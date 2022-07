Con questo Bonus famiglia che pochi conoscono spettano 6.000 euro in regalo con ISEE basso

Bonus famiglia 6.000 euro richiedibile in alcune Regioni italiane. Ancora una volta, ad essere interessare dal regalo sono i nuclei familiari che versano in condizioni economiche svantaggiate, titolari di un ISEE basso. Ecco in cosa consiste il contributo che pochi conoscono e come farne domanda da subito.

Bonus famiglia 6.000 euro richiedibile in alcune Regioni italiane. Ancora una volta, ad essere interessate dal regalo sono i nuclei familiari che versano in condizioni economiche svantaggiate, titolari di un ISEE basso. Vediamo subito in cosa consiste il contributo che pochi conoscono e come farne domanda da subito.

Arriva una boccata di ossigeno per le famiglie italiane, soprattutto per quelle con figli a carico. I rincari degli ultimi mesi hanno letteralmente messo in ginocchio tutti gli italiani quotidianamente costretti a fare i conti con l’impennata delle bollette di luce e gas, il caro carburante e l’aumento dei prezzi di beni di consumo.

C’è però un’altra spesa che da sempre preoccupa le famiglie: quella legata all’arrivo dell’anno scolastico.

E quest’anno la preoccupazione è ancora più alta considerate le difficoltà a stare dietro i rincari. Ecco perché ogni singola famiglia va alla ricerca di aiuti economici utili ad assestare il colpo di un consistente esborso monetario strettamente necessario per far fronte alle esigenze quanto meno prioritarie, come quella dell’acquisto dei libri di testo per i propri figli.

Fortunatamente, gli aiuti a sostegno delle famiglie a ISEE basso in questo senso non mancano. Sono pochi a conoscenza delle possibilità di risparmio offerte dalle Regioni ai nuclei familiari con figli a carico allo scopo di coprire tutta o parte della spesa necessaria per permettere ai ragazzi di affrontare il nuovo anno scolastico nel migliore dei modi.

L’aiuto questa volta non proviene dal Governo, ma dalle Regioni italiane che stanno mettendo in campo dei Bonus famiglia molto ricchi pensati come borse di studio utili ad affrontare il prossimo anno scolastico.

Le domande per beneficiare dei contributi sono già partite. Grazie a tali Bonus, i nuclei familiari con figli iscritti a scuola possono contare sull’appoggio economico offerto dagli enti locali per affrontare al meglio il carovita scolastico, sia se si è titolari di un ISEE basso ma anche per merito.

E alcuni di questi sono particolarmente importanti dal punto di vista economico: allo stato attuale e possibile richiedere Bonus famiglia di 6.000 euro da utilizzare a copertura delle spese scolastiche.

Vediamo subito quali sono i bandi di concorso attivi e conosciuti da pochi, quali requisiti occorre rispettare per beneficiare dei Bonus famiglia fino a 6.000 euro e come farne domanda.

Ecco tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti.

Con questo Bonus famiglia che pochi conoscono spettano 6.000 euro in regalo con ISEE basso

Il Bonus famiglia più ghiotto è offerto dalla Regione Lombardia.

Seppur i bandi di concorso per questi contributi che pochi conoscono non sono ancora online, fra poco più di un mese, prima dell’avvio del nuovo anno scolastico 2022/2023, sarà tutto pronto e le famiglie potranno presentare istanza per accedere alle diverse misure messe in campo a livello locale.

Questa è la garanzia offerta dalla Regione Lombardia da quest’anno impegnata nell’allargamento dei beneficiari dei Bonus famiglia predisposti come borse di studio a favore degli studenti meritevoli o in condizioni di povertà.

Anche per gli importi sono previsti degli aumenti: rispetto allo scorso si punta all’ottenimento di 900 euro in più per ciascun studente rientrante dei requisiti fissati per l’accesso al Bonus fino a 6.000 euro.

Le borse di studio, sotto forma di Bonus, verranno offerte dall’Università, dalle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e dalle scuole secondarie di secondo grado per ciò che riguarda i mediatori linguistici.

Oltre all’importo considerevole del Bonus da 6.000 euro, c’è un’altra novità molto rilevante su cui è bene spendere qualche parola: beneficiari delle agevolazioni sono tutti i nuclei familiari con ISEE basso.

Generalmente, l’attribuzione delle borse di studio viene fatta per ISEE basso, non superiore alla soglia di 10.000/12.000 euro.

Per il nuovo anno scolastico 2022/2023 la Regione Lombardia ha deciso di concedere il Bonus famiglia fino a 6.000 euro a tutti i nuclei che non oltrepassano il limite ISEE di 24.335,11 euro, mentre il tetto Ispe massimo da non superare è fissato a 52.902 euro.

Dunque, rispetto allo scorso anno il regalo concesso a ciascuna famiglia sarà più ghiotto non solo negli importi, ma accessibile a più beneficiari in termini ISEE.

Bonus famiglia 6.000 euro e non solo, quali sono gli altri importi

Volendo essere più, il Bonus famiglia fino a 6.000 euro, introdotto in Lombardia per sostenere le famiglie chiamate a fare i conti con la spesa scolastica per l’anno 2022/2023, si scinde in più parti a seconda dei destinatati. A cambiare sono gli importi.

Gli studenti fuori in sede potranno beneficiare di un Bonus di 2.719 euro. La cifra aumenta a 3.599 euro per i pendolari, mentre ben 6.158 euro di Bonus spettano ai fuorisede.

Considerato che più del 33% di studenti presenti in Lombardia provengono da altre Regioni, il Bonus da 6.000 euro si rivela essere particolarmente ghiotto per questi.

Non solo, esistono delle maggiorazioni sull’importo se si verificano particolari condizioni.

Agli studenti con problemi economici andrà un Bonus del 15% in più, il 40% di aumento spetta poi agli invalidi, mentre il 20% andrà agli iscritti a più di un corso di laurea e alle studentesse che desiderano iscriversi a particolari lauree: matematica, ingegneria, Stem e tecnologia.

Quando presentare domanda per il Bonus famiglia 6.000 euro

L’unica modalità ammessa per richiedere non solo il Bonus famiglia fino a 6.000 euro messo a disposizione dalla Regione Lombardia, ma tutte le borse di studio offerte dalle altre Regioni, è quella di presentare domanda online.

Per questo motivo, il consiglio che sentiamo di darvi è di controllare frequentemente il sito internet ufficiale della propria Regione, così come i portali delle diverse Università.

Una volta letto il bando, basta presentare domanda per partecipare alla selezione.

Per godere dei Bonus famiglia a copertura delle spese scolastiche gli interessati devono allegare all’istanza la certificazione ISEE aggiornata e in corso di validità.

Il tutto deve essere fatto rispettando la scadenza indicata. Solo dopo verrà stilata la graduatoria degli ammessi ed esclusi dal Bonus.