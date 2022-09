Caro bollette in arrivo? Solo se segui questi trucchi puoi risparmiare gas come si deve

Per evitare il caro bollette di autunno affidati solo a questi trucchi se vuoi risparmiare gas come si deve, come quelli proposti dal MiTE per evitare il razionamento. Ma oltre a questi trucchi "governativi" ce ne sono altri che ti consiglio di seguire, se non vuoi ritrovarti a razionare il gas ogni giorno. Ecco quali sono

Per evitare il caro bollette previsto per quest'autunno affidati solo a questi trucchi se vuoi risparmiare gas come si deve.

Molti di questi nuovi trucchi sono addirittura consigliati dal Governo stesso. Di recente è stato pubblicato il nuovo piano del Mite (Ministero della Transizione Ecologica) proprio per risparmiare gas ed evitare il razionamento delle forniture energetiche, una misura estrema per evitare che il caro bollette rovini aziende e famiglie.

Con questo nuovo regolamento lo Stato cercherà di prepararsi ad eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia, come quella di inizio settembre.

Oltre a questi trucchi "governativi" ce ne sono altri che ti consiglio di seguire, se non vuoi ritrovarti a razionare il gas ogni giorno, e a ritrovarti alla mercé del caro bollette.

Ma vediamo meglio quali sono intanto questi trucchi promossi dal piano MiTe.

Al via nuovo regolamento MiTE per risparmiare gas ed evitare il caro bollette

E' recente la notizia di questo piano proposto dal ministro Roberto Cingolani, e che approderà in consiglio dei Ministro giovedì 8 settembre.

Si tratta di un nuovo regolamento che si impone di contrastare il caro bollette e permettere a tutti gli italiani di risparmiare gas come si deve. Anche se ufficialmente l'obiettivo del MiTE è di:

"realizzare da subito risparmi utili a livello europeo a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia".

Secondo le stime del Ministero, queste misure permetteranno di risparmiare gas per un totale di 5,3 miliardi di SMc (standard metri cubi di gas), anche grazie alla massimizzazione della produzione energetica di altri combustibili, più il risparmio generato da queste misure solo per quanto concerne il riscaldamento.

Ma quali sono i trucchi previsti dal regolamento MiTE contro il caro bollette?

Per chi ha termosifoni in casa, in ufficio o in azienda, si potrà tenerli accesi 15 giorni in meno rispetto all'anno scorso, e invece di 8-10 ore al giorno, si dovrà tenerli accesi un'ora in meno al giorno.

Per tutti gli edifici è disposta la riduzione di 1 grado centigrado, con i seguenti limiti:

17 gradi per gli edifici industriali, artigianali o assimilabili (massimo 19 gradi ),

per gli edifici industriali, artigianali o assimilabili (massimo ), 19 gradi per uffici privati e pubblici (massimo 21 gradi).

Attualmente più che trucchi sono disposizioni governative, quindi veri e propri obblighi. Ma lo diventeranno solo se tutte queste misure proposte dal piano MiTe, per risparmiare gas e luce e combattere il caro bollette, verranno approvate.

Altrimenti bisogna ricorrere a questi altri trucchi.

Caro bollette in arrivo? Solo se segui questi trucchi puoi risparmiare gas come si deve

Ci sono molti trucchi che puoi seguire per risparmiare gas, ma la maggior parte di loro prevedono sostituzioni, installazioni e acquisti immediati. In pratica ti tocca spendere soldi per risparmiare altrettanti soldi.

Questi invece ti fanno risparmiare gas senza spendere un soldo, perché sono piccoli accorgimenti che nel lungo periodo ti aiutano davvero a contrastare il caro bollette.

Come nel caso del frigorifero, a tutti gli effetti l'elettrodomestico che consuma di più dopo il condizionatore. Posizionalo lontano da fondi di calore, in modo da ottimizzare al meglio l'efficienza. E non caricarlo troppo, altrimenti l'aria non potrà circolare correttamente, e ciò renderà difficile la conservazione.

Altro elettrodomestico vampiro di cui stare attenti è lo scaldabagno. Programmalo in tempo e controlla constantemente il suo funzionamento, così da intervenire in tempo in caso di malfunzionamenti. Uno scaldabagno malfunzionante ti farà perdere un sacco di energia elettrica, e renderti vulnerabile al caro bollette di autunno.

Altro trucco per risparmiare gas senza spendere un centesimo è quello di usare il forno elettrico senza doverlo preriscaldare prima, così non c'è il rischio di disperdere calore. Ed eventualmente spegnerlo poco prima, così da sfruttare il calore residuo per la cottura.

Per certi versi questo trucco richiama molto quello della cottura passiva, o in altre parole quello del "cuocere la pasta senza fuoco". Un trucco che in molti sostengono che faccia risparmiare gas come non mai, e ti renda invulnerabile al caro bollette. In realtà non è proprio così.

Attenti al trucco del cuocere la pasta senza fuoco

Il trucco del cuocere la pasta senza fuoco è tornato alla ribalta grazie al post Facebook del premio Nobel Giorgio Parisi. In pratica devi solo far bollire l'acqua della pentola, e poi, una volta buttata la pasta, spegnere il fuoco e lasciare che sia il calore a cuocerla.

Con questo trucco eviti di tenere acceso il fuoco per altri 8 minuti. Se lo facessero tutti, stando ad uno studio dell'Unione Italiana Food, si potrebbe risparmiare gas per almeno 350 milioni di kWh.

Una bella mossa contro il caro bollette, no? In realtà non è proprio così.

Tralasciando il fatto che il consumo domestico nazionale si aggira sui 66 miliardi di kWh, e che quindi il risparmio sarebbe a malapena dello 0,5% complessivo, a conti fatti ogni italiano potrebbe, sì, risparmiare gas ogni anno, ma solo tra il 4 e il 12% massimo.

E solo per il consumo del gas da cucina, che nella bolletta incide solo il 5%.

Inoltre il trucco del cuocere la pasta senza fuoco non è esente da critiche, specie da parte del mondo culinario professionista, che trova il trucco rischioso se si vuole una pasta veramente al dente, e non gommosa.

Il famoso chef Antonello Colonna consiglia invece di puntare alla cottura a freddo (togliere l'acqua calda poco alla volta, finché la pasta non è cotta) o utilizzare la brace nei casi più estremi. In effetti sono due trucchi che sicuramente fanno risparmiare gas e ti fanno evitare il caro bollette, ma non in maniera molto comoda come spegnere il fornello.