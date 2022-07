Casalinghe ma anche uomini che non lavorano potranno avere questo speciale bonus da 500€

Non solo casalinghe, ma anche uomini: per chi si prende cura della propria famiglia e della casa, c’è un bonus da 500 euro da richiedere. Ma attenzione a non fare confusione.

Sentiamo spesso parlare del bonus casalinghe e casalinghi, ma non tutti conoscono i dettagli esatti in merito a questa particolare misura.

Si è spesso detto che l’agevolazione concederà un assegno mensile. Ma non c’è accordo in merito alle cifre erogate e, soprattutto, spesso non è chiaro come accedere all’agevolazione.

In questo articolo cercheremo di fare chiarezza sulla questione. Anticipiamo subito che il bonus da 500 euro concesso a casalinghe e casalinghi viene spesso associato e confuso con un altro sostegno.

Un sostegno che nulla ha però a che vedere coi lavori di cura che chi si occupa della propria famiglia svolge in casa.

Che fine ha fatto il contributo da 468 euro?

Molto spesso, il bonus da 500 euro concesso a casalinghe ma anche a uomini che si occupano dei lavori di cura viene scambiato con un altro contributo economico.

Si sente infatti spesso parlare di un contributo mensile da circa 468 euro, che verrebbe erogato solamente alle casalinghe. O, in alternativa, agli uomini che si occupano dei lavori domestici e che non hanno un lavoro.

Eppure, questo assegno mensile non ha nulla a che vedere col bonus casalinghe e casalinghi.

Si tratta infatti del cosiddetto assegno sociale, ossia il sostegno mensile concesso a coloro che non hanno mai versato contributi. È dunque un assegno che sostituisce la pensione e che viene erogato in sostituzione a quest’ultima.

Per tale ragione, possono accedervi solamente coloro che hanno compiuto i 67 anni di età.

Tra le altre cose, non si tratta di un contributo che spetta a tutti, ma sono previsti determinati limiti di reddito.

Per chi vive da solo, è previsto un reddito annuo pari a 6.085,30 euro, mentre per i coniugati il tetto massimo si innalza a 12.170,60 euro annui.

Ma questo contributo, lo ribadiamo, non ha nulla a che vedere col bonus da 500 euro pensato per casalinghe e casalinghi.

Casalinghe ma anche uomini che non lavorano potranno avere questo speciale bonus da 500€

Chiarito che il cosiddetto Assegno Sociale da 468 euro non è un vero e proprio bonus casalinghe, cerchiamo ora di capire in cosa consiste il bonus da 500 euro.

L’agevolazione pensata per chi non lavora fuori casa ma si occupa dei lavori domestici, in effetti, esiste davvero.

Ma ha una configurazione ben differente rispetto ai canonici bonus statali, che di solito vengono erogati direttamente agli interessanti.

La misura, che viene gestita dal Ministero delle Pari Opportunità, si propone infatti di formare coloro che svolgono lavori domestici.

In particolare, si vogliono potenziare le loro competenze digitali, sia per permettere a casalinghe e casalinghi di trovare un nuovo lavoro, sia per poter affrontare al meglio le incombenze domestiche.

Questo implica che i veri destinatari economici, che potranno fruire delle somme di denaro previste dal Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi, sono gli enti di formazione.

Il bonus da 500 euro, invece, potrà essere fruito dai cittadini interessati accedendo a titolo gratuito ai corsi di formazione.

I 500 euro non verranno dunque erogati in forma di denaro, accredito o voucher, dato che il bonus permette solamente l’accesso a corsi di formazione senza doverli saldare.

Per poter accedere ai corsi previsti senza sostenere alcun costo, è previsto però un requisito. Sia donne che uomini aspiranti richiedenti dovranno essere in regola con l’assicurazione INAIL obbligatoria per la copertura di eventuali infortuni avvenuti in ambito domestico.

Quali sono i corsi previsti e come accedere alla formazione gratuita

Dunque, i beneficiari del bonus da 500 euro potranno utilizzare questo credito solamente per frequentare dei corsi appositi.

Gli enti di formazione interessati hanno avuto tempo fino allo scorso 31 marzo 2022 per presentare le loro proposte formative. Al momento, però, il Ministero per le Pari Opportunità non ha ancora pubblicato l’elenco degli enti che hanno ottenuto i finanziamenti.

Non è dunque ancora possibile accedere alla formazione gratuita grazie al bonus casalinghe e casalinghi.

Tuttavia, abbiamo già alcune informazioni in merito ai corsi che verranno erogati per chi lavora in casa senza essere ovviamente retribuito.

Innanzitutto, i corsi si svolgeranno in modalità FAD (frequenza a distanza). Questo per consentire agli interessati di non doversi recare presso l’ente di formazione.

I casalinghi e le casalinghe, in altre parole, potranno continuare a svolgere i propri lavori in casa senza allontanarsi dall’abitazione, frequentando il corso telematicamente.

I corsi avranno durata massima di un anno e avranno come oggetto una delle seguenti tematiche:

creazione di contenuti online;

alfabetizzazione informatica;

utilizzo dei principali hardware e software;

sicurezza informatica;

utilizzo dei principali servizi digitali delle P.A.;

economia domestica.

