Ecco come richiedere il nuovo bonus studenti universitari da 6.000€ che scade il 28/09

C’è un bonus studenti universitari con importo massimo da 6.000 euro che scade a settembre. Ecco come richiederlo subito per non perderlo.

Quelle destinate agli studenti sono decisamente tra le agevolazioni più apprezzate dagli italiani. Questo perché gli studi, soprattutto quelli all’Università, possono essere parecchio costosi.

Per fortuna, Stato e Regioni conferiscono a studenti e famiglie vari contributi volti a garantire il diritto allo studio a tutti. Anche ai giovani le cui famiglie, purtroppo, versano in particolari difficoltà economiche.

Tra i contributi destinati ai giovani universitari, ne abbiamo uno molto interessante. Conferirà infatti agli aventi diritto un importo massimo che supera i 6.000 euro.

Analizziamolo nel dettaglio.

A chi è rivolto il contributo

Il contributo che andremo ad analizzare è un bonus attivo a livello locale. Anticipiamo subito che, però, ogni Regione mette a disposizione dei contributi simili. Per conoscere le date di attivazione e le scadenze valide nella propria Regione, è dunque necessario consultare il sito istituzionale di pertinenza.

Ma torniamo al nostro bonus studenti universitari.

L’agevolazione di cui ci stiamo occupando nello specifico è attiva nella Regione Friuli Venezia Giulia, ed è stata confermata ufficialmente anche per l’anno 2022/2023 lo scorso 4 luglio.

Il contributo in questione sarà aperto agli studenti regolarmene iscritti alle Università di Udine e Trieste, per l’Anno Accademico 2022/2023.

Il bonus studenti universitari regionale è valido sia per i corsi di laurea triennale, che per quelli di tipo magistrale o a ciclo unico.

Il contributo è rivolto anche a coloro che stanno attualmente frequentando corsi di specializzazione di tipo universitario, oltre che ai dottori di ricerca.

Tra i beneficiari ammessi, poi, ricordiamo anche gli iscritti ai Conservatori di musica regionali.

Infine, il bonus viene conferito anche ai richiedenti iscritti all’Accademia delle Belle Arti di Udine impegnati nei seguenti corsi:

Architettura d’interni e design;

Graphic Design per l’impresa;

Pittura.

Requisiti di accesso al bonus studenti universitari

Purtroppo, la frequenza ai corsi di studio non basta per ottenere il bonus studenti universitari della Regione Friuli Venezia Giulia.

La misura dipende infatti dal reddito familiare del giovane richiedente. Questo perché il bonus in questione è stato introdotto per garantire il diritto allo studio anche ai giovani meno abbienti.

Per l’accesso alla misura, nello specifico, verranno tenuti in considerazione due parametri. Oltre all’ISEE, bisognerà infatti tener conto dell’ISPE, ossia l’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente.

In merito all’ISEE, questo non dovrà superare i 24.335,11 euro. L’ISPE, invece, potrà avere un tetto massimo entro i 52.902,43 euro totali.

Le borse di studio concesse grazie a questo bonus studenti universitari, tra l’altro, sono variabili.

L’importo esatto dipende dalla condizione specifica dello studente: i fuori sede potranno ottenere il contributo maggiore.

Questo equivale a più di 6.000 euro; la borsa di studio per fuori sede concederà infatti 6.157,74 euro. Tale somma è inoltre conferita anche agli studenti indipendenti.

I giovani pendolari potranno invece contare su un contributo pari a 3.598,51 euro.

Gli studenti in sede che vivono con la famiglia, infine, avranno diritto ad un bonus da 2.481,75 euro.

Ci sono però dei casi specifici che permettono di incrementare le borse di studi spettanti. Ad esempio, per ISEE molto bassi la borsa di studio viene incrementata di un importo pari al 15% di quanto spettante.

Invece, per le giovani di sesso femminile iscritte ai corsi di studio S.T.E.M. l’importo del bonus studenti universitari viene aumentato del 20%.

Si vuole infatti incrementare la frequenza, da parte delle studentesse, ai corsi di laurea in Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica.

Ecco come richiedere il nuovo bonus studenti universitari da 6.000€ che scade il 28/09

I giovani che intendono accedere al bonus studenti universitari potranno accedere alla domanda anche prima dell’iscrizione ai corsi. Infatti, potrebbe accadere per le matricole che la procedura di iscrizione non sia ancora completa al momento della domanda.

In questo caso, la domanda può comunque essere inoltrata, a patto di rispettare poi i termini di iscrizione previsti per il proprio corso di studi.

Alle domande per il bonus studenti universitari si accede tramite il sito ARDIS ardiss-sol.dirittoallostudio.it.

Il portale prevede l’autenticazione attraverso identità digitale SPID, o tramite Carta d’Identità Elettronica.

La procedura andrà completata entro e non oltre le 13 del 28 settembre 2022.

Una volta elaborate tutte le domande ricevute, l’ARDIS (Agenzia Regionale per il diritto allo studio) elaborerà le graduatorie di acceso al contributo. Queste verranno rese pubbliche entro il 31 ottobre 2022.

Segnaliamo infine agli studenti universitari che la Regione in questione ha messo a bando altre agevolazioni per studenti, quali assegnazione di posti letto, contributi per l’alloggio o riduzione delle tasse.

Per informazioni su queste misure aggiuntive, basta consultare il sito ufficiale ARDIS.

