Fai attenzione a questi prodotti se vuoi risparmiare sulla spesa e avere un'alimentazione sana ed equilibrata ogni giorno. Perché ce ne sono alcuni che ti aiuteranno molto nel corso del prossimo autunno, in previsione delle nuove stangate sui prezzi e sul carrello della spesa.

Ci sono dei prodotti a cui devi assolutamente fare attenzione se vuoi risparmiare sulla spesa e avere un'alimentazione sana ed equilibrata ogni giorno.

Non sono molti i prodotti che ti permettono di risparmiare sulla spesa e sull'alimentazione. Causa rincari è sempre più difficile mantenere la linea, perché siamo più interessati ad acquistare i prodotti per il loro prezzo, anche se questo significa danneggiare la propria salute.

Oltre a ciò, ti consigliamo anche di valutare accuratamente una serie di prodotti che ti aiuteranno molto nel corso del prossimo autunno, in previsione delle nuove stangate sui prezzi e sul carrello della spesa. Rimarrai stupito dei vantaggi che ti garantiranno questi prodotti per la tua salute, e per il tuo portafoglio.

Per risparmiare sulla spesa e avere un'alimentazione sana, stai attento a questi prodotti

Purtroppo in molti continuano a comprare anche altri prodotti, che invece vanno evitati del tutto.

Sono cibi che non fanno altro che svuotare il tuo portafoglio, specie in un periodo come questo, con l'inflazione ormai sopra l'8% e un carrello della spesa sempre più esoso.

Parliamo di cibi come l'olio, il burro, i gelati, tutti generi alimentari che hanno subìto un rincaro enorme negli ultimi mesi. Bene o male, se riesci ad evitarli (o a limitarli il più possibile), avrai un'alimentazione sana garantita.

Però c'è un cibo a cui molti non vogliono rinunciare: il pane. E in particolare le schiacciate, i panini al latte o all'olio. Tutti prodotti sui quali, purtroppo, s'è abbattuto il rincaro della farina. In questo caso consigliamo di limitarsi al pane da un kilo, e possibilmente di comprarlo presso panetterie locali.

Ricordiamo che per risparmiare sulla spesa e sull'alimentazione non è consigliabile acquistare prodotti preconfezionati o pretagliati.

Altri prodotti da evitare sono anche i surgelati, così come i piatti pronti del banco gastronomia. Sono tutti prodotti prelavorati, per cui, ripetiamo, è previsto un sovrapprezzo. Ti fanno risparmiare tempo, ma non sulla spesa e sull'alimentazione.

E questo vale anche nel caso di verdure, legumi o pasta. Se comprate separatamente, costano molto meno rispetto al prodotto lavorato dagli addetti del supermercato (o della ditta confezionatrice).

I migliori prodotti da acquistare per risparmiare sulla spesa e sull'alimentazione

Di contro, diversi sono i prodotti che devi acquistare per risparmiare sulla spesa e sull'alimentazione. Sono disponibili nella stragrande maggioranza dei supermercati e discount in Italia.

Parliamo di cibi come verdure e frutta di stagione, carne bianca, legumi e tanto altro, prodotti che, sì, stanno subendo un rincaro importante, ma solo se compri in maniera generica.

Nel caso delle verdure, consigliamo di comprare eventualmente tutti i prodotti sfusi, così da evitare di ritrovarsi con sovrapprezzi o confezionamenti progettati apposta per non farti risparmiare sulla spesa.

A sua volta consigliamo di acquistare i legumi, se possibile non inscatolati perché ti toccherebbe pagare di più per i costi di inscatolamento. Comprali freschi, e preparali direttamente a casa: risparmerai un sacco di soldi!

E questo vale anche nel caso dei tuberi, come le patate: comprali sfusi, mai preconfezionati o pretagliati, perché il prezzo è gonfiato per i costi di servizio.

Nel caso di frutta e verdura di stagione, non consigliamo di comprare prodotti che sono a 10-15 euro al kg, come ciliegie o fragole, ma di limitarsi a prodotti, sì di stagione, ma con un costo più contenuto, come albicocce o pesche.

Oltre a questi, se vuoi risparmiare sulla spesa e sull'alimentazione è meglio limitarsi alla carne bianca, più salutare e più economica rispetto alle carni rosse e suine. La carne di pollo e di coniglio può essere una valida scelta per il tuo carrello.

Attenzione alla trappola dello shrinkflation

Negli ultimi tempi potresti imbatterti in una piccola trappola, che ti può rovinare tutto il risparmio accumulato fino ad ora.

Nei supermercati e nei discount sono sempre più disponibili delle confezioni dal formato "mini". Coinvolgono moltissimi tipologie di cibi, come i cereali, la pasta, i gelati. Tutte confezioni piccole su cui, immancabilmente, viene applicato lo stesso prezzo della confezione normale.

Si chiama "shrinkflation". In pratica le aziende vendono confezioni dal layout uguale, ma più piccole. Invece della classica confezione da 450 grammi, ti ritrovi con una da 410 grammi. E sempre con lo stesso prezzo dell'originale.

In genere viene fatto per giocare sporco sui consumatori "pigri", dall'acquisto veloce e compulsivo, così da garantire gli stessi profitti. Negli ultimi tempi il fenomeno è diventato più comune, sempre a causa dell'inflazione, che ha portato le aziende a ridurre le spese sull'acquisto dei prodotti da lavorare e vendere.

In questo caso, conviene confrontare di prodotti simili:

il prezzo per unità,

il prezzo al chilo,

il prezzo per litro.

Così facendo non si rischia di ritrovarsi vittima dello shrinkflation, e di dover pagare di più lo stesso prodotto di qualche settimana prima. Altrimenti come farai mai a risparmiare sulla spesa e sull'alimentazione?

