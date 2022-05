Bonus sicurezza: anche per l’anno corrente potrai rendere più protetta la tua casa fruendo di uno sconto del 50% sulle spese. In questo articolo ti spiegherò come. Scoprirai in cosa consiste il bonus sicurezza, se rispetti i requisiti per ottenerlo e, soprattutto, come avere lo sconto del 50% sulle spese legate alla protezione degli immobili.

Di agevolazioni legate alle abitazioni, lo saprai già, ne esistono davvero tantissime.

Pensiamo ad esempio al Superbonus 110% o a tutte quelle misure che rientrano a pieno titolo tra i bonus casa. Misure che sono state confermate dal Governo per tutto l’anno corrente, e che saranno fruibili fino al prossimo 31 dicembre 2022.

Salvo ulteriori proroghe, naturalmente.

Si tratta di agevolazioni alle quali si può accedere anche senza presentare alcun modello ISEE, in quanto indipendenti dal reddito del nucleo familiare richiedente.

Ed il bonus sicurezza di cui ti parlerò in questo articolo non fa eccezione: tutti possono richiederlo, indipendentemente dal proprio reddito.

La misura in questione è volta a coprire interventi atti a garantire una maggiore sicurezza del tuo immobile.

Se, dunque, vuoi mettere al sicuro la tua casa da aggressioni esterne, continua nella lettura.

Bonus sicurezza: in cosa consiste la misura

Per iniziare, illustriamo qualche caratteristica del bonus sicurezza.

L’agevolazione ti consentirà di ottenere un risparmio pari alla metà di ciò che spenderai per dotare la tua abitazione di sistemi di sorveglianza, di inferriate e recinzioni, di saracinesche e altri dispositivi atti a proteggere la tua proprietà.

Il bonus in questione rientra nel più ampio bonus ristrutturazioni 50%. La misura che, per l’appunto, consente di ottenere indietro la metà delle spese di messa a nuovo degli immobili datati.

Dunque, puoi ottenere un risparmio non solo dalle ristrutturazioni, ma anche da interventi di installazione di dispositivi e prodotti che proteggano i confini delle tue proprietà.

Non sarà strettamente necessario avviare una vera e propria ristrutturazione per ottenere il bonus sicurezza.

Potrai richiederlo per tutte le installazioni di cui ci occuperemo quando approfondiremo le spese ammissibili che danno diritto alla fruizione del bonus stesso.

Requisiti richiesti per il bonus sicurezza 2022

Sappi, però, che per poter richiedere il bonus sicurezza, dovrai rispettare tutti i requisiti specifici previsti dalla normativa vigente.

Un elemento che potrebbe causare l’esclusione dalla percezione della misura è la mancanza di un particolare certificato. Ci riferiamo alla dichiarazione di corretta di posa in opera.

Non sono ammessi, infatti, interventi fai-da-te e installazioni che non vengono effettuate con l’intervento di professionisti.

In altre parole, puoi richiedere il bonus sicurezza solamente per interventi regolarmente certificati da apposita dichiarazione di corretta posa in opera.

Inoltre, ricorda che puoi accedere al bonus sicurezza solo per edifici preesistenti.

La misura, come anche tutti gli altri bonus legati alle ristrutturazioni edilizie, non è accessibile per edifici in nuova costruzione.

Chi può richiedere il bonus sicurezza? Platea dei beneficiari

Se hai in mente di effettuare degli interventi che possono essere agevolati al 50% tramite il bonus sicurezza, vorrai sicuramente sapere chi saranno esattamente i potenziali fruitori della misura.

Abbiamo già preannunciato che l’agevolazione è abbastanza ampia, facendo parte del nutrito elenco di bonus senza ISEE statali attivi per il 2022.

Ma, se ti stai chiedendo nello specifico chi saranno i reali beneficiari della misura, sappi che possono richiedere l’agevolazione innanzitutto i proprietari delle abitazioni.

In secondo luogo, possono accedere anche i privati con regolare contratto di affitto, purché si facciano carico delle spese relative ai lavori.

Ma il bonus sicurezza è accessibile anche alle società; possono cioè richiederlo imprenditori, professionisti e soci.

Ricorda che, in linea generale, lo sconto del 50% spetta di diritto a colui che ha materialmente saldato le cifre delle spese ammesse.

Tali cifre, poi, devono essere state saldate rigorosamente con mezzi di pagamento tracciabili.

Sono infatti ammessi i pagamenti effettuati a mezzo di bonifico (bancario o postale) purché riportante i dati del beneficiario.

In mancanza di tali requisiti, non potrai richiedere il bonus sicurezza.

Bonus sicurezza 2022: spese ammissibili

Non ci siamo ancora occupati, nello specifico, di tutte quelle spese che rientrano nell’ambito del bonus sicurezza.

Vero è che tali spese riguardano soprattutto tutti quei prodotti e quegli interventi miranti ad escludere aggressioni esterne, ma il bonus non serve solamente a questo.

Infatti, come vedremo a breve, saranno agevolabili anche tutti quegli interventi che mirano a proteggere l’abitazione o l’immobile da qualsiasi tipo di aggressione. Incendi inclusi.

Possono essere inserite nell’elenco spese tutte le cifre relative a eventuali recinzioni o cancelli (sia l’installazione che l’eventuale sostituzione).

Tra le spese agevolabili troviamo anche quelle relative a installazione o sostituzione di saracinesche, serrature, catenacci e grate di vario genere. Insomma, tutti quei prodotti atti ad impedire ingressi non desiderati.

Anche vetri antiaggressione, porte blindate e chiusure con bloccaggio possono essere installati tramite il bonus sicurezza.

Fanno parte di tale bonus anche le installazioni di dispositivi di videosorveglianza e dispositivi antifumo e antifurto.

Infine, è possibile richiedere l’agevolazione al 50% anche per eventuali consulenze con professionisti del settore.

Modalità di erogazione del bonus sicurezza 2022

Analizziamo ora le ultime informazioni che ti saranno utili se vuoi richiedere il bonus sicurezza 2022.

Innanzitutto, bisogna ricordare che, essendo una misura che rientra nell’ambito dell’agevolazione per le ristrutturazioni, i massimali vengono condivisi con tale agevolazione.

Quindi, questo significa che anche il bonus ristrutturazione prevederà un tetto massimo di spesa pari a 96.000 euro, di cui solo il 50% verrà agevolato.

Per calcolare l’esatto importo che ti spetta di basterà capire a quanto corrisponde l’esatta metà delle spese che hai sostenuto per l’installazione dei prodotti ammessi.

Se però ti aspetti un bonifico o una qualche forma di accredito ai tuoi mezzi di pagamento, purtroppo dobbiamo deluderti.

Infatti, il bonus sicurezza viene concesso agli aventi diritto in sede di dichiarazione dei redditi. Si ottiene un credito di imposta pari alla metà delle spese sostenute, che consente ai beneficiari di pagare meno tasse per gli anni successivi.

La misura, tra l’altro, non è fruibile in un’unica soluzione: la cifra che ti spetta verrà suddivisa in dieci rate, che verranno erogate nei dieci successivi anni, ad ogni dichiarazione dei redditi.

Bonus sicurezza: quando scade la misura?

Prima di concludere, cerchiamo di capire quando scadrà il bonus sicurezza e se si potrà richiedere anche oltre l’anno 2022.

In generale, le spese sostenute per l’installazione di prodotti e dispositivi che garantiscano la sicurezza della tua casa verranno ufficialmente agevolate fino al 31 dicembre 2022.

Eppure, il bonus ristrutturazione è stato confermato fino al 2024. Per la precisione, l’agevolazione che consente di ottenere indietro il 50% delle spese di ristrutturazione degli immobili scadrà ufficialmente il 31 dicembre 2024.

Dunque, molto probabilmente, anche il bonus sicurezza sarà accessibile fino a questa data.

Per avere certezza di ciò, comunque, dovremo attendere la prossima Legge di Bilancio 2023.