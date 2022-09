Bonus prima casa, dalla Regione 15.000 euro per acquistare o ristrutturare casa in un Comune con meno di 3.000 abitanti. È la Sardegna a offrire questa nuova opportunità per cambiare vita e ottenere un rimborso fino al 50% della spesa. Contributi anche per chi vuole aprire un'attività commerciale.

Nel 2022 c’è la possibilità di richiedere un nuovo bonus prima casa. Non si tratta di un’iniziativa nazionale, bensì proveniente dalla Regione Sardegna che erogherà 45 milioni di euro a coloro che intendono cambiare vita.

L’iniziativa rimanda ad alcune proposte provenienti da altre Regioni, per esempio quella messa in campo dall’Emilia Romagna. Le due iniziative, in effetti, condividono gli stessi obiettivi. Da un lato, offrire un vantaggio a coppie e famiglie che scelgono di cambiare vita, allontanandosi dalle grandi città, dall’altro combattere lo spopolamento e valorizzare i territori.

Il contributo, fino a un massimo di 15.000 euro, potrà infatti essere erogato in favore di chi decide di trasferirsi in uno dei Comuni sull’isola che conti meno di 3.000 abitanti.

I soggetti beneficiari potranno ottenere fino al 50% di rimborso delle spese per l’acquisto o per la ristrutturazione della prima casa.

Non solo, perché oltre al nuovo bonus prima casa, la Regione mette in campo altri incentivi per chi sceglie di aprire un’attività commerciale in Sardegna.

Bonus prima casa, dalla Regione 15.000€ per l’acquisto e la ristrutturazione

Il 1° luglio, durante la seduta di Giunta, guidata da Christian Solinas, si è concretizzata la proposta di un nuovo bonus prima casa regionale per chi sceglie di trasferirsi in un piccolo Comune sardo.

Come già accennato, non è la prima iniziativa regionale che punta a ripopolare i piccoli centri e valorizzare il territorio. Obiettivi simili sono stati perseguiti dall’Emilia Romagna con un bonus tra i 10.000 e 30.000 euro per permettere ai giovani di acquistare casa.

Nel caso della Sardegna sono 45 milioni le risorse stanziate per erogare i contributi a fondo perduto, per gli anni 2022, 2023 e 2024. Contributi che potranno essere utilizzati non solo per l’acquisto, ma anche per la ristrutturazione.

Inoltre, i requisiti per accedere a questo bonus sono davvero pochi.

A chi spetta il bonus prima casa della Regione Sardegna: requisiti e niente ISEE

Come già accennato, i requisiti per accedere ai contributi a fondo perduto della Regione Sardegna sono davvero pochi. Soprattutto, a differenza di altri incentivi di questo tipo, in questo caso non è richiesto rientrare in alcuna soglia ISEE. Si tratta, dunque, a tutti gli effetti di un bonus senza ISEE.

Tuttavia, ci sono pur sempre delle condizioni da rispettare. In particolar modo, potranno ottenere il bonus da 15.000 euro coloro che:

• hanno la residenza in un piccolo Comune della Sardegna;

• trasferiscono la residenza entro 18 mesi dalla data dell’acquisto della casa oppure da quella di fine lavori di ristrutturazione (opzione valida solo nel caso in cui il comune originario non sia anch’esso un piccolo comune sardo);

• trasferiscono la residenza e non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune sardo.

Inoltre, rispetto ad altri incentivi come, ad esempio, quello messo a disposizione dall’Emilia Romagna, è possibile beneficiare del bonus prima casa della Regione Sardegna a prescindere dall’età anagrafica. Il contributo può essere richiesto tanto da famiglie quanto dai single.

Leggi anche: Un favoloso Bonus Casa da 48.000€ per ristrutturare interni ed esterni

A quanto ammonta il bonus prima casa: 15.000€ per acquisto e ristrutturazione

Oltre a lottare contro lo spopolamento e battersi per la valorizzazione del territorio, il bonus prima casa assicura un vantaggio economico alle famiglie e ai cittadini che scelgono di cambiare vita.

Il contributo, infatti, permette di ottenere un rimborso fino al 50% delle spese sostenute nel limite di 15.000 euro per ogni soggetto beneficiario il quale sarà esclusivamente uno per ogni nucleo familiare (non è, quindi, possibile che due componenti di uno stesso nucleo ottengano due bonus differenti).

Come già accennato, il contributo può essere usufruito tanto per l’acquisto quanto per la ristrutturazione, ma sempre nel limite massimo di 15.000 euro.

Come richiedere il bonus prima casa della Regione Sardegna

Potranno beneficiare del bonus 15.000 euro della Regione coloro che faranno domanda per il contributo prima che le risorse messe in campo (45 milioni di euro) vengano esaurite.

Chi intende cogliere al balzo quest’opportunità, dunque, non dovrà far altro che informarsi sul comune di interesse e inviare la richiesta direttamente a quest’ultimo.

Non solo bonus prima casa, dalla Regione contributi per chi apre un’attività commerciale in Sardegna

I contributi destinati all’acquisto o alla ristrutturazione non sono gli unici messi in campo dalla Regione per la valorizzazione del territorio.

Anche per coloro che decidono di aprire un’attività commerciale in Sardegna e, in particolare, nei comuni con meno di 3.000 abitanti, sono disponibili contributi a fondo perduto pari a 15.000 euro. Importo che può anche salire a 20.000 euro qualora venga anche incrementata l’occupazione.

I contributi in favore di chi sceglie di aprire un’attività in un piccolo comune hanno l’obiettivo non solo di ripopolare il territorio, ma anche di rilanciarne l’economia e incentivare sempre più i cittadini a trasferirsi nei piccoli borghi sardi.