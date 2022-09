Pubblicato il bando del Comune di Milano per gli incentivi auto 2022 che vanno ad aggiungersi a quelli statali. Si amplia la platea dei beneficiari, con contributi fino a 12.480 euro per le famiglie meno abbienti per l’acquisto di auto elettriche, ibride o benzina.

È stato pubblicato il bando del Comune di Milano per l’accesso, da parte dei cittadini residenti, agli incentivi auto 2022 che vanno ad aggiungersi agli ecobonus statali per l’acquisto di auto e moto.

A partire da settembre e fino a dicembre di quest’anno, i cittadini potranno richiedere i contributi non solo per le auto elettriche, ma anche per le auto a basso impatto ambientale con emissioni di CO2 comprese tra i 61 e i 135 g/km.

Particolare attenzione quest’anno, rispetto al bando del 2021, per le famiglie meno abbienti. L’importo del contributo varia in base al valore dell’ISEE e sono previste maggiorazioni per le famiglie a basso reddito che, nel caso dell’acquisto di un’auto elettrica, permettono di ottenere un contributo del valore di 12.480 euro.

Diversi sono i requisiti per poter accedere ai nuovi incentivi auto 2022. I cittadini possono, infatti, richiedere i bonus solo se rottamano un vecchio veicolo inquinante. Inoltre, ci sono alcuni limiti legati al prezzo dell’auto.

Vediamo, allora, a chi spettano gli incentivi auto, quali sono i requisiti per ottenerli, per quali acquisti valgono e come inviare richiesta per ottenere i contributi.

Incentivi auto Milano 2022 per elettriche, ibride e benzina: il Comune stanzia 3 milioni di euro

Il Comune di Milano ha pubblicato il bando dà il via alle domande, da parte dei cittadini residenti, per i contributi per l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale.

Si tratta di incentivi molto simili a quelli statali, i quali possono essere richiesti da tutti i cittadini sul territorio nazionale. A poter ottenere i nuovi incentivi sono, invece, solo i residenti nel Comune di Milano interessati ad acquistare un’auto elettrica, ibrida o a benzina.

Gli incentivi del Comune sono retroattivi: hanno la possibilità di fare domanda tutti i cittadini che hanno compiuto l’acquisto a partire dal 1° gennaio di quest’anno, ma anche coloro che intendono acquistare un’auto entro il 31 dicembre 2022.

A differenza degli incentivi statali, che rimangono cumulabili, in questo caso è possibile acquistare una nuova auto grazie ai contributi solo se si rottama un vecchio veicolo inquinante e se il prezzo dell’auto da acquistare non superi i 45.000 euro.

Incentivi auto Milano 2022, le fasce ISEE: importi maggiorati per i redditi bassi

Per ottenere gli incentivi auto del Comune di Milano è fondamentale, anche nel 2022, conoscere il valore dell’ISEE. È proprio in base all’Indicatore della situazione economica che vengono stabiliti gli importi del contributo.

Quest’anno, buone notizie soprattutto per i nuclei familiari meno abbienti. Il Comune ha, infatti, optato per maggiorazioni del 30% per chi ha un ISEE fino a 12.000 euro, del 25% per chi ha un ISEE tra i 12.000 e i 15.000 euro e del 20% per la fascia che comprende gli ISEE tra 15.000 e 20.000 euro.

Per esempio, con un ISEE pari o inferiore a 12.000 euro, il cittadino ha la possibilità di beneficiare di 12.480 euro per l’acquisto di un’auto elettrica (emissioni di anidride carbonica tra 0 e 20 g/km).

Per lo stesso acquisto, chi ha un ISEE maggiore di 20.000 euro (o anche in assenza della certificazione) l’importo viene rimodulato, concedendo 9.600 euro di contributo.

L’importo del contributo varia, dunque, in base al valore dell’ISEE e in base alla categoria del veicolo acquistato.

Chi può richiedere i nuovi incentivi auto del Comune di Milano nel 2022

Gli incentivi auto del Comune di Milano sono, per il momento, riservati ai soggetti privati che risiedono nel Comune. Anche PMI e professionisti potranno accedere agli incentivi, ma, perché questo accada, bisognerà aspettare l’attivazione del bando per questi beneficiari.

Allo stato attuale, possono richiedere i contributi per l’acquisto di un’auto a basso impatto ambientale:

• i residenti nel Comune di Milano maggiorenni;

• coloro che non hanno beneficiato di altri contributi erogati dal Comune per l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale negli ultimi 3 anni;

• coloro che rottamano una vecchia auto (benzina fino a Euro 4 e diesel fino a Euro 5).

Come abbiamo visto, possono richiedere i contributi del Comune anche coloro che hanno beneficiato degli incentivi statali. Non possono, invece, ottenere i bonus coloro che hanno beneficiato del contributo della Regione Lombardia.

Come richiedere gli incentivi auto 2022 del Comune di Milano

È possibile richiedere i nuovi incentivi auto 2022 del Comune di Milano fino al 31 dicembre 2022 o fino a esaurimento risorse.

Il cittadino interessato ha la possibilità di scegliere se richiedere il contributo in una fase unica o in due fasi. Nel primo caso, va allegata tutta la documentazione richiesta per la verifica dell’acquisto per ottenere immediatamente il contributo spettante. Per quanto riguarda, invece, la richiesta in due fasi, il cittadino potrà, in una prima fase, prenotare il contributo e, nella seconda fase, rendicontare l’acquisto.

La domanda va inviata online, tramite SPID o CIE, collegandosi alla piattaforma apposita, raggiungibile tramite il sito del Comune di Milano.