Fino a 100 euro per l'acquisto di una nuova televisione o di un decoder per evitare lo spegnimento della vecchia tv. Si tratta dell'incentivo previsto dal bonus tv, rifinanziato dal Governo Draghi anche per il 2022. Lo switch off di migliaia di vecchie tv continuerà a partire da domani, martedì 8 marzo. Scopri come ottenere l'agevolazione fiscale per l'acquisito di un nuovo dispositivo.

Siamo arrivati al termine del countdown, l'8 marzo 2022 è previsto infatti lo spegnimento delle vecchie televisioni non compatibili con il nuovo segnale di trasmissione.

Come vedremo nel corso dell'articolo il Governo ha messo a disposizione il bonus tv, un contributo economico per aiutare il cittadino contribuendo alle spese per l'acquisto di un nuovo televisore o di un decoder.

Lo switch off dell'8 marzo rientra nel programma di transizione verso il nuovo digitale terrestre.

I vecchi televisori obsoleti non saranno più in grado di trasmettere la programmazione tv sui canali in chiaro, sarà dunque necessario dotarsi di un dispositivo di ultima generazione o nel caso si optasse per una spesa minore, l'acquisto di un decoder.

I televisori sui quali non sarà più in grado di visualizzare i canali tv sono quelli che non supportano la codifica MPEG-4, l’alta definizione. Servirà inoltre avviare la risintonizzazione dei canali.

Bonus tv confermato anche per l'anno in corso grazie al rifinanziamento pari a 65 miliardi euro inserito nella Legge di Bilancio 2022.

Obiettivo del bonus tv quello di contribuire alla spesa per l'acquisto di televisori di nuova generazione e decoder compatibili alla ricezione del nuovo segnale digitale terrestre.

Altra misura ritenuta opportuna dal Governo riguarda l'opportunità di fruire del bonus tv in maniera ancora più agevolata da parte dei pensionati con redditi bassi.

Poste italiane si occuperà di informare tramite l'invio di una lettera tutti i beneficiari della nuova misura.

La lettera conterrà tutte le informazioni necessari affinchè cittadini pensionati over 70 e con un reddito inferiore ai 20mila ricevano a casa il decoder necessario per la ricezione del nuovo segnale di trasmissione.

Per chi fosse interesssato al tema di seguito un video pubblicato dalla redazione di Radio Uci Il MISE ha comunicato sul proprio sito che a partire dall’8 marzo tutti i canali televisivi delle emittenti nazionali saranno visibili in alta qualità e i cittadini dovranno risintonizzare la propria Tv o il decoder per continuare a guardare i programmi preferiti.

Bonus tv: da domani, martedì 8 marzo la tua televsione rischia di essere osurata. Perchè

Martedì 8 marzo, la data da segnare in calendario, data in cui o si dispone di un televisore di ultima generazione o si rischia l'oscuramento dei canali in chiaro, in pratica niente più serie tv, telegiornali e varietà.

Tutti i canali infatti trasmetteranno in HD.

Lo switch-off non ci sarà in tutta Italia nella medesima data, un primo aggiornamento verso il nuovo segnale, di più alta qualità, è stato già attuato nelle settimane precedenti.

Cosa fare dunque per non rimanere con la Tv spenta e continuare a vedere la programmazione prevista?

Il Governo ha messo in campo ben 2 contributi, due bonus tv, uno che prevede uno sconto sull'acquisto di una nuova tv, l'atro, di importo maggiore ma a fronte della rottamazione di un vecchio dispositivo.

Da sottolineare che per continuare a visualizzare le trasmissioni il televisore oltre che ad essere abilitato per il segnale in HD, dovrà essere compatibile anche con la nuova modalità di trasmissione del digitale terrestre.

Bonus tv: due i contributi economici messiin campo dal Governo Draghi, ecco quali

Oggi martedì 8 marzo è previsto lo switch-off in diverse regioni italiane, il governo a fronte di molte famiglie che si troveranno a dover comprare un nuovo televisore o un più economico decoder ha deciso di fornire un contributo economico tramite il bonus tv che consiste in:

uno sconto di 30 euro per l'acquisto di una nuova Tv o di un decoder compatibile con il nuovo digitale terrestre;

In questo caso però, i cittadini che potranno beneficiare di tale agevolazione sono quelli con un ISEE inferiore ai 20.000 euro.

In alternativa c'è il bonus tv e rottamazione che prevede:

uno sconto del 20% fino ad un massimo di 100 euro per l'acquisto di un televisore di nuova generazione.

In questo secondo caso sarà necessario effettuare la rottamazione della vecchia tv o consegnandola direttamente al rivenditore in fase di acquisto o portandola presso un'isola ecologica che si occuperà dello smaltimento, sarà necessario nel momento della consegna farsi rilasciare un documento che attesti l'effettivo smaltimento.

Le nuove tv acquistate devono essere compatibili con lo standard di trasmissione Dvbt-2/Hevc Main 10.

Bonus rottamazione tv: fino a 100 euro di sconto senza isee

Il Bonus rottamazione tv si otterrà attraverso la compilazione di un documento specifico, non sarà inoltre necessario allegare il modello ISEE, non previsto da questa tipologia di bonus che potrà dunque essere richiesto da tutti.

Il modulo in questione non è altro che un'autocertificazione all'interno del quale si afferma di possedere tutti i requisiti necessari.

Una volta compilato e firmato il modulo dovrà essere consegnato al rivenditore o al centro di smaltimento nel caso di rottamazione autonoma del vecchio televisore.

Nel momento in si consegna il modulo si dovrà contemporaneamente esibire un documento di identità oltre che al codice fiscale.

Il rivenditore procederà con il verificare che i pagamenti del canone rai dell'intestatario del documento siano in regola, requisito necessario affinchè si possa procedere con l'agevolazione prevista dal bonus tv e rottamazione.

Bonus tv: un semplice test per verificare se la tua Tv è da cambiare

Molti i cittadini che a partire da martedì 8 marzo accendendo la propria tv potrebbero trovarsi davanti una brutta sorpresa, niente canali, ma lo schermo del proprio televisore oscurato.

Questo avverrà a causa della transazione al nuovo digitale terrestre.

Come scritto nel paragrafo precedente il Governo ha messo a disposizione dei cittadini per ovviare a questo problema ben due bonus tv.

I bonus tv in entrambi i casi prevedono sconti e contributi economici per sostenere l'acquisto di un nuovo televisore o di un decoder abilitato nella ricezione dello standard DVBT-2 e con la codifica HEVC MAIN 10.

Con la migrazione al nuovo digitale terrestre si libererà la banda di trasmissione dei 700 MHz facilitando l’arrivo del 5G.

Ma come fare a capire se il televisore in nostro possesso è adatto o meno a ricevere il nuovo segnale?

Per verificarne la compatibilità si potrà effettuare un semplice test da svolgere in questo modo:

sintonizzarsi sul canale 100 o 200 tramite il tastierino del telecomando

Nel caso in cui non si riceve alcun segnale vuol dire che la tv non è abilitata al nuovo digitale. Se invece è compatibile apparirà la scritta Test HEVC Main10

Bonus tv: il calendario dello switch-off regione per regione

Come già scritto in precedenza a partire da domani lo switch off previsto dall'arrivo del nuovo digitale terrestre caratterizzerà un secondo blocco di regioni italiane.

Di seguito il calendario con tutte le date del ripristino delle nuove frequenze sull'intero territorio, le date dunque da cerchiare sul calendario sono:

nella date comprese tra il 15 novembre 2021 ed il 18 dicembre 2021 è toccato alla Sardegna;

tra il 3 gennaio 2002 ed il 15 marzo il passaggio alle nuove frequenze è avvenuto in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano, Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;

dall'8 marzo fino al 15 maggio sarà invece il turno di Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche;

infine dal 1 maggio 2022 fino al 30 giugno concluderanno la transazione digitale le regioni della fascia tirenica Lazio, Campania Liguria, Toscana insieme all'Umbria;

Con questo articolo abbiamo trattato un po' tutti i punti necessari per agevolare l'accesso al bonus tv 2022.