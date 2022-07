Otterrà subito il nuovissimo bonus da 600€ chi riuscirà a rispettare questi requisiti

Un nuovissimo bonus da 600 euro è in partenza, ma potrà essere ottenuto solamente dagli italiani che rispetteranno determinati requisiti. Ecco quali.

Un nuovissimo bonus da 600 euro è in partenza, ma potrà essere ottenuto solamente dagli italiani che rispetteranno determinati requisiti. Ecco quali.

Lo si attendeva ormai da mesi, ma è finalmente arrivato il decreto attuativo che fissa caratteristiche e modalità di accesso per un nuovo incentivo.

Dunque, mentre attendiamo ancora l’attivazione di altre misure, quali ad esempio il bonus occhiali da 50 euro che, purtroppo, non è mai stato confermato, potremo comunque contare su questa nuova agevolazione.

Che sfortunatamente non sarà accessibile a tutti.

Analizziamola insieme nei dettagli, scoprendone non solo le peculiarità, ma anche i requisiti di accesso e le modalità di presentazione delle domande.

Caratteristiche dell’indennità

Confermato dal Decreto Milleproroghe 2022, il bonus da 600€ si presenta come un’indennità che viene concessa in favore degli italiani che soffrono di determinate problematiche.

La misura, infatti, nasce in forma di indennità, che sarà concessa a coloro che presentano problematiche di salute mentale.

Le difficoltà legate alla pandemia di Covid-19, cui si è poi aggiunta la difficile situazione derivante dal conflitto Russia-Ucraina, ha comportato un aumento di patologie legate allo stress, all’ansia ed al panico.

Un aumento di tali problematiche si è riscontrato soprattutto tra i giovani, ma non solo. Il Governo, dunque, ha deciso di intervenire creando un bonus da 600€ ad hoc.

La misura verrà erogata infatti per poter sostenere il pagamento di sedute presso uno psicologo iscritto al relativo Ordine professionale. Chi riceverà l’indennità, in altre parole, verrà aiutato a sostenere i costi (a volte molto elevati) che un percorso psicologico comporta.

Come vedremo a breve, il bonus in questione ha un tetto massimo pari a 600 euro totali, ma non tutti riceveranno questa cifra.

L’importo ricevuto è infatti stabilito a seconda del reddito familiare dichiarato dal richiedente e, dunque, può variare.

Tuttavia, il tetto massimo per ogni seduta psicologica o di psicoterapia è uguale per tutti. La normativa stabilisce infatti che potranno essere agevolati solamente fino a 50 euro per ogni seduta.

Otterrà subito il nuovissimo bonus da 600€ chi riuscirà a rispettare questi requisiti

Per poter accedere all’indennità sarà necessario, da parte del richiedente, rispettare tutta una serie di caratteristiche.

Innanzitutto, si potrà accedere al bonus da 600 euro solamente nel caso in cui si soffra di una delle seguenti problematiche mentali:

disturbi d’ansia ;

; stress ;

; sintomatologia di tipo depressivo.

Importantissimo che le problematiche in questione abbiano come causa le difficoltà generate dall’emergenza sanitaria degli scorsi anni.

C’è, inoltre, un secondo requisito di accesso, che è di tipo reddituale. Potranno infatti richiedere l’accesso al contributo solamente coloro che presenteranno un ISEE familiare non superiore ai 50.000 euro.

In base all’ISEE presentato, tra le altre cose, l’INPS (che è l’ente che gestisce la misura) stabilirà l’esatto importo spettante.

I destinatari del bonus da 600 euro sono infatti stati suddivisi in tre fasce di reddito. Chi presenterà un ISEE compreso tra i 30.000 ed i 50.000 euro annui, riceverà l’importo minimo, ossia 200 euro totali.

Con ISEE tra i 30.000 ed i 15.000 euro, invece, potranno essere erogati 400 euro totali.

Infine, per ISEE bassi (sotto i 15.000 euro), si potrà ricevere l’importo massimo, cioè 600 euro totali.

Qualunque sia la cifra ricevuta ed il reddito dichiarato, il beneficiario dovrà suddividere il proprio contributo in sedute da 50 euro massimi.

Procedura ufficiale per presentare la domanda

Analizziamo, per concludere, la procedura ufficiale di domanda per poter ottenere il bonus da 600 euro.

Trattandosi di una misura gestita dall’INPS, le domande verranno ovviamente gestite tramite il portale ufficiale dell’Istituto. L’accesso, ovviamente, avverrà secondo i metodi standard, ossia SPID, documento d’identità di tipo elettronico o Carta Nazionale dei Servizi.

La procedura non è ancora però stata attivata. L’INPS ha trenta giorni, a partire dalla data di pubblicazione del decreto attuativo, per rendere il bonus da 600 euro operativo.

E, dato che il decreto è stato pubblicato lo scorso 28 giugno 2022, le domande verranno sicuramente aperte a breve, entro la fine del mese corrente.

Sappiamo già che, al momento dell’accoglimento della domanda, il beneficiario riceverà un codice univoco. Codice che servirà per fruire delle sedute gratis: andrà infatti comunicato al proprio terapista per ottenere le sedute gratuite.

Ci sarà un limite temporale per utilizzare il contributo: una volta generato, il codice univoco sarà valido solo 180 giorni.

Ricordiamo infine agli interessati che la dotazione economica per finanziare la misura è pari a 10 milioni di euro. Esauriti i fondi, non sarà più possibile accedere all’agevolazione.

In ogni caso, l’INPS provvederà a stilare una graduatoria per l’assegnazione del contributo, che darà priorità ai redditi più bassi.

Leggi anche: Viaggi gratis o quasi grazie a questi bonus vacanze validi per l'estate 2022.