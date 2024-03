Voli, caro prezzi per Pasqua e Pasquetta: ecco quali sono le 5 tratte più costose

Come ogni anno, sono molti gli studenti e i lavoratori che decidono di restare a casa per le vacanze pasquali: il costo del biglietto di aerei per le tratte nazionali e internazionali raggiunge però prezzi davvero esorbitanti.

A Pasqua e Pasquetta si deve risparmiare solo per il biglietto aereo: come ogni anno il caro voli colpisce soprattutto nel periodo delle vacanze di Pasqua, facendo salire il prezzo delle tratte aeree da Nord a Sud della penisola, rivelandosi proibitivo per molti cittadini italiani. I prezzi dei voli sono alle stelle: ecco quanto costano i biglietti aerei per Pasqua e Pasquetta.

Il caro voli a Pasqua e Pasquetta: l'aumento dei biglietti aerei

Ogni anno, in prossimità delle festività, sia pasquali sia natalizie, si assiste a un aumento dei voli aerei, costringendo le persone che tornano a casa per le vacanze a pagare dei prezzi esorbitanti.

Il presidente del Centro di formazione e ricerca sui consumi (CRC), Furio Truzzi, in collaborazione con Assoutenti, ha sottolineato un grave problema del settore dei trasporti a livello nazionale e internazionale. A tal proposito, ha dichiarato:

Nonostante gli sforzi messi in campo dal governo, il fenomeno del caro-voli sembra senza soluzione, e le compagnie aeree continuano ad imporre il proprio strapotere ricorrendo ad algoritmi che fanno salire le tariffe alle stelle in concomitanza con i periodi di festa e le partenze dei cittadini, senza che gli utenti possano in alcun modo difendersi da tali politiche scorrette

Dello stesso parere anche il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, che afferma:

Con queste tariffe viaggiare in aereo sta diventando sempre più un lusso per ricchi, una situazione che lede il concetto di continuità territoriale e danneggia non solo i consumatori, costretti e rinunciare alle partenze o tagliare i giorni di villeggiatura, ma anche le imprese locali, disincentivando il turismo

Le 5 tratte più costose in Italia nel periodo pasquale

Le tratte più costose in Italia sono quelle per le Isole maggiori, Sicilia e Sardegna. Ecco le 5 tratte più costose:

1. Torino - Catania: un biglietto A/R per l'aeroporto di Catania partendo da Torino ha un costo minimo di 356 euro 2. Bologna - Alghero: un biglietto A/R per l'aeroporto di Alghero partendo da Bologna ha un costo minimo di 334 euro 3. Bologna - Cagliari: un biglietto A/R per l'aeroporto di Cagliari partendo da Bologna ha un costo minimo di 323 euro 4. Verona - Catania: un biglietto A/R per l'aeroporto di Catania partendo da Verona ha un costo minimo di 319 euro 5. Bologna - Palermo: un biglietto A/R per l'aeroporto di Palermo partendo da Bologna ha un costo minimo di 295 euro

Al prezzo standard del biglietto è necessario aggiungere il costo del bagaglio a mano e l'eventuale scelta del posto a sedere.

I voli per l'estero

Non solo i voli nazionali: sono soprattutto quelli internazionali ad aumentare di prezzo. Per esempio, un biglietto per Amsterdam da Roma, dal 29 marzo all'1 aprile 2024, ha un costo minimo di 489 euro.

Costano tra i 250 e i 460 euro destinazioni come Madrid, Barcellona, Berlino e Copenaghen. Mete esotiche quali Maldive, Seychelles e Zanzibar hanno un costo rispettivamente di 940 euro, 1160 euro e 750 euro.

Per chiunque voglia risparmiare ma comunque godersi una vacanza low cost, si possono mettere in pratica alcuni trucchetti pratici come prenotare in anticipo o scegliere una meta europea a basso costo.

La condizione di fuorisede e il ritorno a casa durante le vacanze

Durante il periodo di Pasqua, proprio come a Natale, il ritorno a casa per i fuorisede può diventare un lusso, specie per chi deve obbligatoriamente prendere l'aereo. Per esempio, per chi deve tornare in Sicilia il costo di un volo può essere considerato un lusso per pochi, scoraggiando i più a rientrare solo per qualche giorno.