Cosa fare se il pellet non brucia bene: 3 soluzioni imbattibili ed efficaci

La stufa a pellet è un’ottima soluzione per il riscaldamento domestico. Ma cosa fare se il pellet non brucia bene? Ecco 3 soluzioni efficaci per risolvere il problema.

Tantissimi sono gli italiani che hanno scelto la stufa a pellet per riscaldare la propria casa. In effetti, si tratta di una soluzione efficiente dal punto di vista del risparmio energetico e per far del bene all’ambiente. Ma cosa fare se il pellet non brucia bene?

Ci sono diversi segnali che possono farci capire che è il momento di intervenire. Per esempio, un vetro sporco o una fiamma debole possono farci capire che il pellet non sta bruciando bene.

Ma cosa fare in questi casi? Ci sono diversi modi per assicurarsi un corretto funzionamento della stufa a pellet. In particolare, ci sono 3 soluzioni che possono aiutarci a risolvere il problema, ma anche a far durare la stufa più a lungo.

Come vedremo, infatti, ci sono delle azioni che vanno fatte periodicamente per evitare malfunzionamenti di ogni tipo. La buona notizia è che si tratta di azioni semplici da effettuare e che non richiedono per forza l’intervento di un tecnico specializzato.

Cosa fare se il pellet non brucia bene

Avere una stufa a pellet in casa è incredibilmente conveniente. In primo luogo, le stufe a pellet possono riscaldare gli ambienti più disparati, sia piccoli che grandi, prendendosi cura anche dell’ambiente.

Come probabilmente già saprai, infatti, ci sono diversi motivi per cui il pellet è ritenuto ecosostenibile e perfetto per risparmiare sulle bollette.

Tuttavia, perché possa assolvere alla sua funzione e aumentare il comfort di casa, è necessario che bruci correttamente. Cosa che, in alcuni casi, può non verificarsi e a cui bisogna fare attenzione.

Una combustione inefficace, infatti, può portare a una diminuzione dell’efficienza energetica, a generare emissioni inquinanti che si disperdono nell’ambiente domestico e, non meno importante, può tradursi in malfunzionamenti del dispositivo. Per esempio, la stufa potrebbe spegnersi improvvisamente o produrre rumori anomali.

Ma allora cosa possiamo fare se il pellet non brucia bene? Di seguito forniamo 3 soluzioni che possono eliminare il problema.

Scegliere pellet di buona qualità

Uno dei motivi per cui il pellet può non bruciare bene è la qualità del pellet stesso. Sappiamo che il pellet ci permette di risparmiare, sia perché di per sé non ha un altissimo costo, ma soprattutto perché nel tempo ci consente di alleggerire le bollette.

Eppure, non sempre si sceglie di acquistare pellet di alta qualità, proprio per cercare di risparmiare sulle spese per il riscaldamento. Ma si tratta di un grande errore.

Pellet acquistato a basso prezzo può contenere un’alta percentuale di ceneri residue che, anche dopo la combustione, tendono a rimanere e depositarsi, ostruendo il braciere.

Di norma, un pellet di alta qualità è caratterizzato da una densità uniforme, dall’assenza di additivi nocivi e da un basso contenuto di umidità, inferiore al 10-12%.

Scegliendo un pellet di qualità, dunque, possiamo avere una combustione più pulita e completa, evitando l'accumulo di residui nella stufa e migliorando l'efficienza energetica complessiva, andando a risparmiare anche sulle bollette.

Per scegliere un buon pellet, quindi, si consiglia sempre di leggere attentamente l’etichetta e verificarne le certificazioni.

L’importanza di effettuare una buona manutenzione

Tra i tanti vantaggi di una stufa a pellet c’è sicuramente anche la facilità di utilizzo di un dispositivo di questo tipo.

D’altra parte, è sempre necessario prendersi cura della stufa, per evitare che possa deteriorarsi nel tempo e presentare malfunzionamenti.

Alla base di un pellet che non brucia bene, infatti, c’è spesso una stufa sporca nella quale accumuli di cenere, residui e sporco possono compromettere la circolazione dell'aria e ridurre l'efficienza del processo di combustione.

Proprio per questo motivo, il consiglio è pulire la stufa regolarmente, seguendo le istruzioni del produttore per evitare danni o malfunzionamenti. In particolare, potrebbe essere utile non limitarsi a pulire il braciere una volta a settimana, ma anzi svuotarlo e pulirlo prima di ogni accensione.

Investire tempo nella cura della stufa non solo prolunga la sua vita utile, ma assicura anche una combustione del pellet più efficiente e rispettosa dell'ambiente.

Regolare la quantità di pellet

Uno dei motivi più comuni per cui il pellet non brucia bene è l’inserimento di un’errata quantità nella stufa.

Un sovraccarico di pellet può compromettere la combustione, generare eccessivo calore e causare problemi come l'accumulo di ceneri e la formazione di residui. D'altro canto, un sotto-carico può ridurre l'efficienza energetica e la durata della fiamma.

Viene da sé che individuare il giusto quantitativo di pellet da inserire nella stufa è il modo migliore per evitare malfunzionamenti o danni all’apparecchio stesso. Una volta individuata la quantità adeguata, è possibile prevenire anche gli sbalzi termici che, nel tempo, possono portare a un deterioramento della stufa.

Anche l’impatto ambientale diminuisce e l'efficienza energetica complessiva del sistema di riscaldamento ne trarrà beneficio.