Nonostante i rincari sui prodotti alimentari, c'è sempre un modo su come risparmiare sulla spesa, alimentare e non. Ma se vuoi davvero risparmiare limitandoti ad un budget di soli 300 euro al mese, non ci vuole un modo o un consiglio, ma un trucco come questo. E anche una serie di alternative nel caso non dovesse funzionare. Ecco quali sono

Ma più che "modi" sono consigli, che in genere permettono di risparmiare alla fine del mese qualche decina di euro, massimo un centinaio.

Ma il vero successo è quando riesci a risparmiare sulla spesa limitandoti ad un budget di soli 300 euro al mese. In questo caso ci vuole però non un consiglio, ma un trucco, come quello di cui stiamo per trattare.

Non è nulla di troppo complicato. Anzi, come trucco è semplice quanto geniale, e se lo segui fino in fondo ti permetterà di risparmiare anche con un budget di 300 euro al mese.

E se non dovesse funzionare, non ti preoccupare: puoi sempre seguire questi altri trucchi, come l'uso di alcune specifiche app o evitare alcuni particolari prodotti alimentari.

Il trucco geniale per risparmiare sulla spesa anche con un budget di 300 euro al mese

Se hai come budget per la spesa alimentare solo 300 euro al mese con questo semplice e geniale trucco potrai risparmiare sulla spesa ancora di più.

Basta solo evitare di utilizzare il bancomat.

Sembra un trucco assurdo, in realtà è molto sottovalutato dalla maggior parte di chi ogni giorno va al supermercato a fare la spesa. Utilizzando però il bancomat quando è alla cassa.

Usare carte o bancomat non ci aiuta a gestire al meglio il proprio budget, e ogni volta, a fine mese, si finisce per sforare di diverse decine di euro i nostri 300 euro mensili.

Il trucco infatti consiste di prelevare questi 300 euro e usarli solo per la lista della spesa. O in alternativa anche solo 75 euro ogni settimana.

Con i contanti hai una quantità di soldi limitata, e per forza di cose ti sentirai "costretto" a pianificare al meglio il budget settimanale o giornaliero. Lo puoi fare tranquillamente anche col bancomat, ma dentro al tuo conto puoi avere molti più soldi dei nostri 300 euro di budget prefissato.

E' proprio grazie a questo senso di "illimitatezza" che in molti riescono a risparmiare sulla spesa in maniera efficiente.

Basta solo applicare questo "limite" e dopo pochi giorni saprai sempre cosa comprare, e cosa fare per risparmiare sulla spesa davvero. Alla fine ci farai talmente l'abitudine che saprai già quali sono gli alimentare da evitare per ottimizzare al meglio il tuo budget.

Smetti di comprare questi prodotti se vuoi risparmiare sulla spesa

Se vuoi farsì che il tuo budget di 300 euro al mese sia più che sufficiente, puoi risparmiare sulla spesa evitando accuratamente questi cibi.

Solo evitandoli potrai avere un risparmio garantito ogni settimana. Purtroppo si parla di prodotti che tutti noi amiamo, e che per questo non costano affatto poco. Parliamo di:

merendine confezionate,

spuntini salati e dolci,

condimenti e salse, anche esotiche,

bevande analcoliche (anche) gassose.

Praticamente tutti i prodotti da festa, o da aperitivo. Se vuoi risparmiare sulla spesa è meglio evitarli, se vuoi rimanere all'interno dei tuoi 300 euro al mese di budget.

Per fortuna non mancano le alternative a questi prodotti, come la pasticceria secca preconfezionata (biscotti, frollini, gallette...), decisamente meno costosa rispetto al pacco di merendine.

Oppure, nel caso dei condimenti, ci si può limitare all'uso dell'olio di semi di girasole, di mais o di arachide. Se si vuole risparmiare sulla spesa, l'acquisto dell'olio d'oliva può essere proibitivo per le proprie tasche, dato che ha un prezzo medio a volte superiore a 10 euro al litro.

Ma questo dipende anche se ci sono offerte o sconti presso il supermercato dove ti rifornisci. Ad oggi, grazie alla tecnologia, puoi programmare al meglio il tuo budget di 300 euro prima di partire da casa.

Con queste app puoi risparmiare sulla spesa e spendere meno di 300 euro al mese

Non mancano oggigiorno le app per risparmiare sulla spesa e che ti permettano di rientrare tranquillamente anche con budget di soli 300 euro al mese.

Ogni catena di supermercati ha la sua app mobile, ove puoi trovare tutte le offerte del momento e le promozioni. Addirittura se usi la loro app puoi avere la consegna a domicilio o il pagamento online.

Se però vuoi evitare di ritrovarti con il telefono colmo di app di ogni supermercato disponibile nelle tue zone, basta allora scaricare DoveConviene.

In essa troverai tutte le offerte dei supermarket della tua zona, e anche dei negozi di cosmesi e di elettronica. Dovrai solo impostare il tuo GPS, e in pochi istanti avrai tutti i volantini digitali e le migliori offerte disponibili nella tua zona.

E se vuoi anche salvare le tue carte fedeltà/socio, puoi scaricare anche PromoQui.

Si tratta di un'app mobile simile a DoveConviene, che però permette di inserire digitalmente i codici delle tue carte fidelity o socio. Invece di tirarle fuori ad ogni passaggio alla cassa, basterà aprire PromoQui e disporre il codice a barra della tua carta digitalizzata.

Oltre a queste, ti consigliamo anche una terza app mobile. Ti farà risparmiare sulla spesa, anche se con alcune limitazioni.

Si tratta di Too Good To Go, un'app con cui potrai comprare Magic Box ad un prezzo davvero irrisorio. In molti hanno trovato un modo sicuro per risparmiare e addirittura tenersi da parte diversi soldi del proprio budget mensile da 300 euro.

Il problema è che dovrai seguire una serie di regole per poter utilizzare Too Good To Go:

dovrai prenotare il ritiro della Magic Box,

della Magic Box, non sempre è possibile sapere il contenuto della Magic Box ,

, il pagamento è solo via online.

Se non altro, con Too Good To Go hai la sicurezza di risparmiare sulla spesa fino al 70%. Ti permetterebbe di arrivare addirittura ad una spesa di soli 20 euro alla settimana, ben meno dei nostri 300 euro al mese!