Benzina alle stelle in questo momento storico. Arrivano in soccorso delle famiglie italiane queste nuovissime App che permettono un risparmio medio sul rifornimento di circa 0.20 centesimi al litro. Vediamo quali sono e come funzionano.

Benzina alle stelle in questo momento storico. Arrivano in soccorso delle famiglie italiane queste nuovissime App che permettono un risparmio medio sul rifornimento di circa 0.20 centesimi al litro. Vediamo quali sono e come funzionano.

Il prezzo della Benzina negli ultimi mesi è diventato un problema che mette in crisi molte famiglie italiane. Con Lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, si è assistito ad un aumento vertiginoso dei prezzi della materia prima con conseguente aumento dei prezzi di luce e gas. Ciò ha portato il governo Draghi ad intervenire per calmierare i prezzi ormai divenuti insostenibile per i cittadini italiani

Il Decreto Legge Aiuti Ter ha prorogato fino al 17 ottobre 2022 il taglio delle accise di 30 centesimi fino a qualche giorno fa fissato al 5 ottobre. Questa proroga tiene in considerazione le stime approssimative che prevedono un aumento dei prezzi ben più alto per la fine del 2022 e per tutto il 2023.

Tuttavia, non mancano soluzioni e metodi tecnologici che permettono di contrastare il caro Benzina. Non a caso da qualche mese a questa parte sono nate delle particolari App che permettono di conoscere in anticipo i prezzi della benzina al distributore.

Vediamo subito quali sono e come funzionano.

Benzina, 0,20 centesimi a litro di risparmio? Solo grazie a queste nuovissime App

Benzina e diesel hanno raggiunto negli ultimi mesi prezzi molto elevati. Molti sono gli automobilisti italiani che stanno cercando di prestare molta attenzione al rifornimento e alla quantità di carburante consumato. Non tutti sanno che, con le dovute accortezze e scaricando alcune nuovissime App, è possibile risparmiare circa 0,20 centesimi al litro sulla Benzina.

Ma quali sono queste App?

Le nuovissime App in questione possono essere distinte in App che aiutano a scegliere i distributori che praticano il prezzo più basso ed App grazie alle quali si può tenere sotto controllo il consumo di carburante durante la marcia, garantendo uno stile di guida che permette di consumare meno Benzina. Vediamole nel dettaglio.

Leggi anche:Nuovo Bonus carburante al via, benzina meno cara per questi fortunati: domande dal 12/09

Caro Benzina, ecco le 2 App che permettono di risparmiare circa 0,20 centesimi a litro sul prezzo di acquisto

Le soluzioni offerte utilizzando le App sono molte, sia per IOS sia per Android. 2 in particolare permettono di individuare i distributori che vendono Benzina a prezzo più basso, con un risparmio di circa 0,20 centesimi.

La prima App che vi proponiamo è “Benzina comparatore di prezzi”. Si tratta di un’applicazione che funziona in maniera molto simile a Prezzi Benzina, poiché permette di comparare a distanza i prezzi dei distributori della zona individuata.

L’app ci permette di scegliere in maniera anticipata il distributore più economico. Un'altra funzione dell’App è quella di individuare il distributore più economico del giorno sul tragitto casa lavoro. E’ possibile utilizzare l’App sia su IOS sia su sistemi Android.

La seconda nuovissima App capace di individuare i distributori più economici è Waze.

L’App in questione permette di usufruire, oltre che di un servizio di navigazione, anche di una funzione per trovare i distributori di una determinata zona con i relativi prezzi. L’applicazione è disponibile sia su Android che IOS.

Il suo utilizzo è molto intuitivo, basta accedere alla sezione “aree di servizio” dove è possibile visionare i distributori sulla mappa o scaricare un elenco che fornisce informazioni sui prezzi praticati aggiornati.

Leggi anche:Bonus benzina per tutti: arriva la proroga al 17 ottobre contro il caro carburanti

Benzina, non solo un risparmio di 0,20 centesimi al litro: ecco le App che permettono di tenere sotto controllo i consumi

Oltre alle App che permettono di risparmiare sul prezzo della Benzina al litro, sono presenti negli Store altre nuovissime applicazioni capaci di tenere d’occhio i consumi della nostra auto. Il risparmio garantito è mediamente di circa 0,20 centesimi di euro al litro.

Drivvo è un’applicazione facile da usare e molto intuitiva. Come le altre App è scaricabile gratuitamente sia su sistemi Android che IOS. Essa permette di tenere traccia di tutte le spese della nostra auto attraverso la registrazione dei rifornimenti, in modo da risparmiare qualche euro in più al distributore.

Molto simile a Drivvo è Simply Auto, un App tra le più scaricate fra gli automobilisti italiani. Essa permette di annotare i vari costi sostenuti per la nostra auto, dal carburante alla manutenzione. La stessa applicazioni fornisce informazioni dettagliate su consumi e costi permettendo di ottimizzarli.

Leggi anche: Bonus carburante da 30€ subito presso noto distributore. Solo per questi consumatori