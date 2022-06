Ecco come rinnovare il look della tua casa puntando solo su questi Bonus 

Rinnovare il look della tua casa è un tuo sogno? Ora puoi farlo anche risparmiando. Basta richiedere una serie di Bonus a copertura delle spese sostenute per realizzare una serie di lavori di ristrutturazione o di efficientamento energetico. Occhio! Si può risparmiare fino alla metà della spesa. Scopriamo insieme di quali si tratta.

Sembra quasi un controsenso eppure, nonostante la crisi generata prima dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e ora dal conflitto Russia Ucraina, gli italiani non perdono di vista la possibilità di poter apportare modifiche alla propria abitazione.

Il discorso vale anche per le giovani coppie che hanno stipulato un mutuo sfruttando la chance di risparmio offerta dal Fondo Garanzia Mutui Prima casa.

Insomma, mai dire mai ai propri sogni. Basta semplicemente cogliere l’opportunità offerta dai Bonus ristrutturazione casa attivi e richiedibili nel 2022. Addirittura, potrai ottenere il rimborso al 100% di quanto speso se soddisfi specifici requisiti.

Se non hai tutte le carte in regola per beneficiare delle agevolazioni garantite dai Bonus casa, non devi però disperare. Si contano in circolazione mille stratagemmi e trucchetti per rinnovare il look di casa spendendo poco, anzi quasi nulla.

Basta avere le informazioni giuste ed il gioco è fatto! Vediamo di quali si tratta.

Cambiare il look di casa con il Bonus facciate: ecco a quanto ammonta lo sconto

Come anticipato in apertura di articolo, un ottimo modo per rinnovare il look di casa è di accedere ai diversi Bonus casa pensati dall’esecutivo italiano per agevolare le spese sostenute per la realizzazione dei lavori desiderati.

Tra i contributi più allettanti spicca il Bonus Facciate. Una misura a disposizione di chi ha intenzione di intervenire sulle facciate esterne di un edificio visibili dalla strada. E lo sconto per il 2022 ammonta al 60%.

Cosa significa? Sull’intero lavoro di ristrutturazione pagherai solo il 40% delle spese, ma solo nel rispetto di specifiche condizioni tutte riguardanti la facciata oggetto dell’intervento.

La stessa deve essere esterna, risultare allocata su una strada o in una zona pubblica e far parte di un immobile di area urbana A o B.

Se i lavori sono stati eseguiti lo scorso anno, e le relative spese pagate anche nel 2021, lo sconto implicito nel Bonus facciate sarà ancora più ghiotto: 90% rispetto al 60% previsto per l’anno in corso.

Diversamente, si può sempre chiedere l’Ecobonus 65%.

Ecco come rinnovare il look della tua casa puntando solo su questi Bonus

Il secondo Bonus che ti permette di rivoluzionare casa spendendo poco o niente è l’Ecobonus. Stiamo parlando di una misura molto diversa dal Bonus Facciate richiedibile solo per i lavori aventi ad oggetto la facciata esterna degli edifici.

Grazie all’Ecobonus si possono realizzare svariati interventi: dalla ristrutturazione di muri e pavimenti, a quella di finestre, porte esterne e coperture.

E il risparmio è variabile in forma percentuale. Se decidi di accedere come proprietario o coaffittuario di un edificio unifamiliare la ristrutturazione casa ti può costare solo il 65% della spesa prevista.

In caso contrario si possono sfruttare altre percentuali: dal 70 all’85% nel caso di coibentazione richiesta da un condominio, fino al 110% di “sconto” se si decide di sostituire o installare un sistema di riscaldamento in un condominio o in un’abitazione privata.

La Legge di Bilancio 2022, contrariamente a quanto è stato fatto per il Bonus Facciate, non ha minimamente messo mano alla detrazione fiscale. L’agevolazione si potrà richiedere anche nel 2022 per le stesse percentuali stabilite lo scorso anno.

Anzi, grazie ai lavori definiti “trainanti” si potrà beneficiare di un’agevolazione ancora più ghiotta, oggetto di continue modifiche da parte dello Stato: il Superbonus 110%.

Come rinnovare casa con il Superbonus 110%

La chance di risparmio più vantaggiosa è offerta dal Bonus casa 2022 per eccellenza: il Superbonus 110%.

In questo caso si ha la possibilità di rinnovare casa in modo completamente gratuito, essendo le spese agevolabili grazie alla detrazione fiscale del 110%.

Attenzione, però, alle pratiche burocratiche e alle continue modifiche messe in atto dal Governo. Sono note le polemiche sulla cessione del credito in un primo momento libera, recentemente limitata a tre, solo verso intermediari finanziari e altri istituti bancari autorizzati.

Dunque, anche se si tratta del Bonus più vantaggioso in circolazione, non mancano i grattacapi per chi decide si servirsene, in virtù dei rischi associati al suo utilizzo.