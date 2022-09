Nuovo bonus da 100 euro per ogni figlio iscritto a scuola: le famiglie che risiedono in questo Comune italiano possono gioire. Oltre al contributo economico per sostenere le spese relative al trasporto pubblico, è attivo anche un servizio di pre-accoglienza scolastica per i bambini e ragazzi della scuola primaria. Ecco chi può ottenere i due incentivi.

Figli a scuola? Un’iniziativa di un Comune italiano consente alla tua famiglia di ottenere un bonus da 100 euro per ogni figlio iscritto a scuola sotto forma di contributo per la copertura di alcune spese. In realtà, sono numerose le agevolazioni locali per risparmiare sulle spese scolastiche: in primis i bonus libri, ma anche le agevolazioni sul trasporto e sulla mensa scolastica.

Se la tua famiglia risiede in uno di questi Comuni italiani, potrebbe aver diritto al bonus 100 euro per ogni figlio iscritto a scuola: come funziona? Per poter ottenere il contributo sul trasporto pubblico e fruire delle attività di accoglienza anticipata, è necessario possedere alcuni requisiti e rientrare entro la soglia ISEE massima.

Scendiamo nel dettaglio e cerchiamo di capire quali sono le fortunate famiglie che possono ottenere un bonus da 100 euro per ogni figlio iscritto a scuola. Requisiti, importi, domanda e scadenze: cosa sapere.

Bonus 100 euro per ogni figlio iscritto a scuola: il Comune di Affi premia la famiglia

Si avvicina la data di inizio della scuola per la maggior parte delle Regioni italiane e gli istituti scolastici stanno organizzando l’accoglienza degli studenti. Sono tantissime le agevolazioni e i bonus studenti che si possono richiedere, e per la maggior parte sono collegati al caro bollette.

In particolare, in un Comune della provincia di Verona – ad Affi – è stato introdotto un nuovo bonus da 100 euro per ogni figlio iscritto a scuola: in che cosa consiste?

Grazie a questa nuova agevolazione la tua famiglia può risparmiare sulle spese relative al trasporto pubblico dei figli, soprattutto in un periodo di forti rincari sul costo di abbonamenti ai mezzi pubblici e di rialzo dei prezzi di benzina e diesel.

Non solo: il Comune di Affi ha previsto anche un servizio di accoglienza dei bambini e dei ragazzi della scuola primaria i cui genitori non sono in grado di far combaciare gli impegni lavoratori con l’appuntamento scolastico. Perciò, gli studenti saranno accolti a partire dalle ore 7:30 e accompagnati fino al suono della campanella, alle 7:55.

Bonus 100 euro per ogni figlio iscritto a scuola: come funziona

Come funziona il bonus 100 euro per ogni figlio iscritto a scuola previsto dal Comune di Affi, in provincia di Verona? Al pari di molte altre iniziative locali, il sindaco è voluto andare incontro alle famiglie in vista degli aumenti delle spese per la scuola e soprattutto per far combaciare gli orari di lavoro con le lezioni scolastiche.

Il bonus 100 euro per i figli, infatti, si articola in una doppia agevolazione che sostiene la tua famiglia in un momento di difficoltà economica: da un lato è previsto un contributo fino a 100 euro a figlio per il trasporto pubblico, mentre dall’altro lato viene garantito un servizio di pre-accoglienza a scuola per tutti i genitori che ne hanno necessità.

A svolgere questo servizio di accoglienza, a partire dalle 7:30 del mattino e fino al suono della campanella (ore 7:55), saranno i titolari del reddito di cittadinanza o lavoratori chiamati a svolgere attività socialmente utili.

Ma non tutte le famiglie hanno diritto a questo nuovo bonus 100 euro per i propri figli a scuola: esistono delle condizioni precise e dei requisiti da soddisfare. Vediamo insieme i dettagli nei prossimi paragrafi.

Bonus 100 euro per ogni figlio iscritto a scuola: i requisiti

Come per qualsiasi altra agevolazione e bonus famiglia, anche il nuovo bonus 100 euro per ogni figlio iscritto a scuola non spetta a tutti i nuclei familiari residente all’interno del Comune di Affi, in provincia di Verona. Chi sono le fortunate famiglie che possono ottenere il beneficio?

Anzitutto è richiesta la residenza all’interno dei confini comunali, oltre alla convivenza con un figlio che frequenta la scuola primaria o secondaria di primo o secondo grado sul territorio.

Per ottenere il bonus figli è poi necessario possedere un ISEE non superiore a 25.000 euro, oltre a sfruttare i mezzi pubblici di trasporto locale o ferroviario per raggiungere l’istituto scolastico di frequenza.

Mentre il bonus da 50 euro a 100 euro per ogni figlio – ovvero il contributo sul trasporto – è destinato ai ragazzi delle scuole superiori che sfruttano i mezzi pubblici per spostarsi nel tragitto casa-scuola; il servizio di pre-accoglienza è rivolto invece ai più piccoli, ovvero gli studenti che frequentano la scuola primaria.

Bonus 100 euro per ogni figlio: come richiederlo

Per richiedere il bonus da 100 euro per ogni figlio previsto dal Comune di Affi (Verona), le famiglie interessate dovranno presentare l’apposita domanda a partire dal 12 settembre 2022 presso gli Uffici Comunali.

C’è tempo fino alle ore 13 del 31 ottobre 2022 per richiedere il contributo economico relativo al trasporto pubblico, mentre per aderire al servizio di pre-accoglienza scolastica – in partenza da lunedì 19 settembre – occorre inviare tempestivamente un’e-mail all’indirizzo sociale@comune.affi.vr.it.

In alternativa, entro il 20 settembre 2022, le famiglie possono compilare l'apposito modulo disponibile presso la sede della scuola primaria di Affi.