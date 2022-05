Bonus 200 euro prorogato dal Governo Draghi. I beneficiari del contributo avranno tempo fino al 30 agosto 2022 per usufruire del voucher di sconto sul soggiorno termale prenotato presso un centro inserito nella lista MITE delle strutture accreditate.

Nonostante il Bonus terme 2022 si sia fatto attendere, a distanza di mesi dalla sua introduzione il Governo Draghi fa dietrofront sul termine di scadenza. Ma facciamo qualche passo indietro nel tempo per capire quali sono i ritocchi previsti per la misura.

Il Bonus 200 euro dedicato alle terme ha visto i natali con il Decreto Agosto. Il provvedimento offre la possibilità a tutti i cittadini residenti sul territorio dello Stato di sfruttare un voucher di sconto spendibile in servizi termali, completamente svincolato dal rispetto di soglie ISEE.

E’ proprio l’assenza di un limite ISEE da rispettare a rendere la misura universale, richiedibile da tutti, nel rispetto di specifici requisiti.

Ma come potrà essere utilizzato il Bonus 2022 euro? Se hai deciso di trascorrere qualche giorno di relax lasciandoti cullare dalle amorevoli cure di un centro termale il Bonus 200 euro fa al caso tuo.

Le spese sostenute presso un centro termale da te preferito, inserito nella lista delle strutture accreditate resa nota dal MITE e da Invitalia (ente gestore del contributo), usufruendo del Bonus 200 euro saranno completamente gratis.

Se sul finire del 2022 sei quindi riuscito ad accaparrarti il voucher termale lo potrai utilizzare nei prossimi tre mesi per saldare le spese sostenute presso una struttura di tuo gradimento. Un’ottima occasione da sfruttare per quest’estate.

Nel caso in cui non fossi riuscito ad aggiudicarti il Bonus 200 euro non c’è da disperare. Sono tante le possibilità offerte ai giovani per usufruire di sconti e riduzioni nei prossimi mesi estivi.

Ma vediamo subito in cosa consiste il Bonus terme da 200 euro, a chi spetta e come usufruirne entro la nuova scadenza di agosto 2022, senza tralasciare le altre riduzioni e offerte da sfruttare durante l’estate ormai alle porte.

Prima ancora di analizzare nel dettaglio il Bonus da 200 euro ammesso alla proroga dal Governo Draghi, vi lasciamo alla visione di un interessante video YouTube di La Fabbrica della Fortuna sulla tematica.





Bonus 200 euro, alle terme entro agosto 2022: Draghi proroga la scadenza. Ecco come ottenere il voucher

Di recente è arrivata la proroga da parte del Governo Draghi di uno dei contributi più richiesti e discussi dello scorso anno: il Bonus terme da 200 euro.

Dopo le polemiche scatenate dal click day, chi si è dimostrato più veloce dalla tastiera ed è riuscito ad accaparrarsi il Bonus da 200 euro potrà utilizzarlo entro agosto 2022.

E quale occasione è più azzeccata se non quella di sfruttare il Bonus 200 euro in estate per concedersi qualche giorno di relax nelle acque sulfuree?

Sulla scelta dei centri termali c’è solo l’imbarazzo della scelta. Sono oltre 170 le strutture che permettono di saldare il costo dei servizi prenotati servendosi del voucher di sconto.

Ma quali importi agevola? Il Bonus 2022 euro, richiesto senza ISEE, permette ai beneficiari di ottenere il rimborso completo (100%) delle spese sostenute per la prenotazione e la fruizione di specifici servizi offerti dal centro termale prescelto.

Attenzione a non fare confusione sulla proroga ad agosto 2022 concessa dal Governo Draghi. La dilazione dei tempi non riguarda infatti l’invio di nuove domande, ma solo la possibilità di utilizzo del Bonus 200 euro oltre il termine inizialmente fissato.

La distribuzione dei voucher ai beneficiari è già stata fatta lo scorso accedendo alla piattaforma di Invitalia. I cittadini quindi sono già in possesso del Bonus 200 euro e chi non lo ha ancora utilizzato potrà farlo entro e non oltre il 15 agosto 2022.

Vediamo cosa cambia con la nuova dilazione dei tempi.

Bonus 200 euro, arriva la proroga ad agosto 2022: cosa cambia?

Sono molte le motivazioni che hanno spinto il Governo Draghi verso la proroga alla fruizione del Bonus 200 euro.

In un primo momento, il decreto attuativo del Bonus terme prevedeva la possibilità di usare il voucher da 200 euro entro 60 giorni dalla sua emissione.

Poiché il click day tramite cui il Bonus 200 euro è stato distribuito ai cittadini si è concluso lo scorso 9 novembre, fino all’8 gennaio 2022 si poteva spendere il voucher termale presso la struttura prescelta. E’ proprio questa scadenza ad essere stata prorogata dal Governo Draghi.

Per quale motivo? L’emergenza epidemiologica da Covid-19, i contagi ancora in salita anche ad inizio anno e le chiusure imposte ai centri termali, hanno impedito l’utilizzo del Bonus 200 euro alla scadenza fissata.

Ecco perché il Governo Draghi ha optato per la proroga dell’uso dei voucher. E la scadenza è stata rimandata più e più volte. Il un primo momento, il termine di utilizzo del Bonus 200 euro è stato posticipato al 31 marzo 2022, il DL Sostegni Ter è poi intervenuto rimandandone ancora nel tempo la fruizione fino alla scadenza definitiva, quella prevista al 30 giugno e oltre.

Bonus 200 euro, tutti alle terme anche in estate: voucher ad agosto? Ecco come usarlo

Come anticipato in chiusura del precedente articolo, il Governo Draghi ha sì dato l’ok alla proroga dell’utilizzo del Bonus 200 al 30 giugno, ma con un’eccezione: il Bonus terme potrà essere usato dai beneficiari anche nei mesi estivi di luglio ed agosto.

La precisazione è arrivata da Invitalia: tutti i cittadini beneficiari del Bonus 200 euro che hanno prenotato più giornate nel centro termale prescelto potranno utilizzare il voucher entro il 15 agosto 2022. Questo perché le disposizioni fissano un termine di 45 giorni dal primo utilizzo del buono.

Se la prima giornata nel pacchetto è prenotata al 30 giugno, i 45 giorni di attesa permettono di utilizzare il Bonus 200 euro fino a metà agosto.

L’unica accortezza va fatta sulla prima giornata di fruizione che deve essere anteriore al 30 giugno 2022.

Bonus terme 200 euro, proroga ad agosto 2022: dove spendere il voucher

Chiarita la questione sulla proroga ad agosto 2022 del Bonus 200 euro, occupiamoci di come il voucher per le terme può essere speso.

Si contano molte strutture termali presso cui il voucher risulta spendibile, per la precisione 170 centri distribuiti in lungo e in largo per l’Italia, indicati nella lista messa a disposizione sul sito internet di Invitalia.

Ogni beneficiario può tranquillamente utilizzare in Bonus 200 euro in qualsiasi centro termale che più si adatta alle proprie preferenze, senza alcun limite territoriale. L’unico vincolo riguarda la struttura prescelta: il buono è spendibile solo nel centro centrale prenotato.

Bonus 200 euro, nuove domande nel 2022? Ecco la verità

In rete si trovano spesso utenti interessati ad una possibile riapertura dei termini per la presentazione del Bonus terme 2022. Cerchiamo di chiarire il dubbio.

Mentre si potrà utilizzare il Bonus da 200 euro fino ad agosto, il Governo non si è espresso su un’eventuale riapertura di una nuova finestra temporale deputata ad accogliere nuove domande nell’anno in corso.

Con questo non si esclude un possibile dietrofront da parte dell’Esecutivo, anche se per il momento l’ipotesi sembra per lo più azzardata.