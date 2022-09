Nuovo Bonus famiglia arriva per i nuclei familiari con figli a carico: potranno ottenere in regalo 300 euro possedendo un solo requisito e un ISEE entro questa soglia. Le domande dovranno essere presentate al proprio comune di residenza entro e non oltre il 21/09. Ecco chi può richiederlo e come funziona il nuovo Bonus famiglia.

Le famiglie italiane sempre più sotto la scure degli aumenti. I rincari delle bollette di luce e gas causati dal conflitto Russia Ucraina e dall’emergenza sanitaria mondiale da Covid 19 si fanno sentire in maniera considerevole sul bilancio familiare. Non mancano però gli aiuti messi in campo dal Governo italiano per supportare le famiglie in questo momento di forte crisi

Tra questi è ancora attivo l’assegno Unico e universale che ha finito per assorbire già da inizio anno la maggior parte dei Bonus famiglia INPS.

Tuttavia, è facilmente intuibile come un solo aiuto non sia sufficiente per fronteggiare tutti questi aumenti.

Proprio per agevolare le famiglie italiane con figli a carico in questo delicato momento diverse amministrazioni comunali hanno introdotto nuovi incentivi. Gli stessi Comuni si stanno prodigando per offrire un valido sostegno economico ai nuclei familiari attraverso la distribuzione di una serie di Bonus.

Uno di queste ha recentemente introdotto un nuovo Bonus famiglia di 300 euro richiedibile dai nuclei familiari (e non solo) entro e non oltre la data del 21 settembre 2022.

Vediamo subito qual è questo Comune italiano, quali sono i requisiti per accedere al nuovo Bonus famiglie da 300 euro, gli importi erogati e la modalità di presentazione delle domande.

Nuovo Bonus famiglie al via, con questo ISEE e 1 solo requisito in regalo 300€. Scade 21/09

Prima di indicare quali sono i requisiti per poter accedere al nuovo Bonus famiglie che permette di ottenere in regalo 300 euro, è necessario capire quale amministrazione comunale ha dato il via all’erogazione di questa nuova misura.

Stiamo parlando del Comune di Firenze. L’Ente ha recentemente rinnovato anche per l’anno scolastico 2022/2023 il pacchetto scuola. I fondi arrivano direttamente dalla Regione Toscana che ha ripartito lo stanziamento di circa un milione di euro tra le varie amministrazioni comunali.

Ormai da anni la stessa Regione aiuta le famiglie con figli a carico in età scolare con questo sostegno. A differenza del bando dello scorso anno, il nuovo Bonus famiglie 00 euro presenta una novità: l’importo minimo erogabile passa da 180 euro a 200 euro, mentre resta ferma la soglia ISEE richiesta.

Ma quali sono le famiglie che possono accedere al contributo e quali i requisiti richiesti?

Il nuovo Bonus famiglia che regala 300 euro spetta a studenti residenti nel comune di Firenze, iscritti a scuole secondarie di primo e secondo grado, pubbliche o paritarie, oppure a percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), in un’istituzione secondaria superiore o presso un'agenzia formativa accreditata.

L’istituto o l’agenzia formativa a cui lo studente è iscritto deve essere localizzato all’interno della Regione Toscana o in altra regione, a patto che l’allievo pendolare rientri quotidianamente nella propria residenza in Toscana.

Lo studente per il quale si richiede il contributo non dovrà aver compiuto 21 anni alla data di scadenza del bando e l’ISEE familiare corrente non dovrà superare i 15.748,78 euro.

Il regalo di 300 euro può essere richiesto da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore o dallo stesso studente se maggiorenne.

Nuovo Bonus famiglia, non solo 300 euro alle famiglie: ecco tutti gli importi

Il contributo minimo del nuovo Bonus famiglia è di 200 euro, mentre l’importo erogabile può arrivare a 300 euro. Il nuovo Bonus famiglia può essere usato per acquistare libri scolastici, materiale didattico e vari servizi connessi alla scuola.

Ma c’è di più, il Comune di Firenze prevede l’erogazione di un importo minimo di 200 euro e di un importo standard di 300 euro a seconda dei limiti ISEE individuati nella Delibera della Giunta Regionale n. 753 del 27 giugno 2022.

Tale contributo può essere utilizzato dai richiedenti per l’acquisto libri di testo e altro materiale didattico, oltre che per tutti i servizi connessi all’ambito scolastici.

Alla domanda per richiedere il nuovo Bonus famiglie 300 euro non va allegata alcuna documentazione comprovante le spese sostenute, anche se è bene che il richiedente conservi i documenti per presentarli in caso di eventuali controlli.

Come fare domanda per il nuovo Bonus famiglia da 300 euro

Presentare domanda per accedere al nuovo Bonus famiglia da 300 euro è abbastanza semplice. Basta possedere il requisito richiesto e rispettare la soglia ISEE indicata.

La richiesta va presentata sul portale ufficiale del comune di Firenze fino alle ore 13 del 21 settembre 2022 accedendo esclusivamente tramite credenziali SPID, Tessera Sanitaria Elettronica (TSE)/Carta Nazionale dei Servizi (CNS) abilitata o con la nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Non è prevista altra modalità rispetto a quella indicata. Non è ammessa la consegna a mano, tramite fax, e-mail, PEC o posta.

