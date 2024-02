Bollette della luce, quale fornitore ha vinto l'asta? I gestori scelti, città per città

La fine del mercato tutelato ha portato una ventata di novità alle bollette della luce. Sappiamo infatti che, nel caso in cui un consumatore non scelga consapevolmente il proprio operatore tra quelli attualmente disponibili nel mercato libero, verrà assegnato al regime delle tutele graduali. Ma quale fornitore ha vinto l’asta relativa alle bollette della luce?

Se lo stanno domandando i moltissimi italiani che non hanno ancora effettuato una scelta, e che a luglio verranno immessi automaticamente nelle tutele graduali. In realtà, le aste recentemente avvenute hanno confermato che non sarà uno solo il fornitore che si occuperà di fornire l’elettricità a chi non effettuerà una scelta.

La buona notizia è che, secondo le più recenti stime di ARERA, il passaggio al Servizio delle tutele graduali, grazie anche al meccanismo delle recenti aste, consentirà alle famiglie italiane di risparmiare.

In media, rispetto al vecchio mercato tutelato, si potranno risparmiare ben 73 euro ogni anno.

Ma chi si occuperà, adesso, di fornire l’energia alle famiglie italiane? Ecco tutti i fornitori che hanno vinto l’asta, città per città.

Bollette della luce, quale fornitore ha vinto l’asta: gli operatori per le zone del Nord Italia

Com’è noto, ARERA ha suddiviso il Paese in diverse zone, individuandone 26 diverse. Per quanto riguarda il meccanismo di assegnazione, le nuove bollette della luce arriveranno dal fornitore più economico. Per ciascuna zona, infatti, ha vinto l’asta il provider che ha garantito l’offerta più bassa.

In base ai risultati, possiamo affermare che è Enel il fornitore che ha vinto l’asta. Attenzione però: questo non significa che Enel sia l’unico fornitore. Il provider, tuttavia, è riuscita ad accaparrarsi il numero di clienti maggiore: ben 1,4 milioni. A Enel sono andati in totale 7 lotti messi all’asta, di cui sei al Nord Italia.

Anche Hera è un fornitore che è uscito vincitore dalle aste, dato che ha ottenuto sette lotti, soprattutto nell’Italia Settentrionale, guadagnando un milione di utenti.

Ottimi risultati anche per Edison (4 lotti), Illumia e Iren.

Ma andiamo ancor più nel dettaglio, analizzando i fornitori che si sono accaparrati la fornitura per il Servizio tutele graduali riguardante gli utenti che risiedono nel Nord Italia.

Enel sarà fornitore per le aree Nord 1, Nord 2, Nord 5, Nord 9, Nord 10 e Nord 11, servendo le città di Aosta, Biella, Milano provincia e comune, Verbania, Vercelli, Parma, Piacenza, Torino provincia, Brescia, Belluno, Gorizia, Pordenone, Treviso, Trieste, Bolzano, Trento, Vicenza, Mantova, Modena, Reggio-Emilia e Verona.

Illumia servirà le città di Como, Varese e il comune di Torino, facenti parte dell’Area Nord 3.

L’area Nord 4, ossia quella che copre Imperia, Lecco, Monza-Brianza e Savona sarà servita da EON.

Le aree Nord 6, Nord 7, Nord 8 e Nord 12, di pertinenza del fornitore Hera, riguardano le seguenti città: Cremona, Genova, La-Spezia, Lodi, Lucca, Massa-Carrara, Bergamo, Sondrio, Udine, Ancona, Padova, Pesaro-Urbino, Venezia.

Bollette luce, quale fornitore ha vinto l’asta al Sud Italia?

Per quanto riguarda il fornitore che ha vinto l’asta al Sud Italia, e che si occuperà della maggior parte delle bollette della luce, possiamo dire che si tratta di Edison. Il fornitore ha ottenuto quattro aree, seguito da Iren e A2A, che se ne accaparrano due.

L’Area Sud 1 è stata assegnata a Illumia, che diventa fornitore di Napoli provincia, Nuoro, Sassari per il Sistema delle tutele graduali.

Le Aree Sud 2 e Sud 10 vanno invece ad A2A. Tali aree comprendono Cagliari, Napoli comune, Oristano, Sud Sardegna, Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani.

Le Aree Sud 3, Sud 5, Sud 8 e Sud 9 andranno ad Edison, che servirà le seguenti città: Avellino, Benevento, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Catanzaro, Crotone, Lecce, Bari, Frosinone, Latina, Reggio-Calabria, Vibo-Valentia, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa.

Hera si occuperà del Servizio tutele graduali per l’Area 4, che comprende Chieti, Forlì-Cesena, L'Aquila, Pescara, Ravenna, Rimini, Teramo.

Le aree Sud 6 e Sud 7 saranno servite da Iren, e comprendono le città di Brindisi, Matera, Potenza, Salerno, Taranto, Barletta-Andria-Trani, Campobasso, Cosenza, Foggia, Isernia.

I provider che serviranno il Centro Italia

Passiamo, infine, al Centro Italia, che è stato suddiviso in quattro Aree.

Qui non abbiamo un vero e proprio vincitore dell’asta, in quanto il fornitore che si è accaparrato l’Area Centro 4, ossia il vasto Comune di Roma, è Enel.

Tuttavia, a Hera andranno ben due Aree, la Centro 1 e la Centro 3 (Ascoli-Piceno, Bologna, Fermo, Ferrara, Macerata, Rovigo, Arezzo, Caserta, Perugia, Rieti, Terni, Viterbo).

L’area Centro 2, che si occuperà di Firenze e della provincia di Roma, andrà infine a Illumia.