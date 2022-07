Reddito di base al debutto. Dopo tanto parlare sull’introduzione della misura in Italia, si iniziano ad intravedere le prime iniziative concrete. Alcuni beneficiari potranno ottenere fino a 1.700 euro al mese già da subito. Ecco dove si può richiedere e chi sono questi fortunati destinatati del contributo.

Chi non ha ancora sentito parlare del Reddito di Base? Soprattutto superata la data del 25 giugno 2022, quella di scadenza delle raccolte firme necessarie per portare la misura in Parlamento Europeo.

Passato subito alla ribalda come degno erede del Reddito di Cittadinanza , finalmente è stato dato l’ok al primo progetto sperimentale per testare l’introduzione del Reddito di Base che assegna mensilmente ben 1.700 euro a specifici destinatari in possesso di determinati requisiti.

Vediamo subito chi sono questi beneficiari e qual è il Paese in cui il Reddito di Base ha già tagliato il nastro di partenza. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Reddito di base al debutto per questi beneficiari, fino a 1.700 euro al mese da subito

Chiarita la partenza del primo progetto pilota del Reddito di base, viene spontaneo chiedersi quali cittadini potranno mensilmente godere di un sussidio di circa 1.700 euro al mese.

Entriamo subito nei dettagli del programma messo in atto in Galles.

Da inizio luglio 2022, a più di 500 giovani intenzionati ad abbandonare il tetto familiare per costruirsi la propria autonomia al di fuori delle mura domestiche condivise con i genitori, spetta un Reddito di base di 1.300 sterline, equivalenti a circa 1.700 euro lordi.

Per essere più chiari, la misura è attiva in Galles e si rivolge esclusivamente ai giovani, indipendentemente dalla condizione reddituale personale e del nucleo familiare di appartenenza.

Il Reddito di base in questione verrà erogato ai beneficiari per un biennio nell’intento di accompagnare economicamente i giovani verso l’autonomia da adulti.

Perché è stato introdotto il Reddito di base di 1.700 euro e a quanto ammonta il finanziamento

Promosso dal primo ministro Mark Drakeford, il progetto è stato voluto per assolvere ad un triplice obiettivo: da una parte, rafforzare la fiducia dei giovani e garantire le condizioni tali da rendere il passaggio alla vita da adulti possibile. Dall’altra, promuovere il rispetto intergenerazionale.

Insomma, un Reddito di Base di 1.700 euro come quello formulato in Galles funge da supporto ai giovani in quella fase della vita che segna il distacco dai genitori, per proiettarli verso il futuro, nella scelta di un percorso di vita che inciderà sul loro essere adulti.

Fornendo la giusta base economica mensile, infatti, si facilita l’autonomia dei giovani che allo stesso tempo non saranno più vincolati economicamente nel prendere alcune decisioni.

Sul progetto di lancio del Reddito di Base da 1.700 euro è intervenuto anche il Ministro della giustizia sociale del Galles, Jane Hutt, il quale ha sottolineato la rilevanza del contributo pensato per fornire una mano ai giovani residenti più vulnerabili.

Per quanto concerne la scadenza, invece, il Reddito di base da 1.700 euro avrà una validità di tre anni, per abbracciare tutte le fasi di progettazione, messa a punto ed analisi.

Lo stanziamento disposto a copertura dell’intera misura ammonta a 20 milioni di sterline, circa 24 milioni di euro.

Quali sono le differenze tra Reddito di base e Reddito di Cittadinanza

Da quando è stato annunciato il possibile arrivo del Reddito di base, in molti lo hanno subito equiparato al Reddito di Cittadinanza. In verità, non è proprio così.

Seppur l’obiettivo è lo stesso, quello di fornire un sostegno economico ai cittadini a prescindere dalla loro situazione reddituale o patrimoniale, stiamo parlando di due misure completamente diverse.

A differenza del reddito di Cittadinanza, i percettori del Reddito di base non sono chiamati a dimostrare la propria condizione di povertà.

Inoltre, il pagamento del Reddito di base arriverà mensilmente ai beneficiari senza che sia necessario firmare alcun Patto di Servizio, obbligatorio, invece, per ricevere le ricariche mensili RdC.

Per accedere al Reddito di Base di 1.700 euro basta rispettare solo due requisiti: essere cittadini residenti in Galles e rispettare l’età anagrafica fissata dal legislatore. Ma c’è di più.

Tutti i giovani che decideranno di aderire al programma riceveranno assistenza e supporto per sostenerli nella gestione delle risorse e per indirizzarli verso la corretta organizzazione del proprio budget.

Nonostante il Reddito di base pilota sia per il momento rivolto ai giovani, non si esclude una futura estensione ad altre categorie, soprattutto nel caso in cui la fase sperimentale fosse superata a pieni voti.