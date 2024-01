Trump conquista l'Iowa con oltre il 50%, DeSantis batte la Haley nei caucus repubblicani

Oltre il 50% dei voti per Donald Trump, che conquista l'Iowa e vince le primarie Usa: secondo posto per DeSantis che batte la Haley. I risultati.

Sono bastati solo 30 minuti per decretare il vincitore delle primarie: dopo circa mezz'ora dall’inizio dei caucus in Iowa, infatti, l’Associated Press aveva già dichiarato Donald Trump vincitore delle primarie. Una velocità senza precedenti, che però era decisamente attesa:

Trump si è definito "rinvigorito" e "grandemente onorato" della vittoria, mentre Biden lo ha riconosciuto come "favorito per la nomination repubblicana".

Primarie Usa, Donald Trump vince in Iowa: i risultati

Trump ha conquistato l'Iowa e ha stravinto le primarie: l'ex presidente americano ancora in corsa per le prossime elezioni Usa 2024, ha ottenuto il 51% dei voti (l’ultima Iowa Poll gli attribuiva poco meno del 50%) e ha conquistato tutte le 99 contee dello Stato tranne Johnson dove aveva prevalso Nikki Haley per un solo voto.

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha invece conquistato il secondo posto con il 21,2% delle preferenze, superando (non di molto) l’ex ambasciatrice all’Onu Nikki Haley che ha ottenuto il 19,1 % dei voti (dati con il 98,79% dei voti contati).

La notte è stata lunga per il secondo e il terzo candidato, il cui scarto è talmente esiguo da lasciare ancora aperto il testa a testa tra i due candidati. Si è ritirato invece l'imprenditore tech di origini indiane Vivek Ramaswamy (quarto col 7,7%), dando il suo risultato a Donald Trump.

La prossima tappa è attesa per il 23 gennaio nel New Hampshire, dove l'ex ambasciatrice all'Onu dovrebbe essere meglio posizionata.

Trump stravince le primarie: ecco chi lo ha votato

Chi sono gli elettori che hanno votato Donald Trump? Il tycoon ha trionfato in quasi tutti i gruppi demografici: stando ai dati, infatti, Trump ha ottenuto risultati migliori tra gli elettori senza un diploma universitario ma superando comunque un terzo delle preferenze anche tra chi fa fatto il college.

Il 53% dei suoi voti proviene da elettori femminili, e comunque i risultati ottenuti in 27 contee sono migliori di quelli delle precedenti elezioni.

Nel suo discorso a fine serata, non appena annunciata la vittoria definitiva delle primarie in Iowa, Trump ha annunciato l'intenzione di unire il partito repubblicano: "Dobbiamo unirci, succederà presto", ha detto.

DeSantis denuncia una "interferenza dei media" nelle elezioni

Se la vittoria di Donald Trump è stata annunciata ad appena 30 minuti dall'inizio dei caucus in Iowa, la risposta di DeSantis è durissima: il candidato, che ha ottenuto il secondo posto, ha denunciato l'interferenza dei media nelle elezioni.

È assolutamente oltraggioso che i media partecipino alle interferenze elettorali dichiarando il risultato della corsa prima ancora che decine di migliaia di cittadini dell’Iowa abbiano potuto votare. I media sono venduti a Trump e questo ne è il più grande esempio finora.

Non appena venuti a conoscenza del secondo posto alle primarie, comunque, DeSantis, la moglie e tutta la sua squadra hanno annunciato di cotninuare la loro corsa con il loro motto: "Nothin’ But A Good Time".

Disastro per Haley alle primarie

Il secondo posto per Haley era fondamentale per ottenere una buona partenza, ma purtroppo la candidata Usa si deve accontentare della medaglia di bronzo.

Haley ha vinto in distretti come quello di West Des Moines (145 votanti), dove la popolazione ha una istruzione universitaria ed è benestante.

Nonostante questo, nella prossima tappa Haley potrebbe essere rilanciata: attendiamo il 23 gennaio per avere la conferma o la smentita dei sondaggi.