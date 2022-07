Nuovo Bonus 500 euro attivo e sempre più vicino alla scadenza. Meno di un mese e la chance offerta ad alcuni cittadini di ottenere il sostanzioso contributo non potrà essere più sfruttata. Ecco chi sono questi fortunati beneficiari e come presentare domanda per il Bonus entro il 31 agosto 2022.

Nuovo Bonus 500 euro attivo e sempre più vicino alla scadenza. Meno di un mese e la chance offerta ad alcuni cittadini di ottenere il sostanzioso contributo non potrà essere più sfruttata. Vediamo subito chi sono i fortunati beneficiari del sussidio e come presentare domanda entro la scadenza fissata al 31 agosto 2022.

Nonostante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sembra allentare la presa sul territorio italiano, l’esecutivo Draghi ha continuato ad introdurre nuovi Bonus e contributi almeno fino alla caduta del Governo, un po' per fronteggiare la crisi economica causata dalla pandemia, un po' per la nuova emergenza sorta come diretta conseguenza della guerra Russia Ucraina.

Ci sono, però, molti altri Bonus destinati a chiudere i battenti sul finire dell’estate, rivolti a platee di beneficiari ben definiti. Tra questi spicca un Bonus 500 euro interamente dedicato alla cultura.

Vediamo subito in cosa consiste la misura, chi sono i beneficiari della stessa e come presentare domanda per accedere ai 500 euro di Bonus entro e non oltre il 31 agosto 2022.

Nuovo Bonus 500 euro per questi beneficiari da richiedere subito: scade il 31 agosto 2022

Segnate subito sul calendario la data del 31 agosto 2022 se siete interessati al nuovo Bonus 500 euro. E’ questa, infatti, la scadenza da rispettare per accaparrarsi il contributo.

Ma chi ha effettivamente diritto al Bonus 500 euro? Come qualsiasi altra agevolazione, anche quella in questione riguarda una platea ben identificata di cittadini.

Vediamo di dire qualcosa di più su questi beneficiari.

Il nuovo Bonus 500 euro spetta esclusivamente ai giovani diventati maggiorenni nel 2021. Diversamente conosciuto con il nome di Bonus cultura, si deve al Governo Renzi l’introduzione del sussidio indirizzato solo a chi ha di recente compiuto i 18 anni di età.

Se siete nati nel 2003, e avete intenzione di accedere al Bonus Cultura da 500 euro, non c’è altro tempo da perdere. Allo scoccare dal 1°settembre 2022 non sarà più possibile richiedere il contributo che, tra le altre cose, non risulta confermato neppure per il prossimo anno.

La motivazione alla base di questo vincolo è abbastanza semplice: di anno in anno il Bonus 500 euro potrà essere richiesto da una platea di ragazzi diversa prendendo in considerazione sempre il requisito anagrafico (18 anni di età).

Per essere più chiari, mentre quest’anno toccherà ai nati nel 2003, nel 2023 sarà la volta dei ragazzi nati nel 2004.

Occhio, però, a non fare confusione tra fruizione e richiesta del contributo. Mentre il Bonus 500 euro può essere richiesto entro la scadenza del 31 agosto 2022, lo stesso lo si potrà utilizzare entro il 28 febbraio 2023.

Dal 1°marzo 2023 in poi non si potrà più spendere il voucher da 500 euro anche se richiesto entro la fine del prossimo mese.

Ecco come e dove spendere subito il Bonus 500 euro

I ragazzi che rispettati i requisiti appena visti (nati nel 2003 e diventati maggiorenni del 2021) potranno spendere il voucher richiesto dal sito www.18app.it in svariati modi.

Il Bonus 500 euro, infatti, non si concretizza nell’erogazione di una somma di denaro direttamente sul conto del beneficiario, ma in una serie di voucher.

Per meglio intenderci, quando il ragazzo che ha diritto al Bonus decide di fare un acquisto viene generato un voucher da sottoporre all’esercente per la convalida all’atto del pagamento dei beni o acquistati.

Ma veniamo a come e dove si potrà utilizzare il Bonus 500 euro.

Fortunatamente, l’elenco dei beni e servizi acquistabili servendosi del sussidio è abbastanza lungo. L’unico vincolo riguarda l’obbligo di utilizzare il voucher per coprire la spesa sostenuta per materiale culturale.

Via libera, quindi, all’acquisto di libri scolastici, di testo ed ebook. Spazio anche ai quotidiani e alle riviste, comprese quelli sotto abbonamento.

Corsi di lingue, di teatro, biglietti di cinema, per concerti, musei, parchi archeologici, gallerie d’arte: tutto questo può essere acquistato grazie al Bonus 500 euro, compresi i CD, gli abbonamenti musicali e i vinili.

Come fare domanda entro il 31 agosto 2022

A differenza della maggior parte dei Bonus introdotti a livello centrale ed erogati dall’INPS o dall’Agenzia delle Entrata, il Bonus 500 euro potrà essere richiesto senza presentare alcuna domanda agli enti appena indicati.

L’intera procedura va eseguita online, ma non dal sito internet ufficiale dell’Agenzia delle Entrate o dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Chi rispetta i requisiti in precedenza trattati non deve far altro che collegarsi alla pagina www.18app.it, accessibile solo tramite SPID.

Richiedere il Sistema Pubblico di Identità Digitale è semplicissimo. Qualunque sia il gestore a cui deciderete di affidarvi, è necessario aver compiuto i 18 anni di età e allegare alla domanda copia di un documento di identità valido.

In sede di richiesta occorre anche fornire il proprio numero di telefono e l’indirizzo mail personale.