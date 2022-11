Partito Democratico non intenzionato a "sostenere" la candidata del Terzo Polo Letizia Moratti alle Regionali in Lombardia: ecco i nomi ”dem” in pista.

Letizia Moratti sarà la candidata del Terzo Polo alle Elezioni Regionali in Lombardia. Il centrodestra si presenterà unito per cercare di conquistare di nuovo la Regione con l'attuale Governatore Attilio Fontana.

E che cosa farà ora il Partito Democratico?

C'è chi spinge per cercare un avvicinamento con il Terzo Polo e ragionare sull'ipotesi Moratti ma il segretario Enrico Letta non sembra essere decisamente di questa linea. Vediamo le posizioni in campo e i nomi nel campo del Partito Democratico che potrebbero correre per la presidenza della Regione Lombardia.

Pd, Enrico Letta non intenzionato a sostenere la candidatura Letizia Moratti

Nel corso della direzione del Partito Democratico, Enrico Letta sarebbe stato decisamente chiaro:

"Non c'è un solo motivo al mondo per cui il Pd debba candidare Letizia Moratti, ex ministra di Berlusconi ed ex assessora del leghista Fontana". Questa sarebbe stata la presa di posizione del leader uscente del Partito Democratico che si sarebbe detto indisponibile a convergere su una personalità del centrodestra che da pochi giorni è passata sotto le insegne di Renzi e Calenda.

Letta avrebbe ricordato all'assemblea che il "Partito Democratico in Lombardia è in buona salute, governa in tanti capoluoghi e a Milano i consensi al partito sono oltre il 30%".

Nessuna intenzione di prendere in considerazione la possibilità di seguire la strategia di Calenda e mettersi al rimorchio dell'alleanza tra Azione e Italia Viva. Ma c'è l'intenzione di presentare una propria candidatura per le elezioni regionali.

Elezioni Regionali Lombardia, il Partito Democratico e i nomi in campo da Sala a Pisapia fino a Cottarelli

A questo punto quali sono le personalità che potrebbe mettere in campo il Partito Democratico per cercare di conquistare la Regione Lombardia?

Accanto a Fontana e Moratti e in attesa di capire le mosse definitive del Movimento 5 Stelle quali sono i nomi forti nel campo democratico da mettere in campo?

Il Partito Democratico e il centrosinistra avevano pensato all'attuale sindaco di Milano Beppe Sala. Ma Sala ha sottolineato a più riprese di non avere nessuna intenzione di interrompere la sua attuale esperienza come sindaco di Milano. Sala ha evidenziato in maniera chiara la sua intenzione di rimanere a Palazzo Marino e continuare fino al termine il suo mandato.

Da un sindaco in carica ad un ex sindaco. Un nome forte che potrebbe aggregare buona parte del mondo di riferimento del centrosinistra è sicuramente quello dell'ex sindaco di Milano ed Europarlamentare Giuliano Pisapia. E' un nome che potrebbe aggregare consensi anche al di fuori del Partito Democratico. Al momento Pisapia sembra che stia resistendo al pressing dei dirigenti dem e sarebbe intenzionato a rimanere fuori dalla contesa elettorale.

Altro nome in campo potrebbe essere quelli di Carlo Cottarelli in pista alle ultime elezioni nelle liste del Partito Democratico. Cottarelli era stato indicato da Carlo Calenda come ottimo candidato per un possibile ticket con Letizia Moratti. La candidatura dell'economista sembra essere quella più gettonata in questo momento da parte del Partito Democratico. E' noto che Cottarelli avrebbe molto gradito un'alleanza anche con il Terzo Polo, Azione-Italia Viva. Da valutare l'evoluzione della vicenda.

Altro nome che si fa in questi giorni è quello del sindaco di Brescia Emilio Del Bono.

La situazione è tutta in divenire e non è nemmeno da escludere che poi alla fine in casa Pd ci si affidi alle Primarie. Primarie di coalizione nel caso ci siano più partiti disponibili a condividere un progetto comune per la Lombardia. O in extrema ratio Elezioni Primarie anche del solo Pd per decidere il candidato.

Letizia Moratti e l'appello al Partito Democratico: ”Ci vuole una sintesi innovativa tra riformismo e pragmatismo”

Letizia Moratti ha rilasciato un'intervista nella quale si è rivolta anche al Partito Democratico. In un colloquio con Repubblica Moratti ha detto che

il centrodestra non c'è più. Lo si è visto anche con i primi provvedimenti del governo. Questa è una destra che, a furia di alzare muri, ci chiude tutti in un recinto. Ci vuole un approccio nuovo, una sintesi innovativa tra riformismo e pragmatismo.

"Mi rivolgo anche al Partito democratico e a tutte le altre forze politiche che vogliono interpretare questa fase nuova di cambiamento. Ci vuole un approccio nuovo, più laico, una sintesi innovativa tra riformismo e pragmatismo".

Elezioni Regionali Lombardia: il candidato del centrodestra sarà Attilio Fontana

Licia Ronzulli, coordinatrice lombarda e presidente del gruppo di Forza Italia al Senato, spiega che sarà Attilio Fontana il candidato del centrodestra.

Come riporta ansa.it, dopo la candidatura di Letizia Moratti con il Terzo polo "c'è abbastanza rammarico visto che nel centrodestra ha avuto molto e ricoperto diversi incarichi. Ha sempre ben lavorato ma in questo caso c'è un po' di rammarico per la scelta di candidarsi con uno schieramento che in questo momento è posizionato a sinistra con due leader che arrivano dal Pd".