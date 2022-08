Se cerchi dei libri scolastici al miglior prezzo, basta solo acquistare su questi siti e negozi online, così potrai fare tutto da casa!

A breve inizieranno le scuole, e in molti non hanno ancora trovato i libri per i propri figli, in attesa di risparmiare il più possibile.

Non c'è bisogno di aspettare altro tempo. Ad oggi sono già disponibili una serie di siti e negozi online dove puoi acquistare libri scolastici al miglior prezzo, e senza buttare un euro in più.

Li puoi trovare di ogni tipo, anche l'usato sicuro, grazie alle varie offerte e ai servizi specifici per i libri scolastici usati. Addirittura, c'è un sito che ti permette di avere addirittura il cashback.

E se hai altri libri che non ti servono, puoi rivenderli e guadagnare soldi facendo tutto da casa.

Libri scolastici al miglior prezzo? Ecco dove puoi acquistarli (e anche guadagnarci)

Se vuoi trovare un sito dove acquistare libri scolastici al miglior prezzo, e addirittura guadagnarci qualcosa, Letyshops può fare al caso tuo.

Letyshops è prima di tutto un servizio di cashback, che ti permette di ricevere un rimborso per ogni acquisto presso i seguenti siti:

Mondadori Store,

Libraccio.it,

IBS.

Per ricevere il cashback di Letshops basta iscriversi sul sito, e poi accedere al suo account. Una volta dentro, dovrai scegliere tra uno di questi siti, e cliccare su Vai al negozio.

Una volta che avrai scelto i libri che ti interessano, inseriscili nel tuo carrello virtuale e completare l'ordine. Entro 24 ore avrai il tuo cashback sul conto del tuo account.

Ma attenzione. Per avere il versamento sul tuo conto corrente (o account Paypal) il cashback dovrà essere almeno di 10 euro. In merito al servizio di Letyshops, è possibile accedervi anche:

via app mobile,

con l'estensione installabile sul proprio browser.

Fai attenzione alle regole dello shopping con cashback, e ai termini e condizioni del sito dove vuoi acquistare i libri che cerchi.

Questo è il sistema migliore per acquistare libri scolastici al miglior prezzo, e addirittura guadagnarci qualcosa. Se non hai modo di registrare né un conto corrente, né un account Paypal, puoi sempre comprare i libri che cerchi su questi siti alternativi.

Tutti i siti online alternativi per acquistare libri scolastici al miglior prezzo

Per avere libri scolastici al miglior prezzo, soprattutto in periodo di rincari, il meglio è su siti specializzati come IBS, Libraccio, PickmyBook, Abebooks, e tanti altri.

In questi siti potrai trovare la migliore offerta di libri scolastici nuovi e usati, con prezzi davvero irrisori. Potrai fare tutto da casa, direttamente al computer e pagando direttamente con la carta. Semmai occhio alle spese di spedizione. Di solito non sono indifferenti, si parla anche di 5-10 euro per ogni libro.

In alcuni casi i siti offrono l'esenzione, ma solo se si supera una certa quota.

Ma attenzione. Non tutti i siti online hanno cataloghi ben riforniti o aggiornati. Se sei in cerca di una serie di libri, tipo quelli per la scuola, ti toccherà affidarti a più siti online in contemporanea.

Sempre questi siti permettono di vendere libri nuovi e usati, ma in questo caso bisognerà stare attenti alle loro politiche di spedizione.

Per esempio, IBS e Libraccio chiedono la disposizione di un prezzo minimo di copertina, più il carico delle spese di spedizione.

Diversamente PickmyBook non prevede prezzi minimi o spese di spedizione. Purtroppo consegna e ritiro dovranno essere fatti dall'acquirente/venditore in presenza.

Con Abebooks potrai acquistare online anche i libri disponibili nelle librerie convenzionate. Il sito in genere permette di risparmiare un sacco di soldi grazie alla possibilità di confrontare i prezzi dei libri anche per quanto riguardano le spese di spedizione. Nel caso delle librerie, è previsto un costo aggiuntivo se il libro in questione risulti molto voluminoso.

Se nessuno di questi siti ti convince, puoi sempre affidarti ad Amazon, e alle sue offerte.

Scopri le offerte Amazon per acquistare libri scolastici al miglior prezzo

Anche quest'anno una valida alternativa per acquistare libri scolastici al miglior prezzo è Amazon.

Puoi risparmiare fino al 15% grazie al programma Back to School Amazon. Basterà accedere alla pagina ufficiale e andare su Libri Scolastici. Verrai reindirizzato su adozioniscolastiche.it, e da lì basterà inserire i seguenti dati:

regione di interesse,

provincia,

comune,

scuola,

classe.

Avrai immediatamente la lista di tutti i libri scolastici previsti per l'anno scolastico 2022-2023, con tanto di percentuali di sconto applicate. Non dovrai pagare alcuna spesa di spedizione, li avrai comodamente a casa.

Sempre con Back to School Amazon potrai comprare anche prodotti di cancelleria, zaini e astucci, elettronica e moda/accessori ad un prezzo straordinario, risparmiando anche il 50%.

E potrai anche restituirli, a patto di venderli e spedirli sempre con Amazon.

Sempre Amazon permette di acquistare i libri col bonus Cultura. Il sito convertirà parte del tuo bonus in un codice sconto Amazon, col quale pagherai il prezzo del libro che hai selezionato e messo nel carrello virtuale.

Ricordiamo che il bonus è disponibile solo per chi ha compiuto 18 anni entro il 31 dicembre 2021, e si potrà usare entro il 28 febbraio 2023. Per scaricarlo bisognerà essere in possesso dello SPID.

