Bonus Iren riconfermato anche per il prossimo inverno. È ciò che emerge dalla riunione con i sindaci di Torino, Genova e Reggio Emilia del 7 settembre, i quali hanno richiesto alla società di prolungare il bonus.

In effetti, nonostante le ripetute richieste di intervenire per permettere ai cittadini, e in particolare coloro che si trovano in situazioni di difficoltà economica, di risparmiare sulla bolletta, il Governo non ha introdotto aiuti in questo senso.

È per questo motivo che è nato il bonus destinato ai clienti con contratto di teleriscaldamento. L’obiettivo degli sconti è tendere una mano ai cittadini, soprattutto famiglie a basso reddito, per fronteggiare i recenti rincari in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina.

Buone notizie per i cittadini sembrano emergere dalla riunione di due giorni fa tra i sindaci e i vertici dell’azienda. Non solo ci sono buone probabilità che il bonus venga confermato anche per la stagione invernale in arrivo, ma in più potrebbe essere anche estesa la platea dei beneficiari.

Per il momento, per richiedere il sostegno rimane ancora poco tempo. Ma le cose potrebbero a breve cambiare, benché, nonostante le ottime premesse, sarà il consiglio di amministrazione di Iren a stabilire quanto di concreto potrà essere attuato.

Cos’è il bonus Iren: 700€ per le famiglie fino a settembre

Il bonus Iren è andato ad agire laddove il Governo non è ancora intervenuto. In sostanza, la società ha messo a disposizione un aiuto economico per le famiglie meno abbienti per risparmiare sulla bolletta del teleriscaldamento.

I requisiti per poter accedere a questo nuovo aiuto nel 2022 non differiscono granché da quelli che determinano l’accesso agli sconti in bolletta di luce e gas varati dal Governo. I cittadini devono, dunque, avere un ISEE in corso di validità rispettando le soglie stabilite.

Le famiglie possono ottenere il bonus una tantum nella misura di circa 500 euro oppure 700 euro a seconda della numerosità del nucleo familiare per le utenze attive nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 31 maggio 2022.

Bonus Iren in scadenza a settembre 2022, ma è in arrivo una proroga: 700€ anche in inverno

A poter richiedere il bonus è solo una parte di italiani: tutti coloro che hanno residenza nei Comuni presenti nell’elenco pubblicato sul sito Iren. Come già accennato, però, per richiedere il sostegno c’è poco tempo.

Nonostante una prima proroga (la prima scadenza era fissata a giugno 2022), la scadenza al momento è fissata al 30 settembre. I cittadini hanno, dunque, tempo meno di un mese per usufruire dell’opportunità, collegandosi al sito del proprio Comune di residenza e procedendo con la domanda online.

Tuttavia, come emerge dalla riunione del 7 settembre, è possibile che cittadini e famiglie avranno l’opportunità di richiedere il bonus anche per la prossima stagione. Non è detto, dunque, che il bonus avrà definitiva scadenza alla fine del mese in corso.

Leggi anche: Tutti i bonus che scadono a settembre 2022. Le date da ricordare

Come potrà cambiare il bonus Iren questo inverno: soglie ISEE più elevate e ampliamento della platea

Se le intenzioni condivise durante la riunione di due giorni fa si concretizzassero in una proroga del bonus Iren, i cittadini con contratto di teleriscaldamento, individuale o centralizzato, potrebbero approfittare nuovamente di un importante sconto in bolletta.

Non solo, però, si pensa a un prolungamento del bonus, ma anche a una maggiore inclusione e al coinvolgimento di una più ampia fetta di cittadini beneficiari.

Al momento, per ottenere lo sconto in bolletta, le famiglie devono essere in possesso di una certificazione ISEE che rispetti le soglie stabilite. Si tratta di due diverse soglie, a seconda del numero di componenti presenti nel nucleo familiare e in particolare:

• ISEE fino a 12.000 euro per le famiglie in cui siano presenti fino a 3 figli a carico;

• ISEE fino a 20.000 euro per le famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico).

Tali soglie ISEE (che rimandano a quelle stabilite per l’accesso ai bonus sociali potenziati dal Governo Draghi) potrebbero subire delle modifiche. Iren potrebbe, infatti, innalzare le soglie, estendendo il bonus a una platea di beneficiari più estesa.

Quali saranno le nuove soglie ISEE per il bonus Iren in inverno

Le soglie ISEE per avere accesso al bonus teleriscaldamento cambieranno. Quale sarà il valore da non superare, però, non è ancora stato stabilito, dal momento che, come evidenziato dal sindaco Lo Russo, sarà necessario fare delle simulazioni.

Non bisogna nemmeno sottovalutare lo squilibrio tra il numero di potenziali beneficiari e le domande pervenute di quest’anno: nonostante le famiglie che avrebbero potuto beneficiare del bonus fossero circa 24.000, le domande inviate sono state solo circa 5.000.

L’ampliamento della soglia ISEE potrebbe di certo coinvolgere un numero maggiore di cittadini, ma allo stesso tempo bisognerebbe individuare le criticità e trovarvi una soluzione. Per esempio, in merito alle modalità di richiesta, esclusivamente online per la maggior parte dei Comuni coinvolti e che richiede, dunque, un accesso con identità digitale SPID.