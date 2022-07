L’INPS eroga un assegno di 600€ a questi fortunati: domanda da ora e fino al 24 ottobre 

L’INPS ancora una volta sotto i riflettori. Buone notizie arrivano per gli italiani: un assegno di 600 euro è pronto per entrare nelle tasche dei cittadini presentando domanda all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale già da ora e fino al 24 ottobre 2022. Ecco chi sono questi fortunati beneficiari e quali sono i requisiti da rispettare per beneficiare del contributo.

L’INPS ancora una volta sotto i riflettori. Buone notizie arrivano per gli italiani: un assegno di 600 euro è pronto per entrare nelle tasche dei cittadini presentando domanda all’’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale già da ora e fino al 24 ottobre 2022. Vediamo subito chi sono questi fortunati beneficiari e quali sono i requisiti da rispettare per beneficiare del contributo.

Che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 abbia causato una crisi economica da non sottovalutare è risaputo. Pochi, però, sono al corrente dei disagi causati dalla pandemia sulla sfera psichica degli italiani.

Complici i continui lockdown e le disposizioni limitative agli spostamenti, purtroppo inevitabili per arginare i contagi, sono aumentati i casi di depressione, attacchi di panico e ansia fra i cittadini.

Per questo motivo il Governo italiano, di concerto con l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ha deciso di introdurre un nuovo sussidio capace di ammortizzare la spesa legata al percorso di recupero a cui gli interessati potranno sottoporsi affidandosi ad un professionista iscritto all’albo.

Stiamo parlando del tanto discusso Bonus psicologo da 600 euro finalmente richiedibile dal 25 luglio 2022 a copertura delle spese sostenute per le terapie psicologiche.

Senza perdere altro tempo, vediamo subito in cosa consiste questo nuovo Bonus INPS, quali sono i possibili importi che verranno erogati ai fortunati beneficiari dell’assegno INPS, i requisiti da possedere per il suo riconoscimento e come fare domanda all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a partire dal 25 luglio e fino al 24 ottobre 2022 esclusivamente in via telematica.

Ecco tutte le novità sul Bonus di 600 euro contenute della circolare INPS del 19 luglio 2022.

L’INPS eroga un assegno di 600€ a questi fortunati: domanda da ora e fino al 24 ottobre

Dal 25 luglio 2022 il Bonus psicologo taglia il nastro di partenza. A partire da tale date, infatti, e fino al 24 ottobre 2022 gli interessati a ricevere l’assegno di 600 euro potranno presentare domanda per accedere al contributo direttamente dal portale INPS.

A questo punto viene spontaneo chiedersi: chi sono questi fortunati cittadini che hanno diritto all’assegno INPS fino a 600 euro?

La platea dei beneficiari è abbastanza amplia, grazie al limite ISEE da rispettare piuttosto alto fissato proprio per garantire l’accesso alla misura a più persone possibili.

Ma torniamo ai fortunati destinatari del contributo.

L’assegno INPS di 600 euro spetta ai titolari di un ISEE inferiore a 50.000 euro, a cui verrà data priorità in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Lo stanziamento economico disposto dall’Esecutivo per finanziare l’intera misura nel 2022 è di 10 milioni di euro che, come confermato dal Ministro dell’Economia, verranno distribuiti su un totale di 16.000 fortunati beneficiari, i quali potranno ricevere un assegno INPS variabile nell’importo in base al reddito: da un minimo di 200 euro ad un massimo di 600.

Come anticipato in apertura di articolo, il Bonus psicologo è stato voluto per alleviare i disagi psicologici e i problemi di salute mentale sorti come diretta conseguenza dell’isolamento indotto dalla pandemia.

Le risorse stanziate, però, sono già considerate inadeguate rispetto alla portata del problema.

Assegno INPS da 600 euro e non solo: ecco tutti gli importi

L’importo a cui abbiamo fatto accenno fino a questo momento (600 euro) fa riferimento al tetto massimo di contributo erogabile ai fortunati beneficiari dell’assegno INPS. Ma le somme spettanti per lo stesso, come già detto, variano al variare del reddito del richiedente.

Per questo motivo, il nuovo beneficio potrà variare nelle cifre da richiedente a richiedente. Il principale requisito da rispettare, però, rimane immutato: l’assegno INPS verrà erogato solo ai richiedenti che allegano alla domanda una certificazione ISEE inferiore, per valore, a 50.000 euro.

Ad essere privilegiati in base alla cifra spettante saranno comunque i richiedenti a reddito basso. Ma veniamo agli importi.

Il tetto massimo di 600 euro di assegno, spalmabile in un numero di sedute di non più di 50 euro ciascuna, spetta a chi ha un ISEE sotto i 15.000 euro. Superata questa soglia, ma non quella di 30.000 euro, l’importo del Bonus psicologo non potrà essere maggiore di 400 euro, mentre chi ha un ISEE superiore alla soglia di 30.000 euro avrà diritto ad un assegno INPS di 200 euro (tetto minimo).

Per quanto concerne la modalità di richiesta, invece, il Bonus fino a 600 euro potrà essere fruito una sola volta dietro presentazione della specifica domanda all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale entro il 24 ottobre 2022.

Come presentare domanda all’INPS da ora e fino al 24 ottobre 2022

La procedura da seguire per richiedere l’assegno INPS di 600 euro massimo non si discosta molto da quella per altri tipi di Bonus. La domanda per accedere al Bonus psicologo 2022 può essere presentata già da ora e fino al 24 ottobre 2022 dalla piattaforma dell’INPS, accessibile tramite SPID, CIE o CNS.

Una volta entrati nella home del sito INPS, basta accedere al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” , dall’area “Prestazioni e Servizi” cliccando, poi, su “Servizi” e “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Diversamente, si può presentare la domanda per l’assegno di 600 euro tramite il contact center INPS, telefonando al numero verde 803.164, oppure da telefono mobile il numero 06.164164 (a pagamento).