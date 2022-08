La Regione ha stanziato 45 milioni di euro per il nuovo bonus 15.000€ che permette di trasferirsi in Sardegna acquistando o ristrutturando una casa a metà prezzo. Grazie a questi incentivi puoi cambiare vita e trasferirti sull'isola in uno dei piccoli Comuni a rischio spopolamento: ecco come funziona il bonus 15.000 euro e chi può trasferirsi in Sardegna da subito.

Sogni di cambiare completamente la tua vita? Sei stanco di vivere in una grande città e desideri spostarti in un luogo più tranquillo? Grazie al nuovo bonus 15.000 euro per trasferirsi in Sardegna puoi acquistare e ristrutturare una casa godendo di uno sconto sulle spese sostenute. Inoltre, puoi decidere di cambiare completamente la tua vita, spostando il tuo luogo di lavoro e la tua cerchia di amicizie su un’isola.

Come ha spiegato il presidente della Regione, Christian Solinas, il bonus 15.000 euro per trasferirsi in Sardegna permette di ripopolare quei piccoli paesini e borghi a rischio: a tal fine, sono stati stanziati 45 milioni di euro.

Ecco come puoi acquistare e ristrutturare una casa con il bonus 15.000 euro per trasferirsi in Sardegna: a chi spetta, come funzionano gli incentivi e quanto si può risparmiare. Tutto quello che c’è da sapere.

Bonus 15.000€ per trasferirsi in Sardegna: come funziona

Sono numerose le agevolazioni e le iniziative rilanciate per evitare lo spopolamento di alcuni territori e borghi più belli d’Italia: l’ultima è quella prevista dal governatore Solinas. È stato introdotto un nuovo bonus 15.000 euro per trasferirsi in Sardegna e ripopolare alcune piccole città a rischio: come funziona?

Il progetto è molto simile all’iniziative delle case a 1 euro: grazie al bonus 15.000 euro si può acquistare e ristrutturare una casa godendo di un contributo economico interessante.

L’incentivo prevede un rimborso fino al 50% delle spese sostenute per la riqualificazione dell’immobile, entro un massimo di 15.000 euro per ogni richiedente. Ma non è per tutti.

Solo pochi fortunati possono cambiare vita e trasferirsi in Sardegna con il bonus 15.000 euro: le destinazioni sono piccoli paesi con un numero di abitanti inferiore a 3.000 unità. Vediamo subito come funziona il progetto.

Bonus 15.000€ per trasferirsi in Sardegna: quali sono gli incentivi su acquisto e ristrutturazione

Tuti i piccoli Comuni della Sardegna, con meno di 3.000 abitanti, riceveranno un finanziamento dalla Regione per l’erogazione di bonus fino a 15.000 euro ai cittadini che decideranno di trasferirsi in Sardegna.

È possibile ottenere il rimborso fino al 50% delle spese sostenute per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile, oppure per entrambe le opzioni, purché non venga superato il limite massimo di 15.000 euro per ogni richiedente.

E oltre a questo si possono sfruttare anche tutti i bonus casa 2022 e gli incentivi per la ristrutturazione e la riqualificazione edilizia previsti a livello nazionale: un’occasione perfetta per tutti coloro che sono alla ricerca di una nuova vita, su un’isola (la Sardegna), in un piccolo paesino, ma con una tranquillità invidiabile.

Bonus 15.000€ per trasferirsi in Sardegna: tutti i requisiti per averlo

Non tutti hanno diritto al bonus 15.000 euro per trasferirsi in Sardegna: a delineare la platea di beneficiari è stato il bando approvato dalla giunta regionale e presentato dal governatore Solinas.

Anzitutto, gli incentivi per l’acquisto e la ristrutturazione della casa per il ripopolamento dei piccoli paesi della Regione spetta a coloro che risiedono già in un piccolo paese oppure chi intende trasferire la residenza entro 18 mesi dalla data di acquisto o dal termine di effettuazione dei lavori.

Il bonus 15.000 euro per trasferirsi in Sardegna, quindi, spetta sia a coloro che già risiedono in un piccolo paese sardo, sia a chi intende spostarsi verso questi paesini a rischio spopolamento.

Il beneficio verrà erogato sia alle famiglie già costituite, sia a quelle in fase di costituzione ovvero formate da una singola persona: il limite massimo di bonus è 15.000 euro per l’acquisto e la ristrutturazione della casa.

Bonus 15.000€ per trasferirsi in Sardegna: come richiederlo

Per richiedere il bonus fino a 15.000 euro per trasferirsi in Sardegna occorre presentare la domanda direttamente presso i piccoli Comuni della Regione.

L’erogazione degli incentivi sarà estremamente selettiva. Su un totale di 45 milioni di euro di risorse stanziate per il progetto è prevista la seguente ripartizione:

un terzo sarà distribuito tra i piccoli Comuni sardi con un importo uguale per tutti;

un terzo delle risorse sarà distribuito in misura proporzionale alla riduzione della popolazione registrata dal 1981 al 2020;

un sesto delle risorse sarà distribuito in misura proporzionale alla popolazione residente nei piccoli Comuni;

un sesto delle risorse restanti sarà distribuito in relazione al divario tra il reddito comunale e la media del reddito di tutti i Comuni della Sardegna.

Per ulteriori informazioni e dettagli invitiamo i lettori a consultare il sito web della Regione nell’apposita sezione dedicato al bonus 15.000 euro per trasferirsi in Sardegna.

Bonus 15.000€ per le attività commerciali in Sardegna: come funziona

Un’altra misura confermata dalla Regione riguarda, invece, le attività commerciali che decideranno di aprire i battenti nei piccoli Comuni della Regione, ovvero i paesi con meno di 3.000 abitanti.

Per tutti i cittadini che avvieranno nuove attività in questi piccoli Comuni è prevista l’erogazione di un bonus da 15.000 euro a 20.000 euro (qualora sia incrementata l’occupazione) sottoforma di contributi a fondo perduto.

Le risorse a disposizione per questo secondo incentivo contro lo spopolamento son pari a 60 milioni di euro.