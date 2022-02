Bonus Cultura per i nati nel 2003 in arrivo, ormai manca davvero poco. Infatti, a breve arriva la scadenza dell'utilizzo del bonus per i 2002, dunque è immaginabile che nel giro di poche settimane diventi effettivo per i nuovi neo 18enni, vale a dire appunto i nati nel 2003. Ecco tutti i dettagli più importanti.

Il Bonus Cultura è ormai entrato nel gergo comune dei neo-diciottenni, abituati al concetto di avere 500 euro da spendere in attività legate alla cultura. Come ben sappiamo, per un giovane questa cifra è sicuramente considerevole e permette di fare scelte altrimenti difficili dal punto di vista economico, consentendo così di fare esperienze culturalmente rilevanti che possono fare la differenza.

Questa la motivazione per cui il bonus è nato, nell'ormai lontano 2016 e da allora non è più stato messo in discussione. O meglio, è stato messo in discussione in alcune occasioni ma ne è sempre uscito praticamente illeso, con sempre 500 euro per tutti i neo-diciottenni.

Quest'anno tocca ai 2003, vale a dire coloro che hanno compiuto i diciotto anni nel 2021 e che quindi proprio ora, da maggiorenni, hanno un tesoretto da investire in cultura pari a 500 euro. In realtà però non è ancora scaduto il bonus per i 2002, quindi dovremo fare un po' d'ordine tra le date.

Laddove le date non siano ancora note, proviamo a fare alcune stime basandoci su quanto visto negli ultimi anni.

Per chi volesse approfondire questa tematica, suggeriamo questo video del canale YouTube "Studemme" che analizza proprio il funzionamento del bonus dedicato a chi ha compiuto 18 anni. Ecco come averlo e cosa comprare, la guida completa per usufruire del bonus cultura nel 2022:

Bonus cultura 2003: prima la scadenza dei 2002

Il bonus cultura non è altro che un credito di 500 euro da spendere, appunto, in cultura. Si intende con questa definizione una serie di beni e servizi legati alla cultura, come vedremo successivamente nel paragrafo dedicato.

Prima di parlare di quello destinato ai 2003, però, dobbiamo necessariamente approfondire quanto riguarda i 2002, vale a dire coloro che hanno potuto beneficiare di questo bonus nel 2021 e che possono farlo ancora per pochissimi giorni.

Infatti, il bonus viene attivato generalmente nel mese di aprile e si può fare domanda all'incirca fino al 31 agosto (così è stato nel 2021). Una volta fatta domanda e ricevuto il bonus, però, si ha un periodo di tempo limitato per poterne usufruire, in questo caso fino al 28 febbraio 2022.

Insomma, mancano solo due giorni per poter utilizzare il bonus per i 2002 che lo hanno richiesto entro il 31 agosto scorso. In questo lasso di tempo i 2002 hanno potuto spendere la cifra di 500 euro, ma se dovessero andare oltre la scadenza prefissata perderanno l'intera cifra residua.

Ovviamente, l'invito è quello a spendere l'eventuale quota residua ancora rimasta, altrimenti andrà completamente perduta. In questo senso, ricordiamo anche che ci sono una serie di regole da rispettare per spendere il bonus e non è possibile acquistare per esempio più di un biglietto per lo stesso evento e simili, in modo che nessuno abusi della cifra a disposizione.

Anche su questo aspetto ci soffermeremo però successivamente.

Bonus cultura 2003: finalmente strutturale

Il passaggio ai 2003 non ha nulla di diverso rispetto a quanto accaduto negli scorsi anni con le altre annate, come per esempio l'anno scorso quando è scaduto per i 2001 ed è diventato operativo per i 2002.

Dal punto di vista pratico, il bonus resta infatti praticamente invariato e proprio per questo possiamo supporre che anche le date saranno simili. Nella forma, però, il Governo ha fatto un importante passo avanti attraverso la Legge di Bilancio 2022: la misura è infatti diventata strutturale.

Ciò significa che adesso il bonus cultura per i 18enni fa parte del nostro ordinamento, è fisso, cioè non deve essere finanziato ogni anno. Insomma, la sua conferma di anno in anno diventa automatica e l'unico modo per toglierlo dal nostro ordinamento sarebbe cancellarlo, senza che sia necessario rinnovarlo ogni dodici mesi.

Un passaggio che sostanzialmente, lo abbiamo detto, cambia ben poco. Dall'altro lato però dà un segnale forte da parte del Governo guidato da Mario Draghi che ci tiene a questa misura rivolta ai giovani e, soprattutto, vuole che essa sopravviva ai futuri Governi.

Tutto è da vedere, perché sappiamo che in politica gli scenari cambiano a velocità inimmaginabili, ma sicuramente il segnale c'è e può essere accolto dai giovani come positivo. Anche perché, purtroppo, i bonus dedicati ai giovani non sono poi tanti...

Bonus cultura 2003: tempistiche del 2022

Abbiamo già accennato alle tempistiche del bonus cultura riservato ai 2002 nel 2021, con tempistiche che si ripeteranno in maniera probabilmente molto simile quest'anno per i 2003. Infatti, il fatto che la misura sia diventata strutturale non dovrebbe cambiare molto le scadenze previste.

In tal caso, il bonus verrebbe attivato nel mese di aprile e rimarrebbe aperto alle domande fino al 31 agosto 2022, con scadenza per l'utilizzo dei 500 euro al 28 febbraio 2023. Questa la tempistica secondo le stime, ma ovviamente restiamo in attesa di novità per capire se saranno confermate o meno.

In ogni caso, per fare domanda è necessario seguire l'iter sul portale 18app ed in generale sono necessari pochi minuti, quindi basterà portare a termine la procedura (ed essere naturalmente nati nel 2003) per ottenere in brevissimo tempo i famosi 500 euro.

Ora vediamo, però, come utilizzarli.

Bonus cultura 2003: ecco come usare i 500 euro

La cifra messa a disposizione dal Governo, 500 euro appunto, va a scalare. Ogni volta che si effettua un acquisto in un negozio fisico o online, sarà necessario creare un voucher apposito (dell'importo esatto) e poi utilizzarlo in sede di pagamento.

Tale importo verrà scalato dai 500 euro, fin quando si arriva ad esaurire la cifra. A molti utenti capita di avanzare una certa somma, insufficiente per fare ulteriori acquisti ed in tal caso si perde la cifra residua (parliamo in genere di pochi euro, ma il bonus funziona così).

Ecco quali sono i beni e servizi ammessi:

cinema;

musica e concerti;

eventi culturali e musei;

visite a monumenti e parchi;

teatro e danza;

corsi di musica e di teatro;

corsi di lingua straniera;

libri (in tutti i formati, cartacei, e-book, audiolibri);

abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale.

Come si può vedere, la concezione di cultura va a toccare anche musica, sport e tanti eventi che sicuramente torneranno ora che la situazione pandemica lo permette, finalmente.

Bonus cultura 2003: qualche numero

Sul fatto che il bonus dia l'accesso a 500 euro da spendere come visto nel precedente paragrafo non ci sono grandi novità, anzi, il bonus è praticamente identico allo scorso anno. A cambiare è la cifra stanziata, ritoccata al rialzo o al ribasso negli anni in base al numero di utenti che ne hanno usufruito.

I dati ad oggi disponibili parlano di circa 415.000 utenti per un controvalore di quasi 167 milioni di euro nel 2021 (fonte Gazzetta), vale a dire per quanto riguarda l'utilizzo da parte dei 2002. Per i 2003 il fondo sarà pari a 230 milioni di euro e resta da vedere se verrà interamente utilizzato oppure no.

Dopo i primi anni in cui la cifra totale spesa è cresciuta anno dopo anno fino a toccare fino ai 200 milioni di euro, nel 2020 e 2021 la cifra è calata arrivando appunto ai 167 milioni appena spesi nel 2021. Ha certamente influito anche la pandemia, che ha tolto ai giovani tante occasioni di utilizzo dei 500 euro.

Non resta che vedere cosa accadrà nel 2022 anche da questo punto di vista, con i 2003 sui nastri di partenza pronti ad usufruire anche loro dell'ormai strutturale bonus cultura da 500 euro.