Vivi in un palazzo con altre unità immobiliari? Di fronte ai numerosi rincari sulle bollette di luce e gas, ma anche l’aumento dei prezzi della spesa al supermercato e la perdita di potere d’acquisto di stipendi e pensioni, alcuni cittadini si stanno interrogando su come risparmiare sulle spese in condominio.

L’Anaci – associazione nazionale degli amministratori di condominio – ha stimato che dal mese di settembre 2022 almeno il 75% dei cittadini che risiedono in un condominio subiranno dei rincari sulle spese comuni, ordinarie ed extra-ordinarie.

Non solo: negli ultimi anni la percentuale di coloro che hanno deciso di non pagare le spese condominiali è salita al 20%. Ma è davvero questa la soluzione per risparmiare sulle spese in condominio? Assolutamente no.

Ecco alcuni trucchi per risparmiare sulle spese condominiali che possono salvare il portafoglio in un momento di crisi energetica.

Come risparmiare sulle spese in condominio: la scelta dell’amministratore

La prima cosa da fare nel momento in cui si concretizza un’unità di appartamenti con più di 8 proprietari è l’elezione di un amministratore di condominio: è possibile risparmiare in tal senso?

Su Internet si trovano moltissimi professionisti del settore che – sicuramente per la loro esperienza e qualifica professionale – offriranno prezzi anche piuttosto elevati per garantire serenità all’interno del condominio. È importante, però, informarsi anche sull’assicurazione per scongiurare una fuga con il malloppo di soldi.

Come fare per risparmiare il più possibile sull’amministratore di condominio?

Se nel vostro palazzo tutte le famiglie (o quasi) vivono tranquillamente e si rispettano reciprocamente, è possibile nominare un condomino come amministratore del palazzo stesso. Così facendo si avrà la possibilità di stabilire la sua retribuzione da versare con ritenuta d’acconto, risparmiando sulle spese.

Come risparmiare sulle spese ordinarie o extra-ordinarie di condominio

Parliamo ora delle spese ordinarie o extra-ordinarie, che sono un peso per moltissime famiglie che vivono nei palazzi e molto spesso non vengono neppure saldare con regolarità. Come risparmiare sulle spese condominiali?

Per quanto riguarda le pulizie condominiali o la portineria (dove prevista), anziché affidarsi a società esterne è possibile suddividere dei turni settimanali o mensili tra i vari condomini: in questo modo, ognuno darà il proprio contributo con la pulizia interna ed esterna e si andrà a risparmiare sulle spese di gestione ordinaria.

Per la portineria si può nominare una persona interna al palazzo, magari un pensionato o qualcuno che si offre volontario.

Passando invece alle spese di manutenzione, l’unica regola per risparmiare in condominio è il sostenimento di piccoli interventi spalmati nel corso degli anni, in modo da tenere lo stabile in buone condizioni e non trovarsi brutte sorprese con il passare del tempo.

Come risparmiare sulle bollette di luce e gas in condominio

Arriviamo ora al tasto dolente: come risparmiare sulle bollette di luce e gas in condominio? Esistono dei piccoli trucchi che possono salvare il portafoglio di tutti.

Per esempio, per quanto riguarda il riscaldamento sarebbe opportuno sostituire la vecchia caldaia con un impianto più efficiente e moderno, soprattutto in questo periodo in cui esistono numerose agevolazioni per risparmiare sulle spese di installazione.

Sempre per quanto riguarda il riscaldamento, una possibile alternativa per risparmiare è optare per la sostituzione di quello centralizzato con sistemi autonomi per ogni condomino: si stimano risparmi fino al 30-40% delle spese.

E un ulteriore 30% di risparmio sulle bollette condominiali potrebbe derivare dalla corretta manutenzione e pulizia dei radiatori, oltre all’installazione di porte e finestre isolanti per ridurre i consumi fino al 20%.

Per quanto riguarda l’energia elettrica, meglio optare per delle luci condominiali a intermittenza: per esempio, accensione/spegnimento dopo un tot di secondi o minuti, oppure scegliere lampadine a basso consumo energetico per gli spazi interni ed esterni dell’edificio.

Risparmiare in condominio con ADSL condiviso, carte vantaggi e conto condominiale

Infine, esistono dei piccoli accorgimenti che possono far risparmiare sulle spese di condominio.

Per esempio, in merito all’ADSL o alla connessione ad Internet molti operatori offrono dei pacchetti dedicati proprio al condominio che permettono di installare una connessione comune risparmiando fino al 40%. In alternativa, si può optare per un Wi-fi esteso all’intero palazzo.

Non solo. Sempre più comuni sono le carte vantaggi o carte convenzionate nei condomini: di che cosa si tratta? Soprattutto negli ultimi anni, si sono diffuse queste tessere che consentono di ottenere sconti e offerte nei supermercati per l’effettuazione della spesa settimanale, presso i punti vendita locali con i quali è stato stipulato l’accordo.

E ancora: in un condominio è obbligatorio aprire un conto corrente comune, ma ciò non significa che non si possa optare su soluzioni più convenienti per risparmiare anche su tali spese. Soprattutto online, le banche si stanno muovendo sul risparmio offrendo ai clienti conti correnti a zero spese, o quasi.