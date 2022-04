Il Bonus Cultura è un voucher da 500 euro previsto per chi compie diciotto anni. Messa così, spetterebbe anche a coloro che sono nati nel 2004. In realtà non è proprio così! Ecco quando arriva per loro, e cosa bisognerà fare per averlo!

Il Bonus Cultura 2022 è previsto per chi compie diciotto anni.

Questo è il principale requisito per ottenere il voucher da 500 euro quest'anno, oltre al fatto di disporre dello SPID e dell'accesso alla pagina web 18app, gestito dal Ministero della Cultura.

In molti infatti lo stanno chiedendo, dal momento che le domande sono partite dal 17 marzo, quasi un mese dopo la scadenza del precedente Bonus Cultura. Ma c'è anche molta confusione in merito alla classe di appartenenza, cioè se questo bonus sia valido anche per coloro che sono nati nel 2004.

Teoricamente dal 1 gennaio 2022 potrebbero compiere 18 anni, e rientrare nel bonus. In realtà non è così semplice, dal momento che il Bonus si rifà comunque alla sua legge di riferimento, la legge 208/2015, ovvero la Legge di Stabilità dall'allora Governo Renzi.

In questo articolo faremo chiarezza su questo aspetto, anche in merito alle disposizioni normative vigenti. Oltre a ciò, approfondiremo anche le ultime novità in fatto di acquisti disponibili, anche online.

Bonus Cultura 2022: 500 euro di voucher per i nati nel 2004! Ecco quando

Il Bonus Cultura 2022 attualmente prevede l'erogazione una tantum di un voucher digitale da 500 euro solo per chi ha compiuto diciotto anni.

Ma non recentemente. Secondo quando disposto già dall'allora Governo Renzi, il requisito anagrafico di 18 anni riguarda solo chi li ha compiuti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente. Tale requisito è stato riconfermato anche per la Legge di Stabilità 2022, che ha reso questo bonus "strutturale".

Nel nostro caso, il Bonus Cultura è previsto per chi ha compiuto 18 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre del 2021. Solo chi è nato nel 2003 può quindi aver compiuto 18 anni nel 2021.

Pertanto, almeno per quest'anno, i nati nel 2004 sono esonerati.

O almeno fino al 28 febbraio 2023, data oltre la quale il Ministero della Cultura avvierà un nuovo iter procedurale per l'apertura di un nuovo Bonus Cultura 2022, previsto appunto per chi compie diciotto anni entro il 31 dicembre 2022.

Solo in questo caso i nati nel 2004 potranno beneficiare del Bonus.

E, fino a nuove disposizioni, le tempistiche saranno pressoché uguali a quelle già disposte attualmente per coloro che sono nati nel 2003:

entro il 31 agosto saranno accettate tutte le domande;

saranno accettate tutte le domande; entro la prima metà di settembre arriverà il voucher digitale da 500 euro;

arriverà il voucher digitale da 500 euro; entro il 28 febbraio dell'anno dopo si potrà utilizzare il voucher per tutti gli acquisti conformi alle linee guida di 18app.

Anche perché a confermare l'idoneità del requisito anagrafico ci penserà lo SPID. Se vuoi saperne di più ti suggerisco il video di TECNOMUSIC evo.

Bonus Cultura 2022: per i nati nel 2004 servirà SPID o CIE! Ecco come fare

Il Bonus Cultura 2022 prevede sia per i nati nel 2003 e quasi certamente per i nati nel 2004 l'utilizzo di un dispositivo di identificazione digitale. In questo caso sarà ammesso lo SPID, cioè il Sistema Pubblico di Identità Digitale, e in alternativa anche la Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Questi strumenti servono per accedere al servizio di 18app, unica piattaforma ove richiedere il Bonus Cultura 2022.

Va detto che in molti lo stanno richiedendo con lo SPID perché, negli ultimi anni, è diventato lo strumento più facile da attivare.

A differenza di CIE e CNS, lo SPID si può richiedere direttamente online, se si ha già a disposizione un indirizzo email, un conto corrente per il pagamento dell'imposta e uno smartphone per l'eventuale verifica a due stadi.

Ci teniamo a precisare che si trattano di opzioni che possono differire da un servizio all'altro, dal momento che sono disponibili diversi provider abilitati alla creazione e alla gestione degli SPID, quali Aruba, TIM, Poste Italiane e Intesa.

Una volta che avrai ottenuto lo SPID, basterà accedere al servizio online 18app, e confermare tutti i dati.

Se invece vuoi provvedere con la CIE, dovrai fare richiesta di abilitazione digitale presso il tuo comune di residenza, come indicato dal sito governativo del Ministero dell'Interno.

Purtroppo dovrai fare questa richiesta in sede, non si può provvedere per via telematica come con lo SPID.

Difficilmente questi strumenti verranno cambiati per coloro che lo richiederanno come nati nel 2004. Così come difficilmente cambierà il modo con cui pagare tramite voucher.

Bonus Cultura 2022: ecco come funziona l'acquisto anche per i nati nel 2004!

Il Bonus Cultura 2022 conferma la sua modalità d'acquisto ormai disposta da diversi anni, cioè quella della vidimazione tramite codice QR Codice.

Difficilmente tale sistema verrà modificato per i nati nel 2004.

Tutti questi acquisti saranno garantiti solo se si provvederà a far vidimare il voucher, dato che è disposto un codice QR code per la lettura digitale del bonus.

L'esercente dovrà registrarlo tramite apposita app, per permettere lo scarico del prezzo d'acquisto dal voucher.

Tale codice non è cedibile a terzi, e sarà correlato di un identificativo che lo rende totalmente personalizzato. Una volta raggiunta la spesa complessiva di 500 euro, non lo si potrà più utilizzare.

Nel caso in cui la spesa superi i 500 euro o la quota rimanente nel voucher, si dovrà provvedere ad un pagamento misto, anche in contanti.

Nel caso in cui si stia effettuando un pagamento online, si potrà provvedere allo scarico del Bonus solo se l'esercente digitale (es. un'azienda di e-commerce come Amazon) abbia disposto un sistema di conversione, che permetta di avere un codice sconto del valore preciso a quanto scaricato dal Bonus.

Bonus Cultura 2022: ecco cosa possono comprare i nati nel 2004

Il Bonus Cultura 2022 per quest'anno è disponibile solo se i nati nel 2003 provvederanno ad acquistare prodotti conformi alle linee guida del Ministero, e già ravvisabili sul sito 18 app.

Si parla di beni o prodotti formativi, anche extra-scolastici, ma comunque relativi all'intrattenimento culturale e divulgativo.

Oltre ai classici libri, ebook o manuali di studio, alcuni esempi sono gli abbonamenti e i biglietti singoli per spettacoli, concerti, rappresentazioni teatrali o film, così come corsi formativi privati relativi allo studio di lingue, danza, musica e altro ancora.

A sua volta puoi avere il Bonus Cultura 2022 anche per l'acquisto di titoli di accessi a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e altro ancora.

Dal 2021 è possibile richiedere comprare anche gli abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale.

Non si sa ancora se nel 2023, cioè per i nati nel 2004, sarà possibile richiedere il Bonus anche per l'acquisto di pc o tablet. La richiesta sarebbe comunque molto apprezzata, anche per via della necessità creatasi in tempo di Covid, tra Didattica a Distanza e sessioni online di studio.

Questo purtroppo si vedrà verso fine anno, quando trapeleranno ulteriori ipotesi in merito al Bonus Cultura, come accaduto l'anno scorso, con l'ipotesi ISEE.

Bonus Cultura 2022: ipotesi ISEE per i nati nel 2004?

Il Bonus Cultura 2022 poteva venire erogato con un ulteriore requisito, cioè quello reddituale dell'ISEE.

Era stato l'attuale Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, a proporre l'introduzione dell'attestazione ISEE per tutti coloro che volevano richiederlo dal 17 marzo 2022, come ricorda questo articolo del Corriere.

Se fosse stata accettata la proposta, l'ISEE avrebbe avuto come limite il valore di 25.000 euro. Questo avrebbe potuto limitare notevolmente l'accesso a tutti i diciottenni nati nel 2003.

Fortunatamente il ministro della Cultura Dario Franceschini ha fatto in modo che venisse riconfermato questo bonus senza ISEE. Almeno per quest'anno.

A meno di cambi di programma, o di Governo, i nati nel 2004 potrebbero ritrovarsi anche il prossimo anno con un bonus Cultura senza ISEE.

Ma tutto questo dipenderà dalla disponibilità delle Finanze statali, e anche dalla disponibilità stessa del Governo nel rinnovare o meno questo bonus, anche se "strutturale".