Monete Rare, più di 15.000 euro per queste 500 Lire: incredibile regalo che cambia la vita

Monete Rare ancora una volta sotto i riflettori. Alcuni esemplari della vecchia Lira italiana potrebbero valere ora migliaia di euro.

Chi non ricorda le tanto amate 500 Lire? Anche se di anni ne sono passati dall’ingresso della moneta unica (euro) nel territorio nazionale, lo spicciolo dorato e argentato rimane vivido nei nostri ricordi d’infanzia.

Ebbene, oggi le 500 Lire che riporta alla mente i ricordi legati alla nostra infanzia o adolescenza sono diventate delle Monete Rare di immenso valore economico.

Ovviamente, non tutte le monete vantano ora un certo prestigio.

Solo alcuni pezzi sono particolarmente ricercati dai collezionisti e dagli esperti numismatici disposti a pagare qualsiasi cifra per aggiudicarsi la 500 Lire tanto ambita.

Eppure, se la fortuna è dalla nostra parte, il solo fatto di possedere delle Monete Rare potrebbe trasformarsi in una chance di guadagno indolore senza compiere chissà quale fatica. Basta semplicemente iniziare un’intensa attività di ricerca del “tesoro” nascosto per godere dell'incredibile regalo.

Le Monete Rare potrebbero giacere dimenticate in qualche ambiente sperduto di casa, fra i sedili dell’auto, nei vestiti ormai non più indossati o custodite gelosamente in cassetti o scrivanie.

Ma vediamo subito quali sono le caratteristiche storiche e fisiche che rendono queste 500 Lire rare, quali le quotazioni in euro e come trasformare il semplice possesso in un’opportunità di guadagno senza precedenti.

500 Lire, attenzione allo stato delle Monete Rare

Ancora prima di immergerci nel viaggio storico delle Lire dal valore economico interessante occorre chiarire un paio di concetti. Non tutte le monete assumono con il passare del tempo un valore di quotazione in euro sostanzioso.

Nello specifico, le Monete Rare sono considerate tali se trattate come dei veri e propri gioiellini, tenute con estrema e rigorosa cura.

Un pezzo, non solo di 500 Lire italiane ma di qualsiasi altra moneta, viene definito in stato FDC (Fior Di Conio) se non ha mai circolato o non presenta segni evidenti di usura dovuti al suo utilizzo.

Ecco, perché possedere una moneta conservata ottimamente può far guadagnare cifre da capogiro. Detto questo, vediamo subito quali sono queste 500 Lire che possono valere più di 15.000 euro.

Monete Rare, più di 15.000 euro per queste 500 Lire: incredibile regalo che cambia la vita

Vi starete sicuramente chiedendo qual'è questa moneta da 500 Lire inserita nella lista delle Monete Rare che valgono fior di quattrini e che possono cambiarvi la vita in meglio.

Il "pezzo forte" è la moneta da 500 Lire coniata nel 1957.

Si tratta di Monete prodotte interamente in Argento, conosciute anche sotto il nome di “500 Lire Caravelle”, dal peso di 11 grammi e dal diametro di 29,5 millimetri. Stiamo parlando della più famosa 500 Lire mai realizzata trattandosi di una moneta “prova”.

Ma sono altre le caratteristiche la rendono oggi una delle Monete Rare più ricercate al mondo. Esteticamente presenta una serie di “errori” di conio che ne fanno lievitare il valore economico sopra ogni aspettativa.

Se vi ritrovate ad avere una 500 Lire del 1957 con le vele delle caravelle in controvento e la scritta “REPUBBLICA” anziché “REPVBBLICA” iniziate a festeggiare! Un solo esemplare di queste 500 Lire vale ora più di 15.000 euro.

Non vi resta che iniziare la caccia al tesoro per godere di questo incredibile regalo accessibile veramente a tutti.

500 Lire, come e dove venderle subito

Se la caccia alla moneta è andata a buon fine e vi ritrovate fra le mani una 500 Lire del 1957 o altre Monete Rare, la prima cosa da fare è contattare un professionista del settore.

Una volta avuta conferma che lo spicciolo in vostro possesso è una moneta di enorme prestigio economico occorre semplicemente venderla. Dove? Ma su internet!

Il web pullula di collezionisti sparsi in tutto il mondo sempre alla ricerca di Monete Rare di importante valore storico economico. Oltre ad Ebay, esistono centinaia di siti internet in cui si possono vendere le monete.

Cosa dovete fare? Scegliere subito un sito internet che più rispecchia le vostre preferenze (scegliete quelli gestiti da esperti numismatici andrete sul sicuro), scattate una foto del Dritto e del Verso della vostra 500 Lire, inseritela nella piattaforma, descrivetene le caratteristiche e impostate il prezzo minimo di vendita.

Non preoccupatevi perchè l'offerta è veramente molto vasta. Una volta scelta la piattaforma di vostro gradimento, bisognerà attendere solo qualche giorno per essere contattati da un collezionista interessato al vostro gioiello.

Non siate, però, impazienti: prima o poi arriverà l'offerta che vi cambierà la vita.

