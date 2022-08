Nancy Pelosi è attesa a Taiwan in serata, isola da sempre contesa tra Stati Uniti e Cina per la sua posizione strategica. Chi è e carriera della speaker della Camera e quali sono i motivi della visita.

Nancy Pelosi, la speaker della Camera dei rappresentanti, potrebbe in serata atterrare a Taiwan, scatenando una crisi internazionale per via delle reazioni della Cina. Sono infatti ben 25 anni che nessun politico americano sbarca su questo territorio tanto prezioso quanto conteso. La Pelosi, democratica di origini italiane e con una lunga carriera politica, potrebbe decidere di visitarla nonostante le minacce da parte di Pechino che, nel frattempo, dichiara di essere pronta a una controffensiva.

Cosa sta succedendo e perché il mondo ha gli occhi puntati sulla visita a Taiwan.

Chi è Nancy Pelosi, le origini italiane

In queste ore il nome della rappresentante del Congresso americano sta facendo il giro del mondo. Il motivo? Il viaggio in oriente e la possibile tappa - non ancora confermata a Taiwan, territorio da sempre conteso tra Washington e Pechino per via dei forti interessi economici delle due superpotenze mondiali.

L’attenzione è massima perché Nancy Pelosi, politica statunitense molto contestata classe 1940, potrebbe essere la prima politica dopo un quarto di secolo ad atterrare nella Nazione. La Pelosi è una politica navigata che ha fatto parlare di sé anche nella precedente legislatura sotto Donald Trump. Sempre fiera delle sue origini italiane, entrambi i genitori erano originari dell’Abruzzo, Nancy Pelosi nasce a Baltimora nel marzo 1940 e ben presto capisce di voler intraprendere la carriera politica, dopo aver girato gli Stati Uniti insieme al marito Paul Pelosi.

La sua carriera inizia ufficialmente in California, dove da giovane si iscrive al partito democratico diventando portavoce di Philip Burton. Da lì una lunga serie di successi, record ma anche forti contestazioni. Ad oggi è la prima donna italo-americana a ricoprire la carica di speaker della Camera dei rappresentanti, prima nel mandato 2007-2011 poi in quello iniziato nel 2019. Negli ultimi giorni il suo nome sta facendo capolino in tutti i giornali e telegiornali per via di un possibile viaggio sull’isola contesa tra Stati Uniti e Cina.

Perché Nancy Pelosi visiterà Taiwan e cosa potrebbe succedere

Per il momento ci sono solo indiscrezioni e non conferme sulla tappa che Nancy Pelosi potrebbe fare oggi nella Nazione. Secondo i rumors, la speaker, impegnata in un viaggio in Oriente, farà in serata una sosta per "consolidare gli interessi economici statunitense nel Paese”, un gesto provocatorio secondo Pechino.

Gran parte della comunità internazionale teme che questo gesto, qualora avvenga, possa aprire una nuova crisi tra gli Stati Uniti e la Cina nello Stretto di Taiwan. Ma come mai questo territorio è tanto conteso? Le ragioni sono diverse, in primis la sua posizione geografica "strategica" che assicura il controllo sul Pacifico, in secondo luogo gli interessi economici di Pechino e Washington: la Nazione vanta un polo tecnologico, elettronico e informatico tra i più importanti al mondo.

