Risparmiare sull'auto usata potrebbe essere conveniente. In tanti puntano però ad auto da 500, massimo 1000 euro. Il problema è che come risparmio potrebbe non essere il massimo, se non si sta attenti ad una serie di dettagli, come motore, chilometraggio e offerte. Ecco tutto quello che devi sapere

Trovare un'auto usata da 5000 euro per molti non sarebbe un affare, ma un sogno. Ma se ti dico che ci sono auto usate che costano molto meno, anche meno di 1000 euro?

Il mercato dell'auto usato potrebbe diventare in futuro l'àncora di salvezza per molti che cercano di risparmiare il più possibile per portare a casa con pochi soldi una macchina efficiente, sicura e a basso consumo.

Purtroppo anche il mercato dell'auto usato è finito nel caos, a causa del calo delle immatricolazioni, e trovare un'auto usata è molto difficile, specie per chi vuole risparmiare al meglio, addirittura puntando ad un'auto usata da 500, se non 1000 euro.

Però va detto che non sempre può convenire comprare un'auto da 500 euro a 1000 euro, perché, sì, risparmi un sacco, ma se poi componentistiche come motore, sospensioni, o il chilometraggio stesso, sono scrause, dov'è la convenienza?

Per questo ti consiglio di fare attenzione non solo a come valutare e come scegliere l'auto usata, ma anche a questi modelli tutt'ora disponibili, che ti possono far risparmiare un sacco di soldi!

Auto usata da 500 a 1000 euro: non risparmiare sul chilometraggio! Ecco quanti km deve avere

Se il tuo obiettivo è cambiare auto spendendo poco, addirittura pagando qualcosa come 500 o 1000 euro, dovrai fare molta attenzione a diversi particolari, propri dell'auto usata.

Se uno vuole comprare un'auto nuova, il problema principale è il prezzo, o al limite l'accesso al finanziamento, al leasing o al noleggio a lungo termine.

Nel caso dell'auto usata, il problema maggiore è nella componentistica. Perché il tempo non sempre è gentiluomo, e se ti ritrovi dei modelli di auto usata da 500 a 1000 euro con un chilometraggio fuori norma, il rischio è che in poco tempo l'auto sia inservibile.

Conta che un'auto usata con un chilometraggio superiore a 250.000 km ha un alto rischio di rottura del motore. Di contro, se l'auto ha meno di 100.000 km, c'è ancora un buon margine di resistenza.

In genere il chilometraggio massimo per poter vendere la macchina cambia a seconda del tipo di motore:

per le auto a benzina il limite massimo è attorno agli 80mila, massimo 100mila km;

il limite massimo è attorno agli massimo km; per le auto a diesel il limite massimo è tra 100mila e 150mila km;

il limite massimo è tra e km; per le auto a metano e a GPL il limite massimo è attorno ai 150mila km.

Ricordiamo che come stime potrebbero non corrispondere alla realtà, perché al chilometraggio bisogna associare anche molti altri fattori, come la salute dell'impianto stesso dell'auto.

Auto usata da 500 a 1000 euro: occhio a sospensioni, libretto, freni e tanto altro!

L'auto usata da 500 a 1000 euro potrebbe essere l'affare della vita, se questo significa ritrovarsi davanti una macchina che non presenta gravi usure e un chilometraggio buono.

Ma non sempre è così. Il chilometraggio può venire facilmente manomesso se il proprietario, grazie ad un meccanico compiacente, procede allo schilometraggio.

Si tratta di una pratica con la quale si procede a "ridurre" il numero di chilometri percorsi, manomettendo il riquadro. Come pratica è illegale, perché inganna l'acquirente sull'attuale chilometraggio del motore.

Se la macchina ha subìto uno schilometraggio, potreste trovarvi con una macchina che, nonostante il prezzo da 500 a 1000 euro, viene venduta con un basso chilometraggio. Quando in genere, macchine da 500 a 1000 euro possono aver percorso anche più di 250.000 km!

Per questo ti consigliamo di vedere altri aspetti della macchina, come motori, sospensioni e altre componentistiche come le pastiglie dei freni, i pedali e il cambio stesso. Perché, a differenza del riquadro, con queste non è possibile alcun inganno.

O vengono sostituite, o vengono lasciate così.

Per evitare di venire ingannati dal venditore dell'auto usata da 500 a 1000 euro, richiedi sempre in sede d'acquisto la lettura del libretto, così da accertare la storia del veicolo, e anche il numero di chilometri effettivamente percorsi.

Oltre a ciò, bisogna controllare la qualità delle sospensioni e degli ammortizzatori. Sono componenti che, se usurate, fanno aumentare notevolmente il consumo di benzina, come avevamo già sottolineato in questo articolo su come consumare meno benzina.

E ci mancherebbe ritrovarsi a risparmiare sull'auto usata da 500 a 1000 euro e poi a spendere di più sulla benzina.

Richiedi anche il controllo del motore, tramite accertamento meccanico. Con questa verifica "esterna" potrai avere maggiori garanzie sull'auto che stai per acquistare.

Se senti il sospetto di uno schilometraggio, richiedi il controllo della pedaliera, dei sedili e del pomello del cambio. Se a questo aggiunti anche la verifica del libretto di manutenzione, ti ritroverai con le idee più chiare sull'auto usata che stai per comprare.

Oltre a ciò, consigliamo caldamente di utilizzare anche i siti online per la propria ricerca. Ovviamente facendo attenzione ad alcuni aspetti.

Auto usata da 500 a 1000 euro: punta ai siti online! Ma scegli i migliori

Se cerchi un'auto usata, anche da 500 a 1000 euro, puoi dare un'occhiata ai siti online, quelli specializzati nella raccolta di offerte e proposte provenienti da tutta l'Italia.

Fino a poco tempo fa i siti online specializzati si potevano contare sulle dita di una mano, ma col boom delle ricerche di auto usate a basso, bassissimo prezzo (come appunto quelle da 500 a 1000 euro), la numerosità dei siti online ha subìto lo stesso destino.

Col rischio di accedere a siti che non attuano filtri o selezioni, e che pubblicano anche offerte truffaldine, come la vendita stracciata di auto con "pochi" chilometri e una revisione auto molto sospetta.

Per questo ti consigliamo di affidarti a siti online come Autoscout24 o Automobile.it. Sono siti in cui il venditore è tenuto a trascrivere tutti i dati relativi all'auto usata che vuole vendere, come:

marca del veicolo,

del veicolo, data di immatricolazione,

di immatricolazione, modello,

tipo di carburante (benzina o diesel),

di carburante (benzina o diesel), potenza e allestimento,

e allestimento, chilometraggio raggiunto.

Sono tutti dati che questi siti provvedevanno a verificare, in modo da evitare accuratamente che vengano pubblicati annunci fraudolenti.

Anche perché è possibile addirittura confrontare le stesse offerte, e già ad occhio potrai vedere come mai due auto usate da 500 a 1000 euro vengono vendute con chilometraggi o condizioni diverse.

Infatti c'è anche da chiedersi se alla fine di tutto questo convenga davvero risparmiare sull'auto usata, se questo significa spendere 500-1000 euro e poi ritrovarsi una macchina degna per uno sfasciacarrozze.

Auto usata da 500 a 1000 euro: ma alla fine conviene risparmiare?

La necessità della macchina oggigiorno è un must, ma con l'attuale crisi il portafoglio medio è sempre più leggero. In molti infatti si trovano costretti a dover risparmiare, puntando appunto ad un'auto usata da 500 a 1000 euro.

Il problema è che a questi prezzi è molto difficile trovare un'auto con sufficienti prestazioni. Purtroppo è attorno a questo prezzo che in genere vengono vendute auto molto usurate, e con un chilometraggio fuori misura.

Il nostro maggior consiglio è quello di valutare sempre ogni offerta, e di verificare accuratamente l'impianto della macchina.

Poi, ovviamente, la decisione spetta a te, e a seconda delle tue esigenze. Se i tuoi spostamenti si limitano alla sola città, raramente in autostrada, un'auto usata anche a 500-1000 euro può convenire, facendo attenzione a non usurarla prima del tempo.

Se invece hai la necessità di usarla sempre, e per spostamenti fuori città, dovrai alzare l'asticella del prezzo, e puntare ad auto usate più costose, anche verso i 5000 euro.

Se la cifra ti risulta troppo alta per le tue tasche, puoi sempre richiedere un finanziamento, anche se, a causa dell'attuale andamento dei tassi di interesse, potrebbe non convenire più.

Al peggio puoi sempre risparmiare sull'autoveicolo usato stesso: ti consiglio la lettura di questo approfondimento.