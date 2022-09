Incredibile opportunità per i titolari di Carta Giovani Nazionale, lo strumento che permette ai ragazzi di avere agevolazioni e sconti. Fino alla fine dell’anno, il trasporto della bici è gratuito sui treni Intercity. Ecco cosa serve e come effettuare la prenotazione.

Incredibile opportunità per i titolari di Carta Giovani Nazionale, lo strumento che permette ai ragazzi di ottenere agevolazioni e sconti su tantissimi prodotti e servizi.

A lanciare la nuova offerta è Trenitalia che propone sempre nuove opportunità ai propri clienti per incentivare i viaggi in treno, risparmiando sui titoli di viaggio.

Per i possessori della CGN, Trenitalia mette a disposizione il trasporto gratis della bici sui treni Intercity. In questo modo, i giovani viaggiatori hanno la possibilità di non pagare il supplemento e di viaggiare in sicurezza portando con sé la propria bicicletta.

Non è la prima volta che l’azienda propone un’offerta simile. Prima dell’estate, infatti, per un mese è stato possibile trasportare a costo zero la bicicletta a bordo dei treni. Il vantaggio di questa nuova opportunità riservata a chi ha la Carta Giovani Nazionale ha vita più lunga: i giovani potranno approfittarne fino alla fine dell’anno.

Vediamo, allora, come effettuare la prenotazione, ma anche cos’è la CGN e i metodi per richiederla e ottenere una vasta gamma di agevolazioni e sconti.

Quando si può trasportare gratis la bici sui treni Intercity e cosa cambia per i titolari di Carta Giovani Nazionale

Già durante il mese di maggio, Trenitalia aveva lanciato un’offerta dedicata a chi intendeva viaggiare in treno con la propria bici. La promozione valeva per i treni Intercity e consentiva di trasportare gratuitamente la bicicletta senza pagare il normale supplemento.

Per usufruire del servizio di trasporto bici, infatti, i viaggiatori devono pagare il supplemento di 3,50 euro ed effettuare la prenotazione per viaggiare in sicurezza.

Gli unici casi in cui non è necessario pagare il supplemento riguardano, invece, le biciclette pieghevoli o smontate. Se portate a bordo, contenute in una sacca chiusa e posizionata negli spazi riservati ai bagagli, il trasporto è gratuito (è valido solo per una bicicletta).

Per quanto riguarda le bici montate, e avendo dovuto dire addio alla promozione Trenitalia di maggio, fino alla fine dell’anno c’è un’ottima novità per alcune categorie di ciclisti.

Stiamo parlando della nuova offerta riservata ai titolari di Carta Giovani Nazionale.

In cosa consiste l’offerta Trenitalia per i possessori di Carta Giovani Nazionale

Se si è titolari di Carta Giovani Nazionale c’è un’ottima opportunità da cogliere. A differenza della promozione di maggio, c’è più tempo per usufruirne.

In sostanza, i ragazzi che intendono portare a bordo di un treno Intercity la propria bicicletta possono farlo senza pagare costi aggiuntivi, semplicemente esibendo, oltre al biglietto, la CGN.

È importante evidenziare che la prenotazione è sempre obbligatoria (quindi, anche per i titolari di Carta Giovani) e che la bici può essere caricata sulla carrozza 3 nella quale sono presenti oltre a 6 posti bici, sui quali va posizionata la bicicletta in posizione verticale, anche 2 punti di ricarica per le bici elettriche.

L’offerta ha l’obiettivo non solo di permettere un risparmio sul costo del viaggio da parte dei viaggiatori più giovani, ma anche di incentivare la mobilità sostenibile. Sia il treno, sia la bici sono mezzi di trasporto rispettosi nei confronti dell’ambiente.

Come usufruire dell’offerta Trenitalia per titolari di Carta Giovani Nazionale

Per cogliere quest’opportunità è necessario:

• avere tra i 18 e i 35 anni;

• aver richiesto la Carta Giovani Nazionale;

• acquistare un biglietto del treno;

• effettuare la prenotazione.

L’offerta sarà visibile al momento dell’acquisto del titolo di viaggio. In questa fase, infatti, basterà selezionare la sezione dedicata al supplemento per la bici e cliccare sulla voce “Bici- Carta Giovani Nazionale”.

In caso di controlli sarà necessario esibire, oltre al biglietto, anche la CGN (ricordiamo che quest’ultima è richiedibile solo in formato digitale).

L’offerta Trenitalia è valida fino alla fine dell’anno. I giovani tra i 18 e i 35 anni potranno sfruttare questa opportunità fino al 31 dicembre 2022.

Cos’è la Carta Giovani Nazionale e a quali agevolazioni e sconti permette di accedere

Non hai mai sentito parlare della Carta Giovani Nazionale? Ci sono, allora, molte opportunità che stai perdendo se hai un’età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Si tratta, infatti, di uno strumento digitale che nasce per facilitare i giovani nell’acquisto di servizi e prodotti legati a diversi settori, dalla cultura alla telefonia, passando per lo sport e i viaggi, fino alle opportunità professionali.

Come abbiamo visto, uno dei vantaggi di ottenere la Carta Giovani Nazionale è proprio poter usufruire di interessanti offerte proposte dalle aziende partner, come nel caso dell’offerta Trenitalia per il trasporto della bici gratis sui treni Intercity.

Come si richiede la Carta Giovani Nazionale nel 2022

Trattandosi di uno strumento digitale, anche le modalità per ottenere questo strumento prevedono alcuni passaggi che riguardano la richiesta dello SPID (l’identità digitale è fondamentale anche per i successivi accessi) e la richiesta tramite l’app IO.

Per usufruire subito della Carta Giovani Nazionale bisogna, quindi, accedere all’app IO con SPID o CIE, andare nella sezione Portafoglio, premere su Aggiungi e, subito dopo, su Sconti, Bonus e altre iniziative e da qui selezionare Carta Giovani Nazionale.

Per qualsiasi dubbio o chiarimenti in merito alla CGN, consigliamo di dare un'occhiata alle FAQ sul sito dell'app IO.