Bonus terme 2022, c’è ancora tempo per utilizzarlo. Fino al 30 giugno è possibile ottenere lo sconto del 100%, fino a un massimo di 200 euro, sui servizi termali: la scadenza per l’utilizzo dell’agevolazione, infatti, ha subito una proroga. Ecco come utilizzarlo anche in estate.

Bonus terme 2022, c’è ancora tempo per utilizzare l’agevolazione che permette di ottenere uno sconto del 100%, fino a un massimo di 200 euro, per l’acquisto di servizi termali.

La scadenza per utilizzare lo sconto, infatti, ha subito un’ennesima proroga. Inizialmente prorogato al 31 marzo di quest’anno, con un emendamento al decreto Sostegni ter il bonus può essere utilizzato anche in estate, in particolare fino al 30 giugno 2022.

Non è possibile spendere il bonus in ogni centro termale presente sul territorio italiano. Sono 192 i centri termali che hanno scelto di partecipare all’iniziativa e che vengono raccolti nella lista presente sul sito Invitalia da consultare per reperire indirizzo, e-mail, recapito telefonico e sito web.

Ma chi può utilizzare l’agevolazione anche in estate e quali sono i motivi dell’ulteriore proroga? Vediamo come utilizzare il bonus terme, cosa cambia a giugno e cosa fare per ottenere lo sconto anche durante l’estate 2022. In più, vediamo anche quali sono le alternative ai voucher da spendere presso i centri termali e le occasioni da non lasciarsi scappare per l’estate di quest’anno.

Bonus terme 2022, proroga fino a giugno: come funziona e chi può ottenerlo

Il bonus terme 2022 è stata un’iniziativa che aveva come scopo principale quello di favorire la ripresa di centri termali e centri benessere che, specialmente nel periodo di emergenza, a causa di lockdown e restrizioni per il contenimento dei contagi da Covid-19, hanno subito pesanti ripercussioni sugli introiti.

Il governo, dunque, ha deciso di mettere a disposizione un incentivo che consentisse sia al settore di marciare verso la ripresa, sia ai cittadini di godere di uno sconto sulle prenotazioni e gli acquisti di servizi termali.

Hanno avuto la possibilità di richiedere il bonus i cittadini che, nel mese di novembre, hanno effettuato la prenotazione. Per richiedere il voucher non erano richiesti requisiti particolari:

per ottenere il bonus non c’era bisogno di presentare alcuna certificazione ISEE in corso di validità e l’agevolazione era rivolta a tutti gli italiani maggiorenni.

Erano gli stessi centri termali a doversi registrare sulla piattaforma e accogliere le prenotazioni da parte degli utenti.

Il bonus terme permette di ottenere uno sconto fino a 200 euro a persona presso i centri termali accreditati. Benché il voucher non sia cedibile a terzi, è pur vero che più componenti di una stessa famiglia hanno avuto la possibilità di richiedere il bonus.

Bonus terme fino al 30 giugno 2022: i motivi della proroga e le prenotazioni

Introdotto con il decreto Agosto, il bonus terme ha subito diverse proroghe.

Le prenotazioni per accaparrarsi i voucher sono partite l’8 novembre dello scorso anno. Si è trattato di un vero e proprio click day, dal momento che, trattandosi di un’agevolazione fino a esaurimento fondi, coloro che sono stati più veloci nella prenotazione sono riusciti a ottenere lo sconto, mentre molti sono gli italiani a essere rimasti a bocca asciutta.

I fondi stanziati sono finiti nel giro di qualche ora e, inizialmente, il bonus poteva essere speso nel giro di 60 giorni dalla prenotazione. La scadenza per l’utilizzo dei voucher era, dunque, stabilita per il mese di gennaio 2022.

A gennaio, però, le restrizioni anti Covid non erano ancora state allentate e non sarebbero stati pochi i cittadini che non avrebbero avuto la possibilità di sfruttare il bonus e godersi dei momenti di relax. Proprio per questo motivo, il governo era intervenuto con un’ulteriore proroga, stavolta fino al 31 marzo 2022.

Ancora una volta, però, e considerando l’arrivo della variante Omicron, l’obiettivo dell’incentivo (che, ricordiamo, è sostenere la ripresa dei centri termali) non sarebbe stato raggiunto.

L’ultima proroga è avvenuta, dunque, grazie a un emendamento al decreto Sostegni ter che ha stabilito come termine per l’utilizzo del voucher da spendere presso gli enti termali alla data del 30 giugno 2022.

Bonus terme solo per pochi? Chi può spendere il voucher entro il 30 giugno 2022

È bene, dunque, chiarire che l’ultima proroga del bonus terme riguarderà solo una certa categoria di cittadini.

Non si tratta, infatti, di una vera e propria proroga. La misura non è stata rifinanziata e ciò significa che nuovi interessati non hanno la possibilità di richiedere nuovamente i voucher per i centri termali:

a poter utilizzare il bonus terme fino al 30 giugno 2022 sono solo coloro che sono riusciti a prenotare lo sconto nel mese di novembre dello scorso anno.

In sostanza, non cambia granché per i cittadini che, mesi fa, non sono riusciti a prenotare il bonus. Quello che cambia è che coloro che ce l’hanno fatta hanno ancora un mese di tempo per utilizzare il voucher se non sono riusciti a farlo in precedenza.

Bonus terme: nuove prenotazioni nel 2022? Ultime notizie

In molti si chiedono se sia possibile immaginare una nuova apertura di domande per prenotare nuovi voucher. Sono stati tantissimi, infatti, i cittadini che hanno prenotato il voucher non appena la procedura per le prenotazioni è stata aperta (e non senza intoppi, dal momento che alcuni richiedenti non avevano le idee chiare in merito alla procedura di prenotazione).

È proprio questo il motivo per cui, già a poche ore dall’apertura della procedura per le domande, i fondi si sono esauriti. Un risultato, questo, che lascia pensare a una proroga effettiva del bonus terme, con la possibilità di prenotare i voucher anche da parte di nuovi beneficiari.

Purtroppo, da questo punto di vista, risulta complicato pensare che il governo possa stanziare nuovi fondi per questa causa, soprattutto considerando che nell’ultimo periodo le risorse statali vengono messe a disposizione per altre misure in favore delle famiglie e per i sostegni contro i recenti rincari (per esempio, il bonus da 200 euro oppure il potenziamento degli sconti in bolletta per una platea più vasta di beneficiari).

È, dunque, improbabile una nuova tranche del bonus terme nel 2022.

No bonus terme? Altri sconti e agevolazioni per l’estate 2022

Il bonus terme è stato un incentivo non poco criticato per la sua natura e, soprattutto, per la modalità di prenotazione dei voucher.

In primis, il fatto che si trattasse di un bonus senza ISEE ha fatto sì che a richiederlo potessero essere tutti i cittadini, che si trovassero in situazione di disagio economico o meno, rendendolo accessibile a una platea veramente vasta. Platea che, in più, era troppo ampia per le risorse messe a disposizione.

In secondo luogo, il giorno dell’apertura delle prenotazioni si è rivelato essere un vero e proprio click day, altro motivo per il quale molte sono le famiglie che hanno potuto approfittare dell’opportunità.

In ogni caso, coloro che non hanno avuto la possibilità di prenotare il bonus terme, hanno ancora a disposizione agevolazioni e aiuti per l’estate 2022. Ne sono un esempio le iniziative INPS per studenti o pensionati. L’Istituto ha, infatti, pubblicato i bandi ai quali alcune categorie di cittadini possono partecipare e conquistare soggiorni estivi, anche in località termali, da giugno a ottobre.

Ancora, c’è sempre l’opportunità per i giovani con età compresa tra i 18 e i 35 anni di richiedere la carta giovani che permette di ottenere sconti in diversi ambiti (sport, prodotti, lavoro, formazione), compresi i viaggi.

Insomma, anche se non è stato possibile (e probabilmente non lo sarà ancora per molto altro tempo) usufruire di sconti per i centri termali, ci sono ancora opportunità da cogliere al volo anche durante l’estate 2022.