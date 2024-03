Vacanze di Pasqua 2024: ecco quali sono i giorni in cui si sta a casa da scuola

Gli studenti non vedono l'ora di godersi qualche giorno di vacanza per stare a casa a riposarsi. Ecco quali sono i giorni in cui la scuola sarà chiusa per le vacanze di Pasqua.

Nel 2024 la Pasqua cadrà a marzo, più precisamente il giorno 31 marzo; il 1° aprile sarà invece il Lunedì dell’Angelo.

Come ogni anno gli studenti delle scuole non vedono l’ora di godersi delle vacanze da lezioni, interrogazioni e verifiche. Il calendario scolastico varia però a seconda della regione; infatti, è proprio compito dell’amministrazione regionale pubblicare il calendario scolastico di ogni anno e lo stesso vale per il calendario 2023-2024.

Vediamo quando chiudono le scuole per Pasqua 2024 e quali sono i giorni delle vacanze da regione a regione.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

• Quando chiudono le scuole a Pasqua 2024?

• Da quando iniziano le vacanze di Pasqua?

• Quanto durano le vacanze di Pasqua in Lombardia?

• Tutte le date delle vacanze di Pasqua.

Quando chiudono le scuole a Pasqua 2024

In quasi tutte le regioni d’Italia le vacanze di Pasqua cominciano giovedì 28 marzo e si concludono martedì 2 aprile. Una settimana scarsa di vacanze pasquali per gli studenti di tutta Italia.

Una consolazione è però il ponte del 25 Aprile e del 1° maggio come programmato nel calendario scolastico 2023-2024.

Da quando iniziano le vacanze di Pasqua?

Il primo giorno di vacanze per gli studenti è giovedì 28 marzo 2024, mentre l'ultimo giorno è martedì 2 aprile compreso. La maggior parte degli studenti dovrà perciò riprendere le attività scolastiche mercoledì 3 aprile.

Quanto durano le vacanze di Pasqua in Lombardia

Le vacanze di Pasqua durano in media, ogni anno, una settimana. Nel 2024 in Lombardia durano precisamente 6 giorni, da giovedì 28 marzo a martedì due aprile compresi.

Ecco il calendario Regione per regione relativo alle Vacanze di Pasqua 2024