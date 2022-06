Ormai è così talmente scontato che i bonus vadano sempre a coloro che hanno un reddito basso, che quando ne spunta uno come il bonus vacanze 2022 senza Isee, è importante non lasciarselo sfuggire! Ci sono novità per l’estate 2022, che ormai si può dire ufficiosamente arrivata! Pochi soldi in tasca dunque, pochissimi da spendere, per questo ogni bonus, per quanto di modesta entità, va preso al volo! Vediamo dunque quali sono le caratteristiche del nuovo bonus vacanze e le modalità per ottenerlo.

Complici il caldo e l’allentamento della morsa da parte del Covid-19, è sacrosanto pensare a qualche giorno di relax, tanto per cambiare aria, ognuno secondo le proprie tasche.

È vero che, come al solito, al fine non c’è mai peggio, e proprio nel momento in cui il premier Draghi annunciava la fine dello stato di emergenza, arrivava la notizia dell’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina. Purtroppo a oggi è ancora in corso e le ripercussioni sono gravissime, a livello umanitario, ma anche economico.

Pochi soldi dunque, pochissimi da spendere, per questo ogni bonus, per quanto di modesta entità, va preso al volo! Soprattutto, quando si è più giovani o ci sono figli da accontentare!

Vediamo dunque quali sono le caratteristiche del nuovo bonus vacanze e le modalità per ottenerlo.

Bonus vacanze 2022: cos’è

In sostanza, si concretizza in un vero e proprio sconto per la prenotazione di soggiorni a scopo turistico.

Non si sostanzia in voucher simile a quello previsto dal Bonus vacanze di 500 euro introdotto dall’esecutivo italiano nel 2020, si concretizza, infatti, in un nuovo sconto che verrà praticato al momento della prenotazione di un viaggio, di un soggiorno e di altre attività.

Non un bonus dunque a cifra tonda da spendere per andare in vacanza, bensì una percentuale di sconto da applicare a seconda del tipo di soggiorno scelto o di altra tipologia di attività da svolgere in vacanza.

Lo sconto varia anche a seconda dell’età. In alcuni casi infatti, nonostante l’assenza del requisito Isee da rispettare, è fissato quello dell’età anagrafica.

Infatti, per tutti coloro che hanno un'età compresa tra 18 e 35 anni, è possibile utilizzare la Carta Giovani Nazionale. Grazie a questa soluzione, addirittura si può ottenere il 50% del prezzo finale del servizio acquistato. La Carta si può richiedere anche tramite l’applicazione Io Italia. Gli altri bonus vacanze disponibili per le vacanze 2022 sono riservati agli insegnanti e ai pensionati. Pertanto rimandiamo agli articoli di approfondimento, già pubblicati sul tema.

Si tratta di bandi pubblicati dall’INPS ogni anno e destinati ad un ristretto numero di persone. Nella fattispecie, tre bandi di concorso destinati a pensionati, studenti e insegnanti, e denominati rispettivamente Estate Inpsieme Senior, Estate Inpsieme Italia, e Case del Maestro.

Bonus vacanze 2022 senza Isee: ecco chi sono i beneficiari

Possono pensare a prenotare e a preparare la valigia dunque tutti i maggiorenni under 36, che non vedono l’ora di concedersi qualche giorno di relax.

Gli sconti oscillano da un minimo del 5% ad un massimo del 50% e le attività riguardano la cultura, il tempo libero, la mobilità sostenibile e i viaggi.

Non sono previsti dunque altri requisiti, per ottenere la carta Giovani Nazionale, se non quello dell’età anagrafica e della residenza in Italia.

Non occorre far riferimento all’Isee familiare, quindi ogni giovane può prenotare la propria vacanza estiva insieme agli amici, dal momento che non ci sono discriminazioni, dal punto di vista sociale.

L'accortezza va prestata semmai al budget complessivo a disposizione di ognuno, dal momento che è possibile ottenere lo sconto fino a un massimo del 50%.

Ovviamente, vale la pena sottolineare il fatto che è possibile continuare ad utilizzare la carta anche durante la vacanza! Infatti gli sconti disponibili riguardano non solo il soggiorno bensì anche una serie di altre attività, come l’ingresso al cinema o al teatro, oppure al concerto del cantante preferito.

Bonus vacanze 2022 spetta anche per divertimento e svago: ecco per chi

Il bonus vacanze appena passato in rassegna prevede veri e propri sconti per chi desidera prenotare un soggiorno presso una struttura ricettiva oppure acquistare un biglietto del treno, ad esempio.

Ma c’è un’altra agevolazione, in questo caso riservata ai neo-maggiorenni, che consente di ottenere sconti anche per tutto ciò che riguarda lo svago e il divertimento. Si tratta della carta del valore di 500 euro contemplata dal cosiddetto bonus cultura.

Questo contributo statale ha l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alla cultura e prevede sconti e promozioni interessanti, per ciò che concerne

biglietti/abbonamenti per concerti, teatro, danza, cinema, musei, monumenti e parchi e biglietti d'ingresso singoli per fiere, festival e circhi.

Chi dunque ha messo in preventivo il viaggio per il soggiorno, tra hotel e ristorazione, può avvantaggiarsi di offerte promozionali, per ciò che concerne i momenti di svago.

Bonus vacanze 2022: i fortunati che preparano la valigia per un pieno di salute e benessere

C’è un’altra categoria di cittadini che entro il 30 giugno ha la possibilità di approfittare di un soggiorno, in questo caso specifico alle terme, con un contributo statale di 200€ a persona.

Il bonus terme nfatti ha beneficiato di una proroga fino a fine mese, per permettere a tutti coloro che avevano ottenuto il voucher, di poter prenotare presso la struttura termale e non perdere dunque il contributo loro spettante. La scadenza precedente infatti era fissata a febbraio, periodo in cui la curva dei contagi era ancora elevata e le restrizioni per il Covid-19 ancora stringenti.

Chi dunque è titolare di un voucher per recarsi alle terme ha tempo fino al 30 giugno per usufruirne. Il consiglio ovviamente è quello di affrettarsi nel contattare la struttura, dal momento che le possibilità di trovare un posto a disposizione, si riducono di giorno in giorno.

Anche questo è un bonus senza Isee, che quindi tutti hanno potuto richiedere, a tempo debito, ovvero lo scorso novembre 2021.

In molti hanno prenotato insieme a un’amica o al partner, in maniera tale da raddoppiare il vantaggio e avere a disposizione fino a 400€ a coppia in trattamenti termali e wellness.

I trattamenti si possono prenotare su più giornate, quindi è possibile prenotare un hotel e trascorrere qualche giorno di relax nella località dove ha sede lo stabilimento.

Bonus vacanze 2022: come richiederlo

Veniamo ora a illustrare quelle che sono le modalità per poter ottenere il bonus vacanze 2022 destinato a tutti coloro che hanno meno di 36 anni (non compiuti).

Chi ancora non è in possesso della card ha dunque la possibilità di ottenerla seduta stante, semplicemente scaricando l’App Io sullo smartphone.

È prevista la registrazione alla piattaforma, in maniera tale da poter avere la carta in maniera gratuita, seguendo le istruzioni, in pochi e semplici passaggi.

Per ciò che concerne invece la card virtuale per maggiorenni del valore di 500€, l’unico modo per richiederla è tramite il sito 18App. Attenzione a non cadere nell’equivoco, dal momento che c’è la parola App nel nome del sito.

In realtà, per avere il bonus cultura, l’unico modo è visitare il sito web, dal momento che non esiste alcuna applicazione scaricabile dal cellulare.

Infine, per ciò che concerne il contributo statale per recarsi alle terme, purtroppo non può più chiedersi ma abbiamo ritenuto opportuno inserirlo tra i bonus vacanze 2022, dal momento che è ancora possibile utilizzarlo fino al 30 giugno.

Chi dunque aveva ottenuto il bonus ma non ha prenotato, perché credeva fosse scaduto, può invece ancora contattare il centro termale di riferimento per avere conferma di un’eventuale prenotazione ancora possibile, in proprio favore.