Enea l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, sta collaborando con il Consiglio dei ministri per realizzare una vera e propria campagna di sensibilizzazione per la riduzione dei consumi, anche in ambito domestico. Ma non solo, poiché in questi ultimi giorni ha anche fornito 6 consigli pratici per risparmiare addirittura il 10% dell’energia elettrica con benefici sulla bolletta.

Bolletta stellare? 6 semplici mosse per risparmiare il 10% dell’energia elettrica in casa

Secondo Enea serve una vera e propria campagna di sensibilizzazione per la riduzione dei consumi, in particolare per tagliare gli sprechi; occorre, infatti, adottare un consumo più consapevole di elettricità e gas, sia da parte delle imprese, che delle famiglie, poiché ci troviamo nel bel mezzo della più grande crisi energetica dagli anni 70.

Per il momento, l’Agenzia ha redatto nel mese di luglio un rapporto per la riduzione dei consumi di metano, utilizzato dallo stesso Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani proprio in questi giorni cruciali, in cui si attende il prossimo provvedimento dell’esecutivo, contenente nuove misure di risparmio.

Andiamo, ora, a scoprire quali sono i piccoli accorgimenti che potrebbero essere adottati da tutti per evitare sprechi e per consentire un’inversione di rotta, facendo decrescere il prezzo del gas. Anche in bolletta.

Bolletta stellare? 1° consiglio: il termosifone

Per notare un alleggerimento della bolletta e per evitare un eccessivo consumo, o meglio, uno spreco di gas, la soluzione potrebbe essere quella di abbassare le temperature dei caloriferi durante il prossimo inverno, portandole da 20° a 19°.

Ma non è finita qui, poiché si potrebbe anche ridurre il periodo di utilizzo di un’ora al giorno e posticipare l’accensione a inizio novembre (attualmente i termosifoni vengono accesi a metà ottobre), per poi anticipare lo spegnimento di una settimana nel mese di marzo.

Questi piccoli accorgimenti potrebbero essere adottati da tutti i cittadini, sia che abbiano riscaldamenti autonomi, che centralizzati, sia che abbiano appartamenti, ville o uffici pubblici. In questo modo la riduzione di gas sarà pari a 2.7 miliardi di metri cubi in qualche mese.

Ma queste “regole-consigli” saranno rispettati? Chi controllerà? Ed è proprio per questo che serve quanto prima una campagna di sensibilizzazione sullo spreco di gas: non potranno essere fatti controlli capillari in tutte le abitazioni, nei condomini e negli uffici, pertanto, i cittadini dovranno essere istruiti a ‘fare di meglio’, anche con qualche altro piccolo accorgimento.

Andiamo subito a scoprire insieme quale.

Risparmia in bolletta facendo una doccia intelligente

Cosa vuol dire fare una doccia intelligente? Significa:

ridurre la durata della doccia di due minuti;

ridurre la temperatura dell’acqua di tre gradi;

chiudere il rubinetto quando ci insaponiamo.

Tutti sappiamo che non esiste cosa più bella al mondo che una doccia calda dopo una giornata di lavoro, magari dopo aver fatto un viaggio sui mezzi di trasporto pubblico o aver camminato con il cappotto pesante, sudando. Questo gesto rilassante, se fatto da tutti con i tre piccoli accorgimenti appena descritti, porterebbe ad avere un risparmio di circa 1 miliardo di metri cubi di gas da oggi alla fine del mese di marzo.

Ovviamente, queste tips potranno essere applicate anche quando ci laviamo i denti o le mani, portando ad un consistente alleggerimento della bolletta.

Il 3° consiglio per risparmiare in bolletta

Continuiamo il nostro elenco di suggerimenti anti-spreco e pro-risparmio. Altri benefici in bolletta si potranno, infatti, notare utilizzando consapevolmente i grandi elettrodomestici, come le lavatrici e le lavastoviglie.

Innanzitutto, è sempre importante utilizzare questi elettrodomestici quando sono ben carichi. È inutile fare una lavastoviglie quasi vuota o una lavatrice per lavare una sola t-shirt.





È utile, poi, per consumare meno energia, sfruttare le ore della sera: dalle 19 alle 8 del mattino e nei fine settimana.





Infine, anche i gradi della lavastoviglie possono essere ridotti, per evitare di consumare energia inutile e per trarne beneficio in bolletta.

Qualche altro piccolo accorgimento anti-spreco

Per non appesantire la propria bolletta e per evitare di consumare energia, anche quando non serve, è consigliabile:

staccare tutti gli apparecchi elettronici mentre non si utilizzano: dalla televisione ai computer, dalle lavatrici alle console dei figli;

cambiare le proprie caldaie a metano con le pompe di calore;

oppure ancora, monitorare i consumi con delle applicazioni ad hoc.

Stop alla bolletta stellare, serve l’aiuto di tutti

Gilberto Dialuce, presidente di Enea nella sua intervista al Corriere della Sera ha ricordato che:

“Finora abbiamo pensato che l’energia fosse un bene sempre disponibile e illimitato. E poi paghiamo la bolletta generalmente due mesi dopo i consumi: non vediamo l’effetto immediato dei nostri comportamenti.”

Il gas, infatti, è stato acquistato per la prima volta dallo Stato nel 2022 per riempire gli stoccaggi perché gli operatori non erano più in grado di farlo. Ad oggi, per alimentare i nostri consumi di questo inverno si stanno spendendo miliardi di soldi pubblici, ma se tutti riuscissimo a ridurre i consumi inutili si otterrebbe anche un cambio di rotta: il mercato acquisirebbe nell’immediato la previsione di riduzione della domanda e, a quel punto, anche il prezzo del gas in parte inizierebbe a scendere.

