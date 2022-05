Il bonus prima casa under 36 è una nuova agevolazione disposta dal Governo Draghi per aiutare i giovani a non ritrovarsi col peso del mutuo sulle spalle. Scopri come avere anche tutte le esenzioni per le imposte sulla casa!

Il bonus prima casa under 36 praticamente ti regala il mutuo.

Il Governo Draghi sta puntando molto su questa agevolazione fiscale, dal momento che in molti stanno cercando di prendere casa grazie all'accensione di finanziamenti e mutui.

Il problema è che l'attuale crisi economica sta portando ad un aumento vertiginoso dei tassi d'interesse, rendendo i mutui stessi una vera impresa, se non un grosso rischio per chi non ha un reddito sostanzioso, come segnala Il Sole24Ore.

Per questo il Governo ha voluto garantire con questo bonus una serie di agevolazioni che potrebbero, in certi casi, garantire la copertura quasi totale del mutuo.

E non solo! Anche grazie ad una serie di esenzioni sulle imposte per il passaggio di proprietà, avrai una riduzione dei costi amministrativi davvero totale.

Ma come per tutti i bonus, dovrai rispettare una serie di requisiti, altrimenti non potrai beneficiare del bonus prima casa under 36.

Li vedremo meglio nel corso dell'articolo, assieme a tutte le agevolazioni previste oltre alla copertura quasi totale del mutuo.

Bonus prima casa under 36: mutuo e tasse gratis! Ecco come funziona la nuova agevolazione

Il bonus prima casa under 36 garantisce una copertura quasi totale sul mutuo bancario che hai acceso per l'acquisto della tua prima casa.

Si parla di un contributo che il Governo Draghi ha stabilito solo per tutti coloro che hanno recentemente provveduto a firmare un contratto relativo al finanziamento per l'acquisto di un immobile residenziale.

E che si trovano in difficoltà a causa del mercato un po' instabile, che sta portando ad un aumento abbastanza rischioso dei vari tassi d'interesse, causa inflazione e crisi russo-ucraina.

Il bonus prima casa under 36 appare in un momento per certi versi "fortuito", anche se abbastanza delicato per chi vuole comprare casa. In molti accendono il mutuo proprio per rendersi indipendenti e per mettere su famiglia, anche se, specie a causa della crisi economica, attualmente ci si trova in una condizione di precariato.

Condizione abbastanza comune tra giovani che hanno meno di trentasei anni, e che non possono godere di contratti indeterminati e/o ad alto reddito.

Perciò il Governo ha voluto estendere per il 2022 il fondo relativo al bonus prima casa under 36, arrivando alla cifra di 242 milioni di euro.

Essendo un fondo, non tutti potranno avere accesso, visto che, appena raggiunge l'esaurimento, si potrà avere diritto al bonus solo in caso di proroga e rifinanziamento, come abbiamo visto per altri bonus senza ISEE.

Inoltre i requisiti richiesti per l'accesso non si limitano solo all'età anagrafica inferiore a 36 anni.

Bonus prima casa under 36: ecco chi può usufruire delle agevolazioni mutuo! Occhio a tutti i requisiti

Il bonus prima casa under 36 prevede l'accesso ad una riduzione complessiva del mutuo e delle tasse per la compravendita soltanto a chi, oltre ad avere meno di 36 anni, abbia provveduto all'accensione di un mutuo per l'acquisto di una prima casa.

Questo mutuo potrà essere a tasso fisso o variabile, e sottoscritto presso qualsiasi istituto bancario presente sul suolo italiano.

Non si potrà però richiedere il bonus prima casa under 36 se la stipula del contratto di compravendita è avvenuta da ben oltre 18 mesi.

Pertanto, solo i contratti da inizi 2021 ad oggi potranno godere di questo benefit. Inoltre, il mutuo che si è sottoscritto non dovrà avere un valore superiore a 250 mila euro.

In questo modo, nel peggiore dei casi, il fondo potrebbe garantire, con una copertura almeno dell'80% sul mutuo, ad oltre un migliaio di richiedenti in Italia.

Per quanto siano pochi, ci teniamo a sottolineare anche il fatto che è richiesto anche un ISEE ordinario (o corrente) del valore inferiore a 40.000 euro.

Il richiedente dovrà anche garantire di non avere ulteriori abitazioni a suo titolo, oltre alla prima casa che ha recentemente comprato col mutuo bancario. A sua volta non si dovrà possedere, nemmeno ad usufrutto, alcun immobile all'interno del Comune ove tutt'ora il richiedente risiede.

In caso contrario, hai due scelte:

o perdere il bonus prima casa under 36 perché possessore di una seconda casa;

under 36 perché possessore di una seconda casa; o provvedere alla vendita entro 12 mesi dell'immobile, così da avere una sola proprietà a te intestata.

A questo si aggiunge anche il blocco totale dell'accesso al bonus prima casa under 36 per tutti coloro che hanno immobili di lusso.

Come requisito è abbastanza evidente, dal momento che difficilmente si accende un mutuo per una villa, casa signorile, castello o edificio di grande pregio storico o artistico. O anche se si dovesse accenderlo, è molto difficile che sia inferiore a 250 mila euro.

Pertanto potrai usufruire di queste agevolazioni se hai acquistato grazie ad un mutuo immobili quali case economiche, villette, appartamenti, popolari o ultrapopolari, insomma tutta la categoria catastale degli immobili non di lusso.

Se vuoi avere un riassunto complessivo di tutti i requisiti ti suggerisco questo video Youtube a cura di The Notary Pills.

Bonus prima casa under 36: quali altre agevolazioni si possono richiedere?

Il bonus prima casa under 36 consiste non solo della copertura massima dell'80% sul mutuo in caso di rischio insolvenza da parte del richiedente, ma anche l'esenzione da una serie di imposte previste per il passaggio di proprietà.

La più importante di tutte è l'imposta di registro. Questa è prevista nel caso di passaggi di proprietà, in questo caso a livello immobiliare, e prevede il pagamento di una tassa pari al 2% sul valore catastale dell'immobile.

E' una quota molto pesante, specie per chi non può accedere ad una serie di detrazioni e di ricalcoli, come quelli stabiliti dall'Agenzia delle Entrate.

Grazie al bonus prima casa under 36 questo problema non si pone, così come il pagamento dell'imposta sostitutiva sul finanziamento per l'acquisto, cioè lo 0,25%.

A questi si aggiungono anche l'imposta ipotecaria catastale e l'IVA al 4%, che diventa credito d'imposta. Quest'ultima è prevista solo nel caso si provveda ad acquistare la casa direttamente dal costruttore.

A conti fatti, il richiedente ha davanti un bel risparmio, in particolare per l'imposta di registro, che, nel caso di un appartamento da 100 mila euro, già prevedrebbe almeno 2000 euro (detrazioni previste escluse).

Ovviamente la richiesta dovrà essere fatta per via telematica, tramite sito della Consap. Ma lo vediamo meglio ora.

Bonus prima casa under 36: come si possono richiedere queste agevolazioni per mutuo e tasse?

Il bonus prima casa under 36 si può richiedere solo tramite sito web della Consap, presso il quale dovrai consegnare, oltre alla modulistica, anche l'attestazione ISEE in corso di validità e il documento di identità. Ti servirà l'aiuto anche di un intermediario finanziario, ma solo quando avrai avuto la conferma dell'idoneità del mutuo.

Generalmente dovrebbero venire garantiti anche gli eventuali profili ad alto rischio, come precari o soggetti con basso reddito, anche se titolari di un contratto a tempo determinato.

Ricordiamo che il bonus sarà disponibile:

entro il 31 dicembre 2022,

fino ad esaurimento fondi.

Constatando la proroga, forse c'è ancora una possibilità di averlo in tempo, senza rischiare di rimanere a bocca asciutta.

Al peggio, se non riesci ad accendere un mutuo a tempo debito, per i giovani è disponibile un'eventuale agevolazione fiscale, ma solo per l'affitto.

Si tratta del bonus affitto giovani under 31, e come avrai potuto intuire dal titolo, dovrai avere cinque anni in meno rispetto al nostro bonus. Più garantire una serie di requisiti. Per tua fortuna, non serve l'attestazione ISEE, a differenza del nostro bonus. Ma per tua sfortuna servirà il modello 730.

E non solo! Serviranno anche questi requisiti per poterlo avere. Ti consiglio di dare un'occhiata al nostro approfondimento.