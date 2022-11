Anche se l’iniziativa di Stato si è ormai conclusa, non dovremo dire addio al Cashback: a novembre 2022 sono infatti previsti dei rimborsi, fino a 150 euro, concessi da vari marchi.

Se il Cashback di Stato non verrà certo ricordato come un successo, dato che la lotta al contante è ben lontana dall’essere vinta, la sperimentazione è stata comunque apprezzata dal pubblico e dagli italiani.

Per tale ragione, al fine di fidelizzare i propri clienti, moltissimi marchi hanno creato la propria promozione Cashback.

Anche a novembre 2022, molti brand concederanno dei rimborsi ai clienti fedeli: dei rimborsi che, a seconda delle iniziative, sono variabili.

In questo articolo offriremo una panoramica delle offerte più interessanti attualmente attive, con un Cashback che può raggiungere anche i 150 euro di rimborso.

Cashback novembre 2022: l’iniziativa Beko

La prima iniziativa che analizzeremo è il Cashback Beko di novembre 2022. L’offerta porta il nome ufficiale di “Rock The Cashback” (in ricordo della celebre hit dei britannici The Clash, Rock the Casbah).

Il Cashback Beko è attualmente già attivo, in quanto l’iniziativa è partita lo scorso 14 ottobre 2022.

La promozione è valida su elettrodomestici vari, ovviamente a marchio Beko. Gli interessati potranno scegliere tra forni, lavatrici, asciugatrici, frigoriferi e altri grandi elettrodomestici. Ogni categoria di elettrodomestici è ammessa: non solo prodotti ad incazzo, ma anche i grandi elettrodomestici a libera installazione.

Beko propone un rimborso variabile, che va dai 50 ai 150 euro massimi, a seconda del prodotto scelto. Perché il rimborso sia valido, l’acquisto del prodotto va effettuato mediante i seguenti punti vendita:

Euronics

Expert

Mediaworld

Trony

Unieuro

Sono validi anche gli acquisti effettuati mediante gli eCommerce dei suddetti negozi, ma non saranno ritenuti validi i prodotti acquistati mediante grandi eCommerce, quali Amazon ed eBay.

Cashback Beko novembre 2022: come ricevere fino a 150 euro

È importantissimo, ai fini della ricezione del rimborso, che l’acquisto venga effettuato entro e non oltre il prossimo 15 novembre 2022.

La richiesta di partecipazione può invece essere inviata entro il 30 novembre 2022.

Per partecipare all’iniziativa e ricevere il proprio rimborso, basta collegarsi al sito ufficiale Beko dopo aver effettuato il proprio acquisto.

Possono partecipare all’iniziativa tutti i clienti maggiorenni, purché regolarmente residenti in Italia o a San Marino.

Gli interessati dovranno collegarsi al sito beko.it e compilare l’apposito modulo legato alla promozione. In tale modulo andranno indicati i dati del clienti, oltre che quelli del rivenditore dove è stato effettuato l’acquisto.

Per ricevere il rimborso è anche importante inserire gli estremi della fattura, allegandone una scansione. Infine, andranno indicati sia i dati relativi al prodotto acquistato, sia il proprio codice IBAN per ricevere il rimborso.

Rimborso che verrà effettuato da Beko entro 90 giorni dall’invio della richiesta.

Il regolamento ufficiale e la piattaforma di registrazione per inviare i propri dati ed ottenere il rimborso sono entrambi disponibili sul sito ufficiale Beko. Allo stesso modo, sul regolamento ufficiale sono stati indicati i prodotti oggetto di promozione ed il relativo importo Cashback ottenibile.

Cashback novembre 2022: l’iniziativa Napisan

Altro Cashback novembre 2022 attualmente attivo e legato ad uno specifico marchio è quello avviato da Napisan.

Il brand ha infatti dato il via, lo scorso 15 ottobre, alla promozione “Napisan ti rimborsa”, un cashback che prevede la possibilità di ottenere ben due prodotti gratuitamente.

In questo caso, saranno validi gli acquisti effettuati presso la grande distribuzione in Italia, se effettati da consumatori regolarmente residenti in Italia.

Non saranno validi, anche in questo caso, gli acquisti effettuati mediante eCommerce quali Amazon ed eBay.

Per poter partecipare, basta acquistare due prodotti Napisan su unico scontrino, che andrà utilizzato come prova d’acquisto al momento di richiedere il rimborso. Il rimborso delle spese effettuate potrà essere richiesto per entrambi i prodotti acquistati, per un massimo di 10 euro totali.

L’acquisto dei prodotti va registrato sul sito napisan.it entro cinque giorni dalla spesa. Per ottenere il Cashback Napisan bisogna registrarsi sul sito napisan.it, inserendo i propri dati personali, oltre che quelli relativi allo scontrino d’acquisto.

Come nel caso del Cashback Beko, è importantissimo inserire anche la scansione dello scontrino stesso. Se l’operazione andrà a buon fine, si riceverà un’email di con un link per confermare la propria parteciapazione.

Il bonifico verrà invece ricevuto entro 150 giorni dall’invio dei propri dati.

C’è tempo fino a fine mese per ricevere i propri rimborsi: l’iniziativa Napisan scade il 30 novembre 2022. I prodotti ammessi al Cashback, oltre che il regolamento completo, sono visionabili sul sito ufficiale del brand.

