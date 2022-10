Scopriamo quali sono i piccoli elettrodomestici che tutti abbiamo in casa e che hanno un consumo talmente irrisorio da potersi considerare a costo zero. Ecco come usarli per una cena buona e veloce. E la bolletta luce ringrazia.

Non solo buona e a costo zero, ma aggiungiamo anche veloce, il che non guasta mai, parlando di cena. E la bolletta luce ringrazia.

Di necessità, virtù e quindi ogni accorgimento è buono per alleggerire il conto in fattura, nel momento in cui arriva la bolletta da pagare.

Più volte abbiamo già presentato alcuni escamotage per riuscire a risparmiare il più possibile, soprattutto in vista dell’inverno. Ecco dunque che, ad esempio, abbiamo passato in rassegna quanto ci costa stare un giorno intero a casa, in termini di consumo di energia elettrica.

Con questo articolo invece, l’attenzione si sposta su quali sono i piccoli elettrodomestici che tutti abbiamo in casa e che, forse non tutti lo sanno, hanno un consumo talmente irrisorio da potersi considerare a costo zero.

Semplici consigli di economia domestica che però tornano sempre utili. E dal momento che la stagione fredda si avvicina, e non sempre una cena fredda è gradita, ecco in che modo si riesce a organizzare dei piatti veloci e gustosi, da assaporare senza sensi di colpa, perlomeno per quanto riguarda i consumi di elettricità.

Risparmiare sulla bolletta luce: come calcolare i kWh di consumo per scegliere i più bassi

Allo stato attuale della situazione, così come riporta segugio.it

Nel trimestre corrente (ovvero dal mese di ottobre al mese di dicembre 2022) il prezzo della tariffa luce con fascia unica è pari a 0,502 euro/kWh.

Si tratta di una media, visto che in fascia 0-1 è più alta e in fascia 2-3 più bassa. Ma, in linea di massima, siamo nell’ordine di 0,50€ di consumo, per un’ora di utilizzo.

Il riferimento è al mercato tutelato. Scegliendo il mercato libero, le oscillazioni

per potenze contrattuali fino a 6 kW, variano da 0,19 €/kWh a 0,48 €/kWh, tutto compreso (servizi di rete, accise, iva).

Il punto dunque, per ragionare in ottica di risparmio, non è rinunciare a tutto e mangiare un panino tutte le sere! Invece, è importante capire qual è l'elettrodomestico che ci permette di prepare la cena il più velocemente possibile, così da non sovraccaricare la bolletta.

Facciamo due conti.

Ragionando in quest’ottica infatti, è evidente che un forno elettrico manda alle stelle i consumi, rispetto a tanti altri elettrodomestici (vedi quanto costa un forno elettrico tradizionale, per mezz’ora di utilizzo),

perché, pur essendo la tariffa del kWh sempre la stessa, i tempi di utilizzo si dilungano (senza contare i tempi “morti” per raggiungere la temperatura impostata).

Ecco allora che imparare a calcolare i kWh degli apparecchi che utilizziamo, ci consente di risparmiare. Il metodo da seguire è molto semplice, per cui consigliamo la lettura dell'articolo qui suggerito.

Quali sono gli elettrodomestici salvacena, per risparmiare in bolletta luce

Queste indicazioni appena riportate sono necessarie per capire dunque la differenza tra un piccolo elettrodomestico da cucina, che in effetti ha un consumo irrisorio, e quelli invece cosiddetti energivori, come il forno elettrico tradizionale da incasso.

La selezione di questi apparecchi che qui di seguito proponiamo si basa dunque esclusivamente sul fatto che il loro voltaggio è talmente basso, da poter essere considerati a costo zero.

Alcune di queste attrezzature sono presenti nelle case di tutte le famiglie e reperibili a prezzi modici, altre invece richiedono una spesa iniziale più consistente, per quanto poi si ammortizzi nel tempo.

Quali sono dunque gli elettrodomestici perfetti per una cena veloce e gustosa? Principalmente tre:

tostapane

microonde

robot da cucina.

Si tratta di piccoli elettrodomestici che più o meno, si equivalgono nei consumi. Infatti, siamo nell’ordine dei 1.000w (quindi 1 Kw) ciascuno, laddove il tostapane supera leggermente la soglia, mentre per microonde e robot siamo sui 750-850 w.

Come utilizzare tostapane, microonde e robot da cucina per una cena e zero costi in bolletta luce

Veniamo dunque agli esempi pratici, da cui prendere spunto per tante ricette salvacena facili e veloci.

Chi ha dei bambini, li farà contenti con una cena a base di toast o pizzette da scaldare.

Consumo? Per 5 minuti di utilizzo, il tostapane ci fa spendere solo 5 centesimi di euro.

Per scongelare i cibi direttamente dal freezer, invece, e poi condirli a piacere per cuocerli in un baleno, il microonde è senza dubbio la soluzione ideale.

Una parmigiana di melanzane, con cottura di 20 minuti ha un Consumo di 250 Watt = 0,25 kW. Considerando il costo di 1kWh a 0,19€, il costo in euro della cena è di 0,25 x 0,19 = 0,047€.

Perfetto invece per piatti più elaborati, dalla pasta al risotto, dai secondi di carne o pesce ai contorni, troviamo il robot da cucina.

Ovviamente, anche chi non ce l’ha sa che il robot più famoso al mondo costa e consuma anche più degli altri. C’è un’alternativa che oggi sta spopolando, proposta da Lidl, che costa ⅓ del Bimby e ha un consumo di circa 1 kWh.

Ad esempio, per preparare delle polpette al sugo occorrono 35 minuti mentre per del salmone al vapore con verdure, il tempo di preparazione è di 30 minuti.

