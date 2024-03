Le condizioni meteo degli ultimi giorni hanno fatto ben sperare e tutta Italia si è preparata ad accogliere la Primavera. Eppure, i meteorologi parlano chiaro: è troppo presto per mettere da parte i piumini. Vediamo quando torna la pioggia.

Quando torna la pioggia? Ecco le previsioni fino al 27 marzo

Negli ultimi giorni, tutta Italia ha goduto di una piacevole aria primaverile. Fatta eccezione per martedì 19 marzo, che ha visto qualche rovescio al Sud, in tutte le regioni del Belpaese il sole è stato protagonista indiscusso. Belle giornate, temperature gradevoli e piante in fiore hanno fatto sperare nell'arrivo della Primavera, ma la realtà è ben diversa. La pioggia, infatti, è pronta a tornare e in alcune regioni ci sarà perfino la neve.

Fino a venerdì 22 marzo 2024, grazie all'alta pressione nord- africana, tutta Italia godrà di un clima piacevole, con un bel sole. Le condizioni meteo inizieranno a cambiare il weekend della Domenica delle Palme, ossia tra il 23 e il 24 marzo. Sabato la pioggia e la neve si concentreranno soprattutto al Nord, in particolare sulla Val Padana a Nord del Po e sulle Alpi, mentre domenica 24 marzo i rovesci arriveranno al Centro Sud e sul Triveneto. Le temperature scenderanno di molto, al di sotto della media.

Da lunedì 25 fino a mercoledì 27 marzo, tornerà il bel tempo, con temperature in rialzo, ma da giovedì 28 marzo le nuvole torneranno a fare capolino. Come vuole la tradizione, anche Pasqua 2024 potrebbe essere bagnata in molte regioni d'Italia.

Come sarà il tempo a Pasqua 2024?

Non solo pioggia, nel weekend della Domenica delle Palme ci sarà anche la neve. Ad essere interessate sono le Alpi oltre i 1300 metri (anche intorno a 20 centimetri), Trentino Alto Adige, Alpi Orientali, Abruzzo e Molise (intorno ai 10/20 centimetri).

E' ancora presto per parlare delle condizioni metereologiche di Pasqua, ma stando a quanto sostengono gli esperti potrebbe esserci cattivo tempo. Si tratta "solo di tendenze", ma le nuvole che inizieranno a coprire il Belpaese a partire da giovedì 28 marzo non promettono niente di buono.

Tra il 24 e il 26 marzo le temperature scenderanno nuovamente, per poi risalire su valori gradevoli. In linea di massima, a Pasqua 2024 ci dovrebbe essere tempo discreto al Centro Sud, con qualche riserva al Nord, ma non dovrebbe essere freddo.