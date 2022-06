Si tratta di un contributo statale esistente già da anni ma la novità, per il 2022, consiste nell’aggiunta di alcune voci di spesa che ora è possibile sostenere, utilizzando la carta virtuale con il bonus 500€. Tutti hanno diritto ad ottenerla, infatti non è previsto alcun limite Isee per inoltrare la domanda. Ecco a seguire tutte le informazioni principali per richiedere lil contributo spettante, le modalità di adesione e le spese ammissibili.

Un regalo per il diciottesimo compleanno da parte dello Stato. Infatti il bonus 500€ in oggetto è riservato in esclusiva ai neo-maggiorenni, che hanno raggiunto la maggiore età nel corso del 2021.

Si tratta di un contributo statale esistente già da anni ma la novità, per il 2022, consiste nell’aggiunta di alcune voci di spesa per il bonus cultura, che ora è possibile sostenere, utilizzando la carta scaricabile su 18App.

Tutti hanno diritto ad ottenerla, infatti non è previsto alcun limite Isee per inoltrare la domanda.

L’incentivo, pensato dal Ministero della Cultura, mira a promuovere la cultura nelle nuove generazioni, stimolando alla frequentazione di teatri, cinema, all’acquisto di libri e riviste, sempre più relegati in un angolo, da due anni a questa parte.

La scadenza è sempre più ravvicinata, essendo fissata al 31 agosto. Ecco a seguire tutte le informazioni principali per richiedere la carta spettante, le modalità di adesione e le spese ammissibili per cui utilizzare il contributo da 500€.

Che cosa è il bonus cultura

Il contributo che lo Stato mette ogni anno, all’interno della nuova Legge di Bilancio, per tutti i neo-maggiorenni ha un valore di 500€ e l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo della cultura.

Personalmente, chi scrive crede profondamente nella cultura e formazione come un valore da coltivare, nel corso della propria vita.

Il bonus non va però confuso con altri contributi a disposizione per acquistare ad esempio pc e tablet o smartphone. Questi dispositivi non rientrano nell’ambito culturale vero e proprio, che prevede invece alla base l’acquisto di libri oppure di un corso di formazione o che prevede l’esperienza vissuta dal vivo, di frequentare un cinema, un teatro oppure di andare a un concerto.

Il bonus 500€ per incentivare la cultura nei ragazzi dunque, non consente l’acquisto di device che invece sono beni strumentali ma non rappresentano un arricchimento personale del ragazzo.

Il bonus internet dello scorso anno consentiva un’opportunità in questo senso e a oggi, ci sono alcune borse di studio che prevedono anche la possibilità di acquistare dispositivi di questo genere.

Grazie al bonus cultura, i giovani maggiorenni possono incontrarsi per andare al cinema ad esempio oppure visitare un museo o andare a una mostra d’arte.

Chi lo desidera inoltre, ha la possibilità di iscriversi al corso dei suoi sogni, di musica ad esempio o teatro, magari impossibilitato a frequentare, proprio a causa di ristrettezze economiche.

È possibile anche acquistare lezioni di lingue straniere, libri, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali.

La novità a partire da quest’anno, come abbiamo già avuto modo di anticipare, consiste nel fatto che ora si può anche scegliere di acquistare abbonamenti a quotidiani o riviste anche online nonché vari contenuti in formato digitale.

Come ottenere i 500€ bonus cultura

Per aderire subito all’iniziativa e ottenere pertanto la propria carta virtuale dal valore di 500€, è innanzitutto necessario andare sul sito 18App. Il nome potrebbe indurre in errore, nella convinzione che esista anche un’App apposita da scaricare sullo smartphone.

Ebbene, non è così. Infatti la procedura si può espletare soltanto tramite sito web.

Una volta visionato il sito, si accede tramite le proprie credenziali digitali, come ad esempio è lo Spid.

A questo punto, c’è un modulo da compilare, con le informazioni richieste, inviando il quale si presenta ufficialmente domanda per ottenere la propria carta personale, con il bonus 500€ accreditato.

L’importo è spendibile presso tutti i negozi convenzionati, sia in città, quindi sul proprio territorio, sia online.

Amazon ad esempio ha una sezione dedicata in esclusiva ai diciottenni che vogliono utilizzare la loro carta 18App.

Oltre ai beni, è possibile ovviamente acquistare anche servizi, recarsi in centri di cultura, acquistare biglietti per vedere un film o assistere a uno spettacolo teatrale.

La regola di base è che l’acquisto è personale, dunque non si può pagare con la carta l’ingresso per due persone, per lo stesso film al cinema, ad esempio.

Quando richiedere il bonus cultura per i nati nel 2003

Tutti i nati nel 2003, che dunque hanno compiuto 18 anni entro il 31 dicembre del 2021, allora hanno ancora tempo per richiedere il proprio bonus 500€ per l’acquisto di beni e attività culturali.

La propria adesione va inviata entro il 31 agosto. Nel momento in cui si ottiene la carta, quest’ultima ha una validità di sei mesi. Quindi sarà possibile spenderla fino al 28 febbraio del 2023.

Chi invece ha compiuto 18 anni o lo farà entro dicembre di quest’anno (quindi tutti i nati nel 2004), avranno la possibilità di richiedere la carta a loro spettante a partire da marzo 2023, fino ad agosto e così via, di anno in anno, seguendo questo schema.

Si tratta di un’iniziativa che non è presente soltanto nel nostro Paese, anzi.

Visti i consensi ricevuti anche nel resto d’Europa, come in Francia o in Spagna ad esempio, anche l’Italia ha deciso di seguire le orme, raggiungendo un apprezzabile successo in merito.

Grazie al bonus cultura infatti, i giovani hanno la possibilità di usufruire gratuitamente, per sei mesi, di una serie di servizi e beni che troppo spesso, purtroppo, si relegano in secondo piano, proprio a causa di ristrettezze economiche e quindi altre priorità a cui dover necessariamente far fronte.