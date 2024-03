Meteo, a Pasqua e Pasquetta 2024 cambia tutto: ecco cosa aspettarsi per le feste

Marzo è solitamente considerato "pazzo" per le previsioni meteo che si alternano nei suoi 31 giorni. Nel 2024 le festività pasquali cadono a cavallo tra la fine del mese e l'inizio di aprile. Da pochi giorni è iniziata la primavera e con essa le giornate si stanno lentamente allungando. Tuttavia, non sempre giornate più lunghe sono sinonimo di sole e tempo mite. Il meteo ballerino, al contrario, caratterizza questo periodo e anche i giorni di festa non saranno da meno. Per chi ha intenzione di organizzare una scampagnata in natura o di fare una gita fuori porta, approfittando dei giorni di festa, è utile conoscere le previsioni nel dettaglio: quindi, che meteo ci aspetta a Pasqua e Pasquetta 2024?

Pasqua e Pasquetta 2024, le previsioni meteo

La parola chiave per descrivere le previsioni delle festività pasquali è incertezza. Da un lato abbiamo l'arrivo di alta pressione flebile, dall'altro si attendono piogge e temporali. Se vi state chiedendo "quando torna la pioggia?", la risposta purtroppo potrebbe non piacervi perché la probabilità di trascorrere una Pasqua all'insegna del maltempo è alquanto alta.

Il motivo è semplice ed è da individuare nell'arrivo dei cosiddetti "scambi meridiani", attesi proprio in questo periodo. Una possente aria fredda che arriva dal Nord Europa si scontra con l'anticiclone africano proveniente dalle zone tropicali. E l'Italia così si divide letteralmente in due per quanto riguarda la situazione meteo.

La situazione al centro-nord

Nelle Regioni centrosettentrionali sarà evidente il passaggio di questi scambi meridiani, che porterà a un tempo decisamente instabile. Il calore che si accumula negli strati bassi dell'atmosfera darà vita a temporali e grandinate e porterà freddo in alta quota. In particolare il 31 marzo, proprio la domenica di Pasqua, si prospetta una giornata di temporali sul versante tirrenico e al Nord.

Ad ogni modo, questi fenomeni sono provvisori. Pertanto, l'instabilità sarà la vera protagonista, perché durante l'arco della giornata si passerà da temporali a spiragli di luce.

La situazione al Sud Italia

Al Sud Italia e nelle due isole maggiori, il meteo sarà completamente diverso. L'alta pressione può portare le temperature a punte di 30 gradi. Pertanto, ci si aspetta persino i primi bagni di stagione.

Tuttavia, l'instabilità raggiungerà anche il Sud Italia. Infatti, per la giornata di Pasquetta non si esclude il rischio di maltempo a causa del Ciclone sul Mediterraneo. Anche le temperature ne risentiranno e scenderanno di qualche grado.

Non solo meteo: anche il cambio dell'ora

Quest'anno l'arrivo della Pasqua coincide con la prima giornata di cambio dell'ora. Si passa dall'ora solare (in vigore da ottobre a marzo) all'ora legale (in vigore nei mesi primaverili ed estivi). Le lancette dell'orologio si spostano un'ora in avanti tra sabato 30 marzo e domenica 31 marzo.

Di conseguenza, le ore di luce saranno maggiori rispetto a quelle previste durante il periodo invernale. Il clima si spera diventi presti più mite, con la bella stagione ormai alle porte.