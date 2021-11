Vuoi sapere come funziona PayPal o conoscere tutti i servizi di cui puoi usufruire? PayPal non è un semplice servizio di pagamenti online ma permette di accedere anche ad altri sevizi come la copertura medica, il servizio di counseling per i lavoratori e l'accesso illimitato per alcune applicazioni mobile. Novità per il 2022 e ultimi aggiornamenti che forse ancora non conosci...

Il boom di PayPal è scoppiato con la sua uscita, 23 anni fa, e ha svoltato il mondo dei pagamenti online già durante la sua prima fase di sviluppo. Conosciuto già da molti sta diventando ancora più virale negli ultimi tempi: sempre più freelancer, più persone che effettuano pagamenti virtuali e che vogliono ricevere o inviare denaro in modo sicuro.

Se sei un principiante questa guida ti sarà molto utile perché sarà l’ABC che ti insegnerà come registrarti e come usare in modo corretto tutti i servizi offerti aggiornati. Se invece già conosci PayPal ma ti sei perso gli ultimi aggiornamenti scopri tutte le novità che potrai usufruire dal 2022!

PayPal: l’evoluzione dell’e-commerce

PayPal è nato come servizio virtuale di pagamento ed è oggigiorno molto di più. Infatti su PayPal è possibile inviare e ricevere denaro, cambiare valute, accumulare credito direttamente sulla piattaforma e molto altro.

Un servizio molto innovativo già alla sua nascita, 23 anni fa. Fondamentalmente consente di inviare e ricevere denaro senza la necessità di fornire il numero del proprio conto corrente o della propria carta. Occorre solamente registrarsi e creare un account: è totalmente gratuito e non prevedere dei limiti di deposito.

Una certezza assoluta è che PayPal è un servizio in continuo sviluppo, basato sull’innovazione tecnologia. Per star dietro a tutte le necessità l’anno scorso ha deciso di aggiungere nuove funzioni per agevolare il trasferimento di soldi e la gestione del proprio portafoglio.

Tra le novità da quest’anno vi è la possibilità di riscuotere gli assegni, pagare le bollette e comprare a rate, gestire meglio il proprio budget e gli abbonamenti, supportare le criptovalute, semplificare il trasferimento diretto di denaro e dello shopping online (monitorare gli sconti, tracciare i prezzi ecc).

Scopri cosa puoi fare con l'app di PayPal in questo breve video di Everyeye.it!

PayPal: le ultime novità già disponibili

Una recente novità è la possibilità di ricevere soldi attraverso un codice QR: una volta aperto il tuo conto potrai velocemente generare il tuo codice QR personalizzato e inviarlo alla persona da cui vuoi ricevere i soldi. Questa persona ti potrà pagare semplicemente scansionando il codice. Un modo davvero semplice e veloce di facilitare i pagamenti.

Se sei un lavoratore autonomo e hai bisogno di fare un preventivo o una fattura pro-forma potrai crearlo direttamente dal tuo conto inviandolo al tuo cliente con un messaggio personalizzato e tutti i documenti di riferimento come allegati.

L’emissione degli assegni e la possibilità di disporre di una carta di debito sono in fase di processo attivo. Questo perché PayPal per esigenze di mercato deve istituire nuovi accordi con le banche per garantire ai suoi clienti la migliore esperienza di e-commerce.

PayPal: le innovazioni per il 2022

PayPal ogni anno si apre su più fronti. Nuove convenzioni con applicazioni, inserimento della copertura sanitaria e tanto altro. Scopriamo quali servizi offrirà dal 2022 che vanno al di là del settore dell’e-commerce.

Per la copertura medico-sanitaria, PayPal ha dichiarato che si prenderà carico degli aumenti dei prezzi delle visite mediche, dentistiche e oculistiche. L’assicurazione medica fornita da PayPal resterà attiva con più scelte per l’acquisto di medicinali e prevede nuovi benefici per l’adozione e l’assistenza alla maternità.

A disposizione un programma di assistenza per i lavoratori (EAP), che ti consentirà di ricevere fino a 10 sessioni personalizzate di counseling all’anno. Le sessioni sono incentrate non sono sugli aspetti lavorativi ma anche alla gestione della famiglia: referenze riguardo la cura dei bambini e degli anziani del tuo nucleo famigliare per garantirti un lavoro sereno.

Accesso illimitato e gratuito di Calm, l'applicazione che ti guida nella meditazione e rilassamento con più di 100 guide disponibili. L’applicazione serve per combattere ansia e stress, e a mostrarti nuovi strumenti per intraprendere una strada verso il benessere psico-fisico.

Stop a meQuilibrium e Real Appeal, applicazioni che non hanno avuto un successo come sperato e che quindi non saranno inserite tra i servizi offerti nel 2022.

PayPal: i rivali digitali

PayPal è stata un’innovazione e uno spunto per molti sviluppatori. Sono nate altre piattaforme virtuali che offrono gli stessi servizi e, anche se meno conosciute, sono spesso gratuite e con servizi di pagamento e di ricezione del denaro a buon prezzo.

La più conosciuta dopo PayPal è il servizio di pagamento online inglese Skrill che offre uno spazio di deposito del credito. Per utilizzarla hai bisogno di trasferire denaro su Skrill che successivamente potrai utilizzare per i tuoi acquisti senza dover fornire il tuo numero del conto o della tua carta.

Anche Google sta sviluppando il suo servizio di pagamento che è tutt’ora ancora in processo. In Italia per il momento non è disponibile ma si può utilizzare nel Regno Unito, in Australia, negli Stati Uniti, in Russia, in Canada e in Polonia.

L’obiettivo di Google è di proporre una soluzione più semplice e veloce rispetto alle altre piattaforme disponibili. Dopo aver effettuato l’accesso a Google dal proprio pc o dal proprio dispositivo mobile il pagamento o il trasferimento sarà immediato.

Il servizio di pagamento che forse si avvicina più a PayPal è Masterpass. Anche in questo caso il servizio Masterpass come PayPal mette a disposizione un portafoglio virtuale tramite il quale puoi gestire i tuoi flussi di denaro sia in entrata che in uscita.

PayPal: la sicurezza e la protezione dei dati

Sappiamo che moltissimi siti di e-commerce sia di grandi che di piccole dimensioni hanno inserito tra le modalità di pagamento l’opzione PayPal per la loro tutela e la tutela dei clienti. Anche piccoli e grandi imprenditori optano per questa metodologia. È davvero più sicura e conveniente?

Ciò che offre PayPal rispetto a un classico bonifico bancario è la protezione dei tuoi acquisti. Nel centro risoluzioni di PayPal puoi aprire una pratica se per esempio il prodotto da te acquistato non è stato mai ricevuto o se l’hai ricevuto danneggiato. Un team verificherà le informazioni e procederà con il rimborso. Questa opzione è disponibile anche per i venditori!

Inoltre PayPal effettua costantemente un monitoraggio dei tuoi movimenti attraverso il sistema di protezione degli acquisti avvisandoti qualora vengano identificate transazioni sospette. Altera i dati da te inseriti crittografandoli per impedire quindi a eventuali pirati informatici di rubare informazioni personali. Infine si avvale di un sistema di protezione anti-frode per evitare truffe online che avvengono soprattutto via email.

PayPal: l’ABC per chi è alle prime armi

Se non hai la necessità di versare o ritirare dal tuo conto PayPal grosse somme di denaro, è sufficiente che ti registri per poter amministrare il tuo portafoglio virtuale. Ciò significa che i soldi che riceverai verranno versato sul tuo conto PayPal e i soldi che spenderai verranno prelevati dallo stesso conto.

Con PayPal puoi amministrare diversi tipi di valute: puoi ricevere denaro anche in valute diverse da quelle del tuo Paese d’origine. Se per esempio sei italiano, sul tuo portafoglio virtuale potrai ricevere anche dollari e trasferirteli sul tuo conto bancario o fare acquisti online in euro con un tasso di cambio migliore di quello della maggior parte delle banche.

L’apertura del conto online è gratuita e immediata. Vuol dire che appena effettuerai l’accesso con le tue credenziali potrai da subito iniziare a utilizzare i servizi PayPal anche senza associare il numero identificativo della tua carta o il tuo conto corrente.

PayPal: come registrarsi

Per utilizzare PayPal ti servirà soltanto creare un account e in pochi minuti potrai usufruire del servizio. L’unica cosa di cui avrai bisogno è un indirizzo email e di un numero di cellulare sia per aprire un account personale che un account business. Quest’ultimo ti sarà utile nel caso in cui volessi registrati come proprietario di un’azienda.

Seguendo i passaggi indicati dopo aver inserito il tuo numero di cellulare riceverai un codice sul tuo telefonino che dovrai poi inserire appena ti verrà richiesto. È importante che tu inserisca un numero valido che avrai sempre sottomano per garantire la sicurezza dei tuoi pagamenti.

PayPal: come inviare/ricevere un pagamento

Volendo riassumere le funzioni principali di PayPal potremmo dire che è uno dei servizi di pagamento online più famoso a livello internazionale. Dalla schermata principale è facile procedere con l’invio o la richiesta di un pagamento inserendo semplicemente il nome, il numero di cellulare o l’email della persona di riferimento.

Scaricando l’applicazione per i telefonini è anche possibile utilizzare il codice QR del tuo conto PayPal per effettuare un pagamento diretto. Il codice QR di PayPal funziona solo per i prodotti e i servizi che permettono questa metodologia di pagamento.

È vero che negli ultimi anno moltissimi siti di e-commerce, come ebay, Amazon, Skyscanner e molti altri, ma anche parecchi lavoratori autonomi e aziende private hanno messo a disposizione tra le opzioni di pagamento l’uso di PayPal.

I soldi accumulati sul conto di PayPal possono essere trasferiti direttamente sulla tua carta o sul tuo conto corrente se questo è associato al tuo conto PayPal oppure girato attraverso un trasferimento classico dove inserirai gli estremi del conto sul quale vorrai fare il deposito.

PayPal: come collegare una carta o un conto corrente

Come già anticipato PayPal non è vincolato ad una carta o ad un conto bancario: infatti puoi effettuare e ricevere pagamenti semplicemente registrandoti al sito di PayPal con il tuo indirizzo email e il tuo numero di cellulare.

Ci sono delle limitazioni però nelle transizioni: se al conto PayPal non ci carte o conti correnti associati, il conto viene definito “non verificato”. Questo significa che sarà imposto un tetto massimo sia per le entrate che per le uscite.

Le limitazioni sono di un massimo di prelievo mensile di 750 euro e annuale di 1000 euro. Inoltre non sarà possibile ricevere più di 2500 euro in totale. Se quindi hai bisogno di utilizzare PayPal per brevi periodi e senza un traffico di denaro consistente, potrai approfittare del servizio senza dover registrare alcun conto esterno.