Bonus casalinghe: 500 euro di agevolazioni non solo per donne, ma anche per uomini? C’è molta confusione in merito a questa agevolazione tutta nuova. In questo articolo cercheremo dunque di capire con esattezza in cosa consiste, chi sono i reali beneficiari e come averlo subito.

Ne sentiamo parlare ormai da mesi, ma non è ancora chiarissimo a tutti il funzionamento del contributo destinato a chi sta in casa e svolge lavori di cura senza retribuzione.

Eppure, la Manovra 2022 ha confermato ufficialmente quello che possiamo ad oggi definire come bonus casalinghe e casalinghi. Una misura volta a potenziare le capacità e le competenze di coloro che svolgono lavori di cura della casa e della prole.

Il Governo italiano ha infatti intenzione di concedere un’opportunità di formazione e riqualificazione anche a coloro che attualmente non hanno impiego. In questo modo, le casalinghe ma anche gli uomini che svolgono lavori di cura potranno continuare a formarsi e, perché no, trovare un impiego, magari da remoto.

Bonus casalinghe: 500 euro per la formazione! Come funziona

Iniziamo col definire alcune delle caratteristiche salienti del bonus casalinghe. Si tratta infatti di una misura abbastanza particolare, di cui tra l’altro si parla già da qualche anno.

In effetti, il fondo che servirà a finanziare l’agevolazione è stato istituito nel 2020. Tale fondo, che prende il nome ufficiale di Fondo formazione casalinghe, venne infatti confermato con la Legge n.126/2020 e conta su una dotazione finanziaria di tre milioni di euro.

Dotazione che dovrà essere utilizzata unicamente per concedere una possibilità di riqualificazione lavorativa a coloro che sono impiegati nei lavori che si possono definire “di cura”.

Per tale ragione, i 500 euro del bonus casalinghe (che, come già detto, potrà essere accessibile anche agli uomini) saranno spendibili in iniziative legate alla formazione.

In altre parole, il bonus non prevederà un accredito in denaro da spendere in beni di prima necessità o simili, come accade per esempio col bonus spesa.

Grazie al bonus casalinghe, gli aventi diritto potranno accedere, in maniera totalmente gratuita, a dei corsi di formazione.

Bonus casalinghe: specifiche sui corsi di formazione

I corsi di formazione accessibili col bonus casalinghe avranno tra l’altro una particolarità: si svolgeranno totalmente da remoto.

In questo modo, il richiedente (uomo o donna che sia) potrà continuare a svolgere le proprie mansioni domestiche. E, trattandosi di un bonus destinato a coloro che si occupano di lavori in casa, tale modalità a distanza non stupisce affatto.

Allo stesso modo, le competenze che i titolari del bonus casalinghe acquisiranno saranno volte a svolgere lavori in modalità a distanza.

Insomma, anche se si punta alla riqualificazione lavorativa di casalinghe e casalinghi, si vuol garantire loro la possibilità di continuare a svolgere le proprie attività domestiche.

Ci sarà poi la possibilità di accedere a una formazione mirata non soltanto al reinserimento lavorativo, ma anche all’acquisizione di competenze digitali.

Ogni corso potrà avere una durata variabile, che comunque non dovrà superare l’anno.

Attenzione: i casalinghi interessati al bonus non potranno scegliere un corso di formazione organizzato da un ente non convenzionato.

Infatti, il bonus casalinghe sarà spendibile solamente presso enti di formazione vincitori del bando indetto dal Ministero per le pari opportunità, che si è da poco concluso.

Al momento, non è ancora accessibile l’elenco degli enti vincitori ai quali rivolgersi per accedere ai corsi gratuitamente.

Ma il Ministero pubblicherà sicuramente a breve tale elenco: occorre dunque riferirsi agli aggiornamenti del sito ufficiale per poter avere informazioni ed iscriversi.

Bonus casalinghe: ulteriori dettagli sulle richieste

Dunque, per poter accedere al bonus casalinghe, sarà necessario rivolgersi agli enti di formazione che organizzeranno i corsi formativi a distanza.

Non c’è, almeno per il momento, alcuna domanda da compilare. Molto probabilmente ci si dovrà semplicemente riferire all’ente prescelto che, nel rispetto dei requisiti, garantirà il bonus casalinghe a uomini e donne. Il tutto con relativo accesso al corso a titolo gratuito.

Questo ci permette di ribadire ancora una volta che, purtroppo, il bonus casalinghe non prevederà alcun accredito di denaro.

I richiedenti potranno sì ottenere circa 500 euro, ma in forma di corso di formazione e riqualificazione professionale.

L’erogazione avverrà infatti nei confronti degli enti professionali: sarà il Governo, tramite il Fondo formazione casalinghe, a finanziare i corsi.

Per ogni casalinga o casalingo iscritto ad un determinato corso di formazione sono previsti circa 500 euro, ma tale cifra non potrà essere fruita in denaro dai beneficiari.

Bonus casalinghe: a chi spetta esattamente? Potenziali beneficiari

Abbiamo già detto più volte che il bonus casalinghe, a dispetto del nome della misura, non spetterà solamente alle donne. Anche i casalinghi uomini, ossia coloro che si dedicano alla cura della casa e della prole, potranno accedere.

Vale però la pena di analizzare nel dettaglio i requisiti di accesso ai corsi di formazione previsti.

Innanzitutto, almeno per il momento, non sembrano essere richiesti requisiti di tipo reddituale.

In altre parole, potranno accedere ai corsi formativi garantiti dal bonus casalinghe anche coloro che possiedono ISEE alto. Il modello ISEE, molto probabilmente, non verrà neppure richiesto.

In secondo luogo, bisognerà non risultare lavoratori per poter accedere ai corsi di riqualificazione e di formazione.

Il bonus è infatti pensato per coloro che vogliono rimettersi in gioco e che, al momento, non lavorano.

Bonus casalinghe, oltre i corsi di formazione: la verità sull’assegno

Adesso che abbiamo chiarito in cosa consisterà esattamente il bonus casalinghe e come accedere ai corsi di formazione e riqualificazione, c’è un ultimo punto da chiarire.

Ci riferiamo a quello relativo all’assegno per casalinghe di cui si sente sempre più spesso parlare.

Infatti, sono moltissime le notizie che parlano di un bonus casalinghe in denaro, erogato in forma di bonifico a donne e uomini che non lavorano.

Purtroppo, con l’introduzione del bonus che darà accesso ai corsi di formazione, si è generata molta confusione in merito alle misure per casalinghe.

Questo perché esistono davvero delle agevolazioni in denaro per coloro che svolgono lavori di cura.

Ad esempio, è attualmente attivo l’assegno INPS per cittadini con problemi reddituali, che hanno da sempre svolto lavori di cura e, per tale ragione, non hanno diritto a forme di pensionamento.

Tuttavia, non si tratta affatto del bonus casalinghe propriamente detto, ma dell’Assegno Sociale INPS.

La confusione in merito ad un eventuale contributo mensile per le casalinghe è stata aumentata anche da altre notizie che annunciavano l’imminente attivazione di alcuni contributi INAIL.

Si è più volte parlato di un contributo, da parte per l’appunto dell’INAIL, pari a 517 euro mensili e riservato alle casalinghe. Contributo al quale si sarebbe dovuto aggiungere anche un secondo bonus casalinghe da 280 euro per il pagamento dell’affitto.

Tuttavia, dobbiamo purtroppo smentire definitivamente tali voci. Non esistono, almeno ad oggi, bonus casalinghe in denaro, a meno che non ne venga attivato qualcuno.

L’unico modo per fruire del bonus è tenere d’occhio il sito del Ministero per le Pari Opportunità ed iscriversi ai corsi di formazione previsti. Il Fondo formazione casalinghe è stato creato per garantire l’apprendimento di nuove competenze e non per elargire contributi in denaro.