Alle elezioni politiche di domenica prossima 25 settembre sarà presente anche la lista del Partito Comunista Italiano. Partito Comunista Italiano che ha indicato come capo della forza politica il suo segretario nazionale Mauro Alboresi. Alboresi guida un partito che si presenta in solitaria e non corre in alleanza con nessun'altra forza politica. Ecco il programma elettorale del Partito Comunista Italiano.

Elezioni Politiche 2022, presente la lista del Partito Comunista Italiano di Alboresi: ”Essere sulla scheda elettorale è già un risultato eclatante viste le difficili condizioni”

Tradizionale simbolo del Partito Comunista sulla scheda per il Partito guidato da Mauro Alboresi come capo della forza politica.

Grazie all’impegno di tante compagne e di tanti compagni – spiega una nota del Partito Comunista Italiano - alle tante firme raccolte, il prossimo 25 settembre il simbolo del Partito Comunista Italiano sarà presente, in tante regioni, sulle schede elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

”Un risultato eclatante, conseguito nonostante le difficili condizioni imposte dal decreto legge emanato dal Governo Draghi in materia di elezioni che, come denunciato da noi e da altri soggetti politici, ha reso evidente la stretta antidemocratica in atto, volta a garantire coloro che già sono presenti in Parlamento, il sistema, ad impedire la messa in campo di una reale alternativa allo stesso”.

”Una stretta – spiega il Pci - alla quale, colpevolmente, non si è ritenuto di porre rimedio, nonostante i numerosi appelli alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da più parti succedutisi, in una fase nella quale, peraltro, il distacco dei cittadini dalla politica è sempre più marcato, come sottolinea la crescita dell’astensionismo e l’acuirsi delle tensioni sociali”.

Elezioni Politiche 2022, presente il Partito Comunista di Mauro Alboresi: "Reale alternativa alle politiche liberiste"

”Il Partito Comunista Italiano - spiega la nota del partito - ha ricercato da subito le condizioni per dare vita a liste o coalizioni unitarie tra le diverse soggettività interessate ad affermare una reale alternativa alle politiche liberiste e della guerra che il centrodestra ed il centrosinistra, non casualmente ritrovatisi a sostenere il governo Draghi, con l’opposizione di facciata rappresentata da Fratelli d’Italia, hanno promosso nel tempo e che perseguono”.

Ma "alla fine non se ne è fatto niente" e il PCI corre in solitaria.

Elezioni Politiche 2022, i punti principali del programma del Partito Comunista Italiano: ”Disarmo e stop all'invio di armi all'Ucraina”

Mauro Alboresi ha spiegato insieme a Maria Cristina Benvenuti nel corso di una puntata speciale di Porta a Porta quelle che sono le priorità programmatiche del partito.

Partendo dall'attualità, punto centrale "disarmo e uscita dalla Nato?" ha chiesto Vespa.

”Il conflitto tra Russia e Ucraina – spiega Alboresi - vede una escalation che va fermata, occorre tornare al dialogo e a una soluzione negoziale del conflitto. Prendiamo atto che siamo molto lontani da questo per tante ragioni, per la scelta che noi non condividiamo di una deriva bellicistica che investe il nostro paese e l'Unione Europea in ossequio ai diktat degli Stati Uniti d'America. Continuiamo a insistere perchè prevalga la pace. La guerra non è mai negli interessi di chi è chiamato a combatterla ma delle classi dominanti”.

Se non diamo armi a Ucraina la Russia "se la mangia" è l'obiezione di Vespa.

Bene, allora diamo sempre più armi all'Ucraina - ribatte Alboresi - ma la pace così è sempre più lontana. Anzichè avvicinarsi. Credo che sia giunto il momento di fare uno sforzo in direzione della pace. Dispiace vedere che sia il nostro paese che la Ue siano ben lungi da volere centrare questo obiettivo. Che continuano a insistere sulla sconfitta della Russia che è un invito alla prosecuzione del conflitto e non della pace.

Elezioni Politiche 2022, il programma del Partito Comunista Italiano: ”Ripristino dell'Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori”

Maria Cristina Benvenuti ha introdotto le tematiche del lavoro spiegando una delle priorità per il Partito Comunista Italiano ovvero quella di ripristinare l'Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori:

”In questi anni di alternanza tra il centrodestra e il centrosinistra – spiega Benvenuti - si sono distrutti i diritti dei lavoratori che erano stati conquistati in decenni di lotte e di conquiste. Articolo 18, tutela effettiva contro i licenzialmenti indiscriminati dei lavoratori, è stato eliminato e questo ha portato ad un grave peggioramento delle condizioni di vita dei lavoratori e a un ricatto sempre più potente della classe padronale nei confronti dei lavoratori".

"Punto centrale del nostro programma è il ripristino dell'Articolo 18. Rimettere diritti, aumentare i salari e i loro diritti. Priorità principale dei lavoratori delle famiglie. Deve essere questa la strada”.

Elezioni Politiche 2022, il programma del Partito Comunista Italiano: ”Riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario”

Alboresi ha poi evidenziato le altre priorità sempre legate al lavoro. In primis la riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore.

A parità di salario – precisa Alboresi - possiamo e dobbiamo permettercelo, è una risposta che va data per migliorare le condizioni di vita e di lavoro. Abbiamo bisogno di redistribuire il lavoro che c'è. Va data una risposta alla disoccupazione che è fortissima nel nostro paese e quella giovanile in particolare.

”Dovremmo risolvere non pochi nodi legati alla domanda e offerta di lavoro, condizioni di lavoro che vengono offerte, sul ruolo degli uffici di collocamento. Oggi si tocca con mano una fortissima precarietà dei rapporti di lavoro che comporta una precarietà del vivere quotidiano. Contratti a tempo indeterminato sono la strada. E oggi il lavoro quando c'è, ha anche un forte problema salariale. Le retribuzioni sono arretrate ed è un andamento figlio delle politiche di questi anni”.

Elezioni Politiche 2022, il programma del Partito Comunista Italiano: ”Reddito sociale garantito per chi è senza lavoro”

Il Partito Comunista Italiano propone un Reddito sociale garantito per chi è senza lavoro.

”Proponiamo – spiega Alboresi – questo strumento per chi perde il lavoro a un'età in cui è difficile la possibilità di ricollocarsi nel mercato del lavoro. E' una misura che va ragionata in una riforma complessiva del mercato del lavoro. Serve riscrivere il diritto del lavoro, spazzare via il quadro normativo che si è sviluppato e affermato in questi ultimi tempi. Abbiamo bisogno di porre il lavoro a tempo indeterminato come la regola a cui aggiungere poche tipologie di lavori atipici. E mettere in campo un sistema di ammortizzatori sociali che diano garanzie”.

Elezioni Politiche 2022, il programma del Partito Comunista Italiano: ”Abolizione di ogni sostegno alle scuole private”

Nel progamma del Partito Comunista Italiano c'è l'abolizione di ogni sostegno alle scuole private. ”Noi facciamo riferimento ai principi e ai valori della carta costituzionale – argomenta Alboresi -. Noi non siamo contro la scuola privata. Siamo contro al fatto che l'accesso alla scuola privata comporti oneri a carico dello Stato come dice il dettato costituzionale”.

Elezioni Politiche 2022, il programma elettorale del Partito Comunista Italiano: introduzione di una patrimoniale

Prevista anche nel programma del Partito Comunista Italiano una tassa patrimoniale.