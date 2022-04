Bonus INPS: tra le agevolazioni attualmente disponibili, è possibile richiedere una misura da 480 euro. Il bonus sarà utilizzabile presso esercizi commerciali e supermercati, ma anche per pagare le bollette domestiche. Una misura del genere sarà sicuramente di grande aiuto per le famiglie italiane, che attualmente faticano a riprendersi dalla crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19. L’agevolazione in questione, che si configura in forma di carta elettronica, viene finanziata totalmente dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e prevende un accredito su base bimestrale. In questo articolo andremo alla scoperta di questo bonus INPS, che prende il nome di Carta Acquisti ordinaria. Scopriremo come richiederla, ma anche a chi spetta e come attivare la Carta Acquisti in questione. Per informazioni in formato video sulla misura in questione, segnaliamo ai lettori anche la guida YouTube che Come Faccio A ha realizzato in merito. Bonus INPS da 480 euro: specifiche e dettagli Iniziamo con qualche informazione più dettagliata in merito a questo bonus INPS da ben 480 euro. Abbiamo già detto che il nome ufficiale dell’agevolazione è Carta Acquisti. Nome che lascia già intendere in che modo questo bonus INPS verrà erogato: in forma di carta elettronica ricaricabile. La Carta Acquisti, in ogni caso, non è un bonus di recente introduzione: venne inaugurata nell’ormai lontano 2008. Tuttavia, da quell’anno, le modalità di accesso sono cambiate. Ad esempio, proprio quest’anno, sono stati aggiornati i limiti ISEE previsti per accedere alla misura. In ogni caso, il funzionamento specifico della Carta Acquisti non è affatto cambiato: l’INPS provvede, ogni due mesi, ad una ricarica della carta. Una volta ottenuta la ricarica, i titolari potranno usare il bonus INPS per fare spese e/o per pagare le utenze domestiche. Bonus INPS da 480 euro: quali sono le spese ammesse? Analizziamo adesso, nello specifico, quali sono le spese ammesse, ossia tutti quegli acquisti che possono essere saldati tramite il bonus INPS da 480 euro. Anticipiamo subito che non è possibile saldare ogni tipo di spesa con la Carta Acquisti. C’è infatti una limitazione: non tutti i negozi accettano i pagamenti tramite questa carta prepagata. In generale, è possibile saldare con la Carta Acquisti INPS tutte quelle spese legate ai beni di prima necessità e ai farmaci. Ma bisogna anche accertarsi che l’esercente dove si fanno acquisti sia convenzionato e, di conseguenza, disposto ad accettare la Carta. In linea generale, comunque, si può utilizzare il bonus INPS in questione in tutti i supermercati, ma anche in farmacie e parafarmacie, che abbiano dei terminali abilitati al circuito Mastercard. Ma la Carta Acquisti, come accennavamo, può essere utilizzata anche per saldare le bollette domestiche. In questo caso, basta recarsi presso il più vicino sportello Poste Italiane e saldare le utenze di luce e gas tramite il bonus INPS da 480 euro. Oltre al saldo di beni e utenze, la Carta Acquisti offre un ulteriore privilegio ai beneficiari. Presso i negozi convenzionati, infatti, è possibile accedere a particolari sconti sulle spese, sconti riservati ai titolari del bonus. Bonus INPS 480 euro: limiti mensili Carta Acquisti Passiamo alla questione degli importi e dei limiti mensili previsti per l’utilizzo della Carta Acquisti. Prima di definirli, però, occorre fare una precisazione: questo bonus INPS da 480 euro non prevede alcun prelievo di contanti. Questo significa, in altre parole, che la carta non è abilitata al prelievo presso gli ATM. L’unico modo in cui il bonus INPS in questione può essere utilizzato è infatti il pagamento presso esercenti (o presso le Poste, nel caso del saldo delle utenze). La Carta Acquisti vale 480 euro per tutti, senza che siano previste soglie ISEE differenti e relativi importi diversi. Tuttavia, i 480 euro corrisposti si riferiscono al totale annuale. Infatti, la Carta viene ricaricata dall’INPS ogni due mesi di un totale pari ad 80 euro. Di questi, solo 40 euro potranno essere spesi in un mese. Il limite di spesa mensile della Carta Acquisti INPS è infatti pari a 40 euro totali. Anche se l’INPS avrà caricato 80 euro, dunque, questi non potranno essere spesi per intero in un unico mese, ma dovranno essere suddivisi in due mensilità. Bonus INPS 480 euro, beneficiari e limiti ISEE Per gli interessati al bonus INPS da 480 euro, analizziamo adesso limiti ISEE e potenziali beneficiari. Purtroppo, lo chiariamo immediatamente, la Carta Acquisti ha una platea di beneficiari ben definita. Vero è che, all’inizio dell’anno corrente, i limiti ISEE sono stati aggiornati ed aumentati di qualche centinaio di euro rispetto al 2021. Ma è anche vero che sono stati imposti a livello normativo degli specifici limiti di età per accedere alla Carta in questione. Dunque, oltre al rispetto del limite ISEE previsto, bisognerà rispettare anche il limite d’età. Il bonus INPS Carta Acquisti è infatti accessibile a due categorie specifiche. Innanzitutto, ai minori di età non superiore ai tre anni. In questo primo caso, ovviamente, saranno i genitori (o chi esercita la patria potestà sul bambino) a richiedere l’agevolazione. Inoltre, possono accedere al bonus anche gli adulti, purché di età non inferiore ai 65 anni. In linea generale, il limite ISEE per accedere all’agevolazione è fissato, per l’anno corrente, a 7.120,39 euro. Previsto anche un limite patrimoniale, che si riferisce nello specifico al patrimonio mobiliare e che è fissato a 15.000 euro totali. C’è però un’eccezione: nel caso in cui il richiedente abbia un’età superiore ai 70 anni, il limite ISEE viene innalzato a 9.493,86 euro totali. Potranno accedere alla misura non solo i cittadini italiani, ma anche i cittadini comunitari ed extracomunitari, oltre che i rifugiati politici. In questi ultimi due casi, sarà necessario che il richiedente risieda in Italia. Inoltre, bisogna presentare il proprio permesso di soggiorno e l’iscrizione presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza. Bonus INPS, procedura di domanda Carta Acquisti Concludiamo questo articolo analizzando l’esatta procedura di domanda per ottenere il bonus INPS da 480 euro annui. A differenza delle altre agevolazioni gestite dall’Istituto, i potenziali beneficiari non dovranno presentare domanda telematica utilizzando il sito ufficiale istituzionale. Il sito INPS andrà utilizzato solamente per scaricare i moduli ufficiali, che sono differenti a seconda dell’età del richiedente. C’è infatti un modulo per i minori ed un modulo di richiesta per chi ha 65 o più anni. Una volta scaricato il modulo giusto in base all’età del richiedente e dopo la relativa compilazione, andrà preparata la seguente documentazione: modello ISEE in corso di validità;

copia del documento di identità;

copia del documento del genitore (solo per i minorenni). Tutta la documentazione non andrà presentata all’INPS, ma potrà essere consegnata presso un ufficio Poste Italiane S.p.A.. La Carta Acquisti INPS è infatti una carta prepagata rilasciata da Poste Italiane, e dunque la domanda deve essere presentata presso uno sportello delle Poste. Sarà compito di Poste Italiane trasferire le domande dei potenziali richiedenti all’Istituto INPS, il quale valuterà il possesso dei requisiti richiesti. Nel caso di accoglimento della domanda, Poste Italiane invierà una comunicazione al beneficiario a mezzo di lettera. Il beneficiario verrà quindi invitato a ritirare la propria Carta presso lo sportello al quale ha presentato la domanda. Una volta ritirata la carta elettronica, il bonus INPS da 480 euro sarà già utilizzabile. L’INPS consegna infatti la carta con le prime due mensilità già caricate e pronte per l’utilizzo.

