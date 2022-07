L’INPS riparte con un bonus dedicato alle famiglie che potranno avere per il 2022 un extra di 700 euro. Un contributo generoso e sconosciuto, vediamo a chi spetta e come si inoltra la domanda di richiesta.

Il 2022 è stato un anno di giganteschi stravolgimenti politici, dove è cambiato l’assetto generale di molti bonus e agevolazioni per i cittadini e soprattutto per le famiglie.

Il governo Draghi passerà infatti alla storia, tra le altre cose, per essere l’esecutivo che ha attuato una enorme riduzione dei bonus rivolti ai contribuenti dove sono stati eliminati una miriade di mini incentivi famiglia, per finire con il taglio gigantesco applicato alle agevolazioni ristrutturazione.

In questo panorama buio per fortuna nascono e vengono riconfermati alcuni aiuti per le famiglie in condizioni particolari, come un vasto pacchetto per i nuclei che hanno perso uno dei membri adulti.

I bonus famiglia dedicati a vedove ed orfani racchiudono infatti una serie di misure specifiche con alcuni contributi gestiti dall’INPS e altri a cui si accede grazie a fondi privati specifici.

Trattandosi di un pacchetto di misure differenti dalla classica pensione di reversibilità, a questi bonus famiglia si accede con requisiti diversi e specifici a seconda della composizione del nucleo e dell’incentivo, ma si può ottenere un extra pari a quasi 700 euro all’anno.

L’INPS nel 2022 paga un nuovo bonus da 700 euro solo a queste famiglie in particolari condizioni

Il primo bonus famiglia dedicato ai nuclei che hanno subito una perdita al fine di garantire lo stesso tenore di vita viene chiamato “assegno di vedovanza” ed è gestito direttamente dall’INPS.

Si tratta di qualcosa di completamente diverso dalla pensione di reversibilità e che va ad aggiungersi ad essa, vediamo perciò quali sono importi e requisiti. Anche perché questo fa parte dei cosiddetti bonus sconosciuti, cioè di quegli incentivi dove le richieste sono poche non perché manchino i potenziali beneficiari, ma perché pochi sono al corrente di averne diritto.

Questo bonus vedove è in realtà aperto sia a uomini e donne ma servono per accedervi, oltre la vedovanza, una serie di requisiti imprescindibili:

essere percettori di una pensione di reversibilità da lavoro dipendente sia esso pubblico o privato;

sia esso pubblico o privato; avere un’invalidità o una inabilità al lavoro completa, cioè pari al 100%, oppure esse titolari dell’assegno di accompagnamento;

oppure esse titolari dell’assegno di accompagnamento; avere un reddito ISEE annuo non superiore a 31.296,62 euro.

Si faccia attenzione perché tale bonus vedove spetta solo se si percepisce una pensione da lavoratore dipendente e non è accessibile nel 2022 ai lavoratori autonomi.

Come calcolare gli importi e inoltrare domanda per il bonus famiglia da 700 euro dedicato a vedove e orfani

Essendo questo bonus famiglia completamente separato dalla pensione di reversibilità non è richiesta contemporaneità, cioè si potrà richiedere il contributo extra anche inviando domanda in un momento successivo, dove l’INPS corrisponderà fino a cinque a anni di arretrati.

Non solo, ma nel caso in cui il soggetto che ha diritto al bonus vedovanza non ne fa richiesta, potranno essere gli eredi a farlo dopo la sua morte a cui saranno corrisposti dall’istituto previdenziale i soliti cinque anni di arretrati.

Una volta assodato di avere i requisiti la domanda può essere inoltrata direttamente all’INPS dal soggetto beneficiario o anche attraverso CAF e Patronati o il proprio commercialista.

Per quanto riguarda gli importi questo bonus corrisponde una somma extra mensile che come abbiamo detto si somma alla reversibilità. Ai beneficiari nel 2022 spettano:

52,91 euro al mese se il reddito del richiedente non supera i 27.889,67 euro all’anno;

al mese se il reddito del richiedente non supera i 27.889,67 euro all’anno; 19,59 euro al mese se il reddito del richiedente è superiore a 27.889,67 euro, ma inferiore a 31.296,62 euro all’anno.

Le cifre 2021 e 2022 sono invariate, tuttavia per l’anno successivo è possibile che l’istituto di previdenza effettui un ricalcolo degli importi. Ricordiamo che integrando la pensione di reversibilità tale contributo viene corrisposto per 13 mensilità il che porta la sua somma massima per beneficiario pari a quasi 700 euro annui.

Occhio al bonus famiglia extra di 655 euro che solo alcuni percepiranno a luglio. Ecco i fortunati

Se il bonus vedove e la pensione di reversibilità sono gestiti dall’INPS ai nuclei familiari in questa circostanza spettano però anche una serie di aiuti da fondi privati.

Questi bonus vedove e orfani sono molteplici e forse il modo migliore per scovarli è effettuare una ricerca a tappeto su Internet.

Per quanto riguarda la pensione di reversibilità ricordiamo poi che in alcune circostanze scatta un altro bonus, che viene corrisposto a luglio e che è la quattordicesima.

Questa non spetta a tutte le vedove, ma solo a chi ha superato 64 anni di età in data 31 luglio 2022 e che ha una pensione che non va oltre di due volte il trattamento minimo. Per quest’anno le vedove in queste circostanze riceveranno o meglio dovrebbero già aver ricevuto dall’INPS un ulteriore bonus che ha un importo massimo di 655 euro.

La somma varia in base ad una serie di fattori come se vi siano o meno figli a carico del nucleo familiare e anche quanti essi siano, si parte comunque da un minimo di 366 euro.