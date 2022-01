C'è tempo fino al 31 dicembre 2022 per potersi dotare di un decoder o una nuova tv e così poter vedere i canali nella nuova tecnologia Dvbt-2/Hevc. Il bonus tv, sfruttabile fino al 31 dicembre 2022 consente di avere fino a 100 euro di sconto sull'acquisto di un nuovo televisore oppure un buono da 30 euro, collegato all'ISEE, per acquistare un decoder. Ma c'è una novità. Decoder gratis per i pensionati, ma non per tutti.

C'è tempo fino al 31 dicembre 2022 per potersi dotare di un decoder o una nuova tv e così poter vedere i canali nella nuova tecnologia Dvbt-2/Hevc. Da alcuni mesi già alcuni canali sono passati esclusivamente sul digitale terreste, mentre altri convivono sia sul vecchio che sul nuovo digitale. Ma al fine di consentire a tutti di non rimanere senza i propri programmi preferiti c'è il bonus tv in due versioni. Quello con ISEE e quello senza ISEE. Ma c'è anche una novità per il 2022 destinata ai pensionati, che potranno ricevere in regalo a casa il decoder.

Intanto la programmazione si sta spostando gradualmente nelle varie regioni sul digitale terrestre per poi essere completamente sulla nuova tecnologia a partire dal 1 gennaio 2023.

Certo, non è forse una delle prime preoccupazioni delle famiglie e dei pensionati italiani, in un momento di recrudescenza del coronavirus nella sua nuova variante, e in un periodo in cui ci si dovrà sobbarcare degli aumenti dei prezzi dell'elettricità e gas e degli altri beni e servizi per il galoppare dell'inflazione.

Ma se sfruttando il bonus tv, si potrà comunque avere qualche beneficio economico per poter dotarsi di un nuovo televisore compatibile con la nuova tecnologia oppure un decoder, perchè non approffittarne?

Bonus tv: c'è tempo fino al 31 dicembre 2022

Il bonus tv è un aiuto economico rifinanziato con la legge di bilancio 2022 destinato a tutti coloro che non hanno un televisore adeguato per poter ricevere i programmi televisivi con la nuova tecnologia in vigore dal 1 gennaio 2023. Si tratta della tecnologia Dvbt-2/Hevc nata a seguito dell'efficientamento delle frequenze di trasmissione. Per permettere la visione dei programmi con la nuova tecnologia è in corso di validità il bonus tv ed il bonus decoder. Sono due bonus cumulabili per un importo massimo di 130 euro. In ogni caso si può usare l'uno o l'altro o entrambi, e da gennaio 2022 per i pensionati con determinati requisiti il bonus decoder permetterà addirittura di poter ricevere gratis a casa il decoder stesso.

Il bonus tv sarà disponibile fino a dicembre 2022 salvo esaurimento dei fondi, anche dei nuovi messi a disposizione con la legge di bilancio 2022.

Per usare il bonus tv sia nella versione bonus rottamazione che bonus decoder, ci sono però degli adempimenti da seguire, oltre che per il bonus decoder di dover essere in possesso di un ISEE in corso di validità.

Il bonus rottamazione TV non richiede invece l'ISEE.

Vediamo allora nel dettaglio le due misure, e la novità per il decoder gratis.

Bonus tv rottamazione: fino a 100 euro

Il bonus tv rottamazione, è il bonus dedicato a chi ha un televisore vecchio che non permette la visione dei canali nè nel digitale terrestre nè nella nuova tecnologia. I televisori interessati sono quelli che sono stati acquistati prima del 22 dicembre 2018. Tuttavia l'elenco aggiornato delle marche e modelli dei televisori che possono essere rottamati è presente sul sito del Ministero dello sviluppo economico.

Per poter rintracciare il televisore da rottamare è necessario recuperare il codice seriale che solitamente è affisso dietro la tv, con un codice numerico indicato con s/n oppure con l'EAN.

Per verificare se il proprio televisore è utilizzabile con la nuova tecnologia si può effettuare una semplice operazione sui canali 100 o 200. Se appare il messaggio Test HEVC Main10, significa che il televisore è già predisposto per la nuova tecnologia. Altrimenti dovrà essere sostituito prima del 31 dicembre 2022.

Nel frattempo però si potrebbe rischiare di non vedere i canali in HD, come ad esempio i canali 501, 502, 505, ecc. Se anche questi canali non sono visibili, allora il televisore va cambiato quanto prima, perchè nei primi mesi dell'anno 2022 nelle varie regioni si spegnerà anche il vecchio digitale terrestre.

Allora vediamo come funziona il bonus tv rottamazione fino a 100 euro.

Bonus tv rottamazione: come funziona

Se si è in possesso di un televisore che non è adeguato alla nuova tecnologia e non sintonizza i canali sul nuovo digitale terrestre, si può utilizzare il bonus tv rottamazione da poter spendere sia online, con alcune accortezze, che nei negozi fisici.

Per prima cosa si deve scaricare un modulo da portare con se presso il negozio dove si intende effettuare l'acquisto del nuovo televisore o il ritiro dello stesso se si è comprato online. Insieme al modulo va anche portata la vecchia televisione, a meno che non si sia provveduto in autonomia al suo smaltimento presso un'isola ecologica del proprio paese di residenza o vicino ad esso. Anche in questo caso si dovrà compilare un modulo di avvenuto smaltimento reperibile sul sito del ministero dello sviluppo economico.

Una volta esperito questo iter, si procede con l'acquisto del nuovo televisore. Il negoziante preleverà il vecchio televisore o il modulo di avvenuto smaltimento e compilerà la domanda online per poter applicare direttamente il bonus tv rottamazione.

Il bonus è nella misura massima di 100 euro, ma in realtà è uno sconto del 20% sul prezzo di acquisto.

Si ricorda che in caso di possesso di certificazione della legge 104/1992 si potrà anche ottenere l'iva agevolata al 4%, purchè l'intestatario del bonus tv e l'acquirente del nuovo televisore coincidono.

Ma uno dei vincoli è che chi fa l'acquisto ed usufruisce del bonus tv deve anche essere l'intestatario del canone RAI. Uno dei requisiti richiesti è infatti il pagamento regolare del canone TV.

Bonus tv 50 euro per decoder

L'altro bonus in vigore per poter consentire la visione dei canali è quello per il decoder. In questo caso però si deve rispettare anche il vincolo dell'ISEE che non deve superare i 20.000 euro, oltre a pagare regolarmente il canone tv. In questo caso non si avrà a disposizione uno sconto, ma un importo massimo di 50 euro che andrà in decurtazione sul prezzo di acquisto del decoder.

Essendo ormai entrati nel nuovo anno, si dovrà prima provvedere ad avere il nuovo ISEE che fotografa la situazione reddituale e patrimoniale del 2020. Se il nuovo ISEE sarà inferiore o pari a 20.000 euro si potrà allora usufruire del bonus tv per decoder.

Anche per questo caso di dovrà compilare un apposito modulo per di autocertificazione per attestare il valore dell'ISEE.

Il bonus decoder può anche cumularsi con il bonus tv rottamazione ma solo per acquistare un nuovo televisore. In questo caso però il valore complessivo dei due bonus non supera i 130 euro.

Bonus tv decoder: gratis per i pensionati

Il 2022 si apre con una novità per i pensionati che ancora non hanno avuto modo di attrezzarsi per avere accesso ad un nuovo televisore o ad un decoder che consente di vedere i programmi televisivi con la nuova tecnologia.

Per loro arrivar il decoder gratis a casa. Essendo la legge di bilancio approvata, questa novità che era contenuto nel maxiemendamento collegato alla manovra è ufficiale.

Un regalo per dare una mano a tutti i cittadini pensionati che però rispettano alcuni requisiti.

Il decoder, di valore non superiore a 30 euro, sarà consegnato a casa direttamente da Poste Italiane

Ma veniamo ai requisiti richiesti:

la persona deve avere più di 70 anni;

essere un pensionato con una pensione non oltre 20.000 euro annui.

Non c'è necessità di ISEE, nè di altri requisiti.

Ma come procedere per poter ricevere il decoder gratis?

Poste Italiane invierà nei prossimi giorni una lettera a tutti i pensionati che hanno diritto. Una volta in possesso della lettera si dovrà prender accordi con Poste Italiane per stabilire le modalità di consegna del decoder. Ricordiamo che la consegna avverrà da parte del postino, nella data fissata precedentemente tra utente e Poste Italiane.

Inoltre Poste Italiane consentiranno anche di fornire assistenza tecnica telefonica per aiutare i pensionati che hanno ricevuto il decoder, a collegare il dispositivo con il televisore.